Nominerte til Spelleman etter musikkåret 2023 er …

Her får du oversikten over de 110 nominerte til Spellemann 2023, fordelt på 26 kategorier.

I dag ble nominasjonene til Spellemann publisert. Årets utdeling finner sted på The Hub i Oslo 4. april, og skal strømmes av Nettavisen og Amedias kanaler – og på TikTok. Programlederne for utdelingen er musiker Tuva Syvertsen og et av de tre anonyme medlemmene i gruppa Ballinciaga.

Alternativ pop/rock

Signe Marie Rustad Particles of Faith

Oda Felicia FIRST ACT (The Huntington Chorea Project)

Ea Othilde Mary, Aren’t You Tired?

Tuvaband New Orders

Barnemusikk

Fantorangen Fantorangens verden

Mikrokosmos Kanskje en verden vi ikke vet om

Trygve Kongshavn Klart det går an

SaraLy og Unge Oslo Stjerner og Fyrverkeri

Blues

Joakim Tinderholt and His Band Deadlines

Marius Lien The Woodland Songbook Part 1

Spoonful Of Blues Songs From Notodden Norway

Women in Blues My Precious Blues



Country

Krissy Mary Virago

Ole Kirkeng Still Not Lost

Sweetheart I Will Love You When The Morning Comes

Norma Norma

Elektronika

Jouska Suddenly My Mind Is Blank

Niilas River Of Noise

Lindstrøm Everyone Else is a Stranger

FAKETHIAS Core Echo

Festmusikk

Carina Dahl Carina Dahl 2023

Bausa Bausa 2023

Hagle Hagle 2023

Golfklubb Golfklubb 2023



Hiphop

Rambow Mager Men Metter Mager [BONUS]

Arif Å Drukne En Fisk

Undergrunn Egoland

B-Boy Myhre Sitter inne

Jazz

Malstrøm Ytre tegn på indre bevegelse

Bendik Giske Bendik Giske

Anja Lauvdal Farewell to Faraway Friends (Wurlitzer Improvisations 2021-23)

Harald Lassen Balans

Klassisk

Sir Mark Elder, Bergen Filharmoniske Orkester, Roderick Williams, Claudia Huckle, Gemma Summerfield, Bror Magnus Tødenes, Bergen Philharmonic Choir, Edvard Grieg Kor, Collegium Musicum Choir Frederick Delius: A Mass of Life

Amalie Stalheim / Christian Ihle Hadland Stravinsky/Poulenc/Debussy

Engegårdkvartetten Johan Kvandal: Complete String Quartets

Kåre Nordstoga Masterworks from the 1930s



Metal

Inculter Morbid Origin

RUÏM Black Royal Spiritism – 1 – O Sino da Igreja

Tsjuder Helvegr

Dwaal Never Enough

Pop

Delara Shahrazad

Aden Foyer The Ballet Girl EP

Dagny Dagny 2023

Cezinando Sprengkulde

RnB/Soul

Isah INSTRUMENT

HILLARI How Is Your Soul?

Beharie Are You There, Boy?

Soul GiddyGang & Vuyo Art Over Profit

Rock

Kristi Brud Alt er nytt

Spurv Brefjære

Pil & Bue Special Agents

Hudkreft Osyo by

Samtid

Det Norske Solistkor, Ensemble Allegria, Grete Pedersen Bent Sørensen: St Matthew Passion

Maja S. K. Ratkje & Nordic Affect Rökkur

Lemur Critical Bands

Sara Övinge, Edward Gardner, Det Norske Kammerorkester Glass & Bjerkestrand: Patientia



Tonos komponistpris

Anne Hytta Brigde

Edvin Østergaard Ørenslyd

Stian Westerhus SOTT

Åsmund Feidje Chamber Works

Tradisjonsmusikk

Sidiki Camara Return to the Traditions

Synnøve Brøndbo Plassen Den Lyse Dag

Sigrid Moldestad Breim

Kim Rysstad, Tord Gustavsen, Arve Henriksen Villfarande barn

Viser og visepop

Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga Langt Heimafrå

Julie Henrikke Hver gang noe minner om deg

Ingrid Olava Blomster Og Post

Stein Torleif Bjella Nysetmåne

Åpen klasse

Erland Dahlen Racoons

9 grader nord Yalpanam

LILJA Mirage

Nils Økland, Sigbjørn Apeland Glimmer

Årets gjennombrudd

Rambow Mager Men Metter Mager [BONUS]

Alessandra Alessandra 2023

Emma Steinbakken Emma Steinbakken 2023

HILLARI How Is Your Soul?

Aden Foyer The Ballet Girl EP

Bausa Bausa 2023

Årets låt

Alessandra Queen of Kings

Undergrunn Michelin stjerner

Kudos, Golfklubb Haien kommer

Emma Steinbakken Floden

DJ MØMØ ft. Kjartan Lauritzen Badebussen

Bausa Turné

Årets låtskriver

Michelle Ullestad Ingenting varer evig

Hilde Skaar Mad Woman

Kristoffer Cezinando Karlsen Sprengkulde

Lars Vaular Vintage Velour

Årets musikkvideo

Lars Vaular Impro på Økern (Scene 3: Highlights)

Arif x Karpe (Åh) Tåmy, Tåmy – Rifla x Sheriff

Rambow VI TENKER IKKE LIKT

Gouldian Finch The Flamingo

Årets produsent

Vetle Junker Vetle Junker 2023

Fay Wildhagen Møtested – en hyllest til Anne Grete Preus

Askjell Askjell 2023

Morten Gillebo Morten Gillebo 2023

Årets Tekstforfatter

Kristoffer Cezinando Karlsen Sprengkulde

Amanda Delara Nikman Shahrazad

Stein Torleif Bjella Nysetmåne

Ingrid Olava Brænd Eriksen Blomster og post

Årets internasjonale suksess

Caroline Ailin Furuøyen

Kristine Tjøgersen

Marius Neset

Girl in red

Lise Davidsen

Erik Smaaland

Årets utgivelse

Undergrunn Egoland

Kvelertak Endling

SKAAR Mad Woman

Delara Shahrazad