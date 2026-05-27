Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap, og har for tiden 61 fast ansatte.Med musikalsk bredde fra kammerformat til full symfoni og opera, kan vi tilby en av landets mest varierte og fleksible programsjefstillinger. I tillegg gir vår turnévirksomhet deg muligheten til å bli godt kjent med den vakre landsdelen vår, hvor kunstneriske høydepunkt kan kombineres med spektakulære naturopplevelser.

Arktisk Filharmoni er verdens nordligste symfoniorkester, og har siden etableringen i 2009 blitt Nord-Norges største og mest aktive kulturinstitusjon. Vår virksomhet kjennetegnes ved svært gode kunstneriske resultater og høy aktivitet, og vi veksler mellom ulike ensembleformater på fast basis. Vi spiller fast i våre to byer Bodø og Tromsø, men har hele Nord-Norge og nordområdene som hjemmebane. Orkesteret er fremdeles i en oppbyggingsfase.

Rådgiver samisk og kvensk musikk og kultur

Arktisk Filharmoni AS har ledig deltidsstilling som rådgiver for samisk og kvensk musikk og kultur, med særlig ansvar for å bidra i orkesterets utvikling av prosjekter med samisk og kvensk forankring, herunder utvikling av repertoar, musikalske og tverrkunstneriske samarbeid samt kunnskapsdeling i feltet.

Vi søker en engasjert person som kan bidra til å øke kunnskapen om samisk og kvensk kultur i organisasjonen, være en politisk rådgiver for orkesterets administrasjon, og utforske hvordan samiske og kvenske musikktradisjoner kan berike og utvide Arktisk Filharmonis orkesterpraksis og det klassiske musikkfeltet. Den vi søker skal også bidra til at vår organisasjon kan være en aktiv støttespiller for samiske og kvenske musikktradisjoner.

Ditt bidrag vil være sentralt for Arktisk Filharmoni skal nå sine strategiske mål, og for å sikre at vi gir stemme til historier