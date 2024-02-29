Synnøve Brøndbo Plassen

Synnøve Brøndbo Plassen er nominert for sin 2023-plate i Spellemann-kategorien for folkemusikk.(Foto: Zosha Warpeha)

Nominerte til Spelleman etter musikkåret 2023 er …

29.02.2024
- Red.

Her får du oversikten over de 110 nominerte til Spellemann 2023, fordelt på 26 kategorier.

I dag ble nominasjonene til Spellemann publisert. Årets utdeling finner sted på The Hub i Oslo 4. april, og skal strømmes av Nettavisen og Amedias kanaler – og på TikTok. Programlederne for utdelingen er musiker Tuva Syvertsen og et av de tre anonyme medlemmene i gruppa Ballinciaga.

Alternativ pop/rock
Signe Marie Rustad Particles of Faith
Oda Felicia FIRST ACT (The Huntington Chorea Project)
Ea Othilde Mary, Aren’t You Tired?
Tuvaband New Orders

Barnemusikk
Fantorangen Fantorangens verden
Mikrokosmos Kanskje en verden vi ikke vet om
Trygve Kongshavn Klart det går an
SaraLy og Unge Oslo Stjerner og Fyrverkeri

Blues
Joakim Tinderholt and His Band Deadlines
Marius Lien The Woodland Songbook Part 1
Spoonful Of Blues Songs From Notodden Norway
Women in Blues My Precious Blues

Country
Krissy Mary Virago
Ole Kirkeng Still Not Lost
Sweetheart I Will Love You When The Morning Comes
Norma Norma

Elektronika
Jouska Suddenly My Mind Is Blank
Niilas River Of Noise
Lindstrøm Everyone Else is a Stranger
FAKETHIAS Core Echo

Festmusikk
Carina Dahl Carina Dahl 2023
Bausa Bausa 2023
Hagle Hagle 2023
Golfklubb Golfklubb 2023

Hiphop
Rambow Mager Men Metter Mager [BONUS]
Arif Å Drukne En Fisk
Undergrunn Egoland
B-Boy Myhre Sitter inne

Jazz
Malstrøm Ytre tegn på indre bevegelse
Bendik Giske Bendik Giske
Anja Lauvdal Farewell to Faraway Friends (Wurlitzer Improvisations 2021-23)
Harald Lassen Balans

Klassisk
Sir Mark Elder, Bergen Filharmoniske Orkester, Roderick Williams, Claudia Huckle, Gemma Summerfield, Bror Magnus Tødenes, Bergen Philharmonic Choir, Edvard Grieg Kor, Collegium Musicum Choir Frederick Delius: A Mass of Life
Amalie Stalheim / Christian Ihle Hadland Stravinsky/Poulenc/Debussy
Engegårdkvartetten Johan Kvandal: Complete String Quartets
Kåre Nordstoga Masterworks from the 1930s

Metal
Inculter Morbid Origin
RUÏM Black Royal Spiritism – 1 – O Sino da Igreja
Tsjuder Helvegr
Dwaal Never Enough

Pop
Delara Shahrazad
Aden Foyer The Ballet Girl EP
Dagny Dagny 2023
Cezinando Sprengkulde

RnB/Soul
Isah INSTRUMENT
HILLARI How Is Your Soul?
Beharie Are You There, Boy?
Soul GiddyGang & Vuyo Art Over Profit

Rock
Kristi Brud Alt er nytt
Spurv Brefjære
Pil & Bue Special Agents
Hudkreft Osyo by

Samtid
Det Norske Solistkor, Ensemble Allegria, Grete Pedersen Bent Sørensen: St Matthew Passion
Maja S. K. Ratkje & Nordic Affect Rökkur
Lemur Critical Bands
Sara Övinge, Edward Gardner, Det Norske Kammerorkester Glass & Bjerkestrand: Patientia

Sara Övinge

Sara Övinge fra Patientia-omslaget. (Foto: Anna-Julie Granberg/Blunderbuss)

Tonos komponistpris
Anne Hytta Brigde
Edvin Østergaard Ørenslyd
Stian Westerhus SOTT
Åsmund Feidje Chamber Works

