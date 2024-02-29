Nominerte til Spelleman etter musikkåret 2023 er …

Synnøve Brøndbo Plassen er nominert for sin 2023-plate i Spellemann-kategorien for folkemusikk.(Foto: Zosha Warpeha)
Her får du oversikten over de 110 nominerte til Spellemann 2023, fordelt på 26 kategorier.
I dag ble nominasjonene til Spellemann publisert. Årets utdeling finner sted på The Hub i Oslo 4. april, og skal strømmes av Nettavisen og Amedias kanaler – og på TikTok. Programlederne for utdelingen er musiker Tuva Syvertsen og et av de tre anonyme medlemmene i gruppa Ballinciaga.
Alternativ pop/rock
Signe Marie Rustad Particles of Faith
Oda Felicia FIRST ACT (The Huntington Chorea Project)
Ea Othilde Mary, Aren’t You Tired?
Tuvaband New Orders
Barnemusikk
Fantorangen Fantorangens verden
Mikrokosmos Kanskje en verden vi ikke vet om
Trygve Kongshavn Klart det går an
SaraLy og Unge Oslo Stjerner og Fyrverkeri
Blues
Joakim Tinderholt and His Band Deadlines
Marius Lien The Woodland Songbook Part 1
Spoonful Of Blues Songs From Notodden Norway
Women in Blues My Precious Blues
Country
Krissy Mary Virago
Ole Kirkeng Still Not Lost
Sweetheart I Will Love You When The Morning Comes
Norma Norma
Elektronika
Jouska Suddenly My Mind Is Blank
Niilas River Of Noise
Lindstrøm Everyone Else is a Stranger
FAKETHIAS Core Echo
Festmusikk
Carina Dahl Carina Dahl 2023
Bausa Bausa 2023
Hagle Hagle 2023
Golfklubb Golfklubb 2023
Hiphop
Rambow Mager Men Metter Mager [BONUS]
Arif Å Drukne En Fisk
Undergrunn Egoland
B-Boy Myhre Sitter inne
Jazz
Malstrøm Ytre tegn på indre bevegelse
Bendik Giske Bendik Giske
Anja Lauvdal Farewell to Faraway Friends (Wurlitzer Improvisations 2021-23)
Harald Lassen Balans
Klassisk
Sir Mark Elder, Bergen Filharmoniske Orkester, Roderick Williams, Claudia Huckle, Gemma Summerfield, Bror Magnus Tødenes, Bergen Philharmonic Choir, Edvard Grieg Kor, Collegium Musicum Choir Frederick Delius: A Mass of Life
Amalie Stalheim / Christian Ihle Hadland Stravinsky/Poulenc/Debussy
Engegårdkvartetten Johan Kvandal: Complete String Quartets
Kåre Nordstoga Masterworks from the 1930s
Metal
Inculter Morbid Origin
RUÏM Black Royal Spiritism – 1 – O Sino da Igreja
Tsjuder Helvegr
Dwaal Never Enough
Pop
Delara Shahrazad
Aden Foyer The Ballet Girl EP
Dagny Dagny 2023
Cezinando Sprengkulde
RnB/Soul
Isah INSTRUMENT
HILLARI How Is Your Soul?
Beharie Are You There, Boy?
Soul GiddyGang & Vuyo Art Over Profit
Rock
Kristi Brud Alt er nytt
Spurv Brefjære
Pil & Bue Special Agents
Hudkreft Osyo by
Samtid
Det Norske Solistkor, Ensemble Allegria, Grete Pedersen Bent Sørensen: St Matthew Passion
Maja S. K. Ratkje & Nordic Affect Rökkur
Lemur Critical Bands
Sara Övinge, Edward Gardner, Det Norske Kammerorkester Glass & Bjerkestrand: Patientia
Tonos komponistpris
Anne Hytta Brigde
Edvin Østergaard Ørenslyd
Stian Westerhus SOTT
Åsmund Feidje Chamber Works
Tradisjonsmusikk
Sidiki Camara Return to the Traditions
Synnøve Brøndbo Plassen Den Lyse Dag
Sigrid Moldestad Breim
Kim Rysstad, Tord Gustavsen, Arve Henriksen Villfarande barn
Viser og visepop
Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga Langt Heimafrå
Julie Henrikke Hver gang noe minner om deg
Ingrid Olava Blomster Og Post
Stein Torleif Bjella Nysetmåne
Åpen klasse
Erland Dahlen Racoons
9 grader nord Yalpanam
LILJA Mirage
Nils Økland, Sigbjørn Apeland Glimmer
Årets gjennombrudd
Rambow Mager Men Metter Mager [BONUS]
Alessandra Alessandra 2023
Emma Steinbakken Emma Steinbakken 2023
HILLARI How Is Your Soul?
Aden Foyer The Ballet Girl EP
Bausa Bausa 2023
Årets låt
Alessandra Queen of Kings
Undergrunn Michelin stjerner
Kudos, Golfklubb Haien kommer
Emma Steinbakken Floden
DJ MØMØ ft. Kjartan Lauritzen Badebussen
Bausa Turné
Årets låtskriver
Michelle Ullestad Ingenting varer evig
Hilde Skaar Mad Woman
Kristoffer Cezinando Karlsen Sprengkulde
Lars Vaular Vintage Velour
Årets musikkvideo
Lars Vaular Impro på Økern (Scene 3: Highlights)
Arif x Karpe (Åh) Tåmy, Tåmy – Rifla x Sheriff
Rambow VI TENKER IKKE LIKT
Gouldian Finch The Flamingo
Årets produsent
Vetle Junker Vetle Junker 2023
Fay Wildhagen Møtested – en hyllest til Anne Grete Preus
Askjell Askjell 2023
Morten Gillebo Morten Gillebo 2023
Årets Tekstforfatter
Kristoffer Cezinando Karlsen Sprengkulde
Amanda Delara Nikman Shahrazad
Stein Torleif Bjella Nysetmåne
Ingrid Olava Brænd Eriksen Blomster og post
Årets internasjonale suksess
Caroline Ailin Furuøyen
Kristine Tjøgersen
Marius Neset
Girl in red
Lise Davidsen
Erik Smaaland
Årets utgivelse
Undergrunn Egoland
Kvelertak Endling
SKAAR Mad Woman
Delara Shahrazad