Tradisjonsmusikk
Sidiki Camara Return to the Traditions
Synnøve Brøndbo Plassen Den Lyse Dag
Sigrid Moldestad Breim
Kim Rysstad, Tord Gustavsen, Arve Henriksen Villfarande barn

Viser og visepop
Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga Langt Heimafrå
Julie Henrikke Hver gang noe minner om deg
Ingrid Olava Blomster Og Post
Stein Torleif Bjella Nysetmåne

Åpen klasse
Erland Dahlen Racoons
9 grader nord Yalpanam
LILJA Mirage
Nils Økland, Sigbjørn Apeland Glimmer

Årets gjennombrudd
Rambow Mager Men Metter Mager [BONUS]
Alessandra Alessandra 2023
Emma Steinbakken Emma Steinbakken 2023
HILLARI How Is Your Soul?
Aden Foyer The Ballet Girl EP
Bausa Bausa 2023

Årets låt
Alessandra Queen of Kings
Undergrunn Michelin stjerner
Kudos, Golfklubb Haien kommer
Emma Steinbakken Floden
DJ MØMØ ft. Kjartan Lauritzen Badebussen
Bausa Turné

Årets låtskriver
Michelle Ullestad Ingenting varer evig
Hilde Skaar Mad Woman
Kristoffer Cezinando Karlsen Sprengkulde
Lars Vaular Vintage Velour

Årets musikkvideo
Lars Vaular Impro på Økern (Scene 3: Highlights)
Arif x Karpe (Åh) Tåmy, Tåmy – Rifla x Sheriff
Rambow VI TENKER IKKE LIKT
Gouldian Finch The Flamingo

Årets produsent
Vetle Junker Vetle Junker 2023
Fay Wildhagen Møtested – en hyllest til Anne Grete Preus
Askjell Askjell 2023
Morten Gillebo Morten Gillebo 2023

Delara er nominert til flere Spellemannpriser etter plateåret 2023. (Foto: Emma Sukalic)

Årets Tekstforfatter
Kristoffer Cezinando Karlsen Sprengkulde
Amanda Delara Nikman Shahrazad
Stein Torleif Bjella Nysetmåne
Ingrid Olava Brænd Eriksen Blomster og post

Årets internasjonale suksess
Caroline Ailin Furuøyen
Kristine Tjøgersen
Marius Neset
Girl in red
Lise Davidsen
Erik Smaaland

Årets utgivelse
Undergrunn Egoland
Kvelertak Endling
SKAAR Mad Woman
Delara Shahrazad

Spellemann 2023Spellemannprisen

Tre av de nominerte for «Årets låt»: Karpe (t.v., foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles), Ballinciaga, Ramón (nederst t.h., foto: Leikny Havik Skjærseth) (Foto: montasje/pressefoto)

– Spellemann svikter ved å ikke utfordre plattformene

To sentrale musikk- og arbeidslivsforskere utfordrer Spellemannprisen på manglende kjønnsbalanse.

Spellemannprisen er et samarbeid mellom flere av musikkbransjens selskap og sammenslåinger. I år sponses prisutdelinga av TikTok.

Spellemann: 50-åringen på TikTok

I sitt jubileumsår velger Spellemann å samarbeide med personvern-verstingen.

Karpe: Omar Sheriff. Ga duoen sju Spellemannpriser, inkludert Årets Spellemann og rekord i priser.

Slik blir Spellemanns 50-årsfeiring – her er de nominerte

Her er noen av de over 100 nominasjonene. Noen opptar flere plasser enn andre før Spellemann deles ut i april.

640px rainbowcd

– En respirator for plateselskap

Meningene var mange om Kulturrådets publiseringsstøtte da rådet inviterte til innspillsmøte om ordningen.

Administrativ direktør i Operaen, Geir Bergkastet

Koronasituasjonen: Operaen avlyser og varsler store permitteringer

Den Norske Opera & Ballett holder stengt ut april, og 598 ansatte permitteres helt eller delvis.

Illustrasjonsbilde

Spotify støtter koronarammede artister i Norge

Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) har blitt del av Spotifys internasjonale støtteinitiativ til musikere, COVID-19 Music Relief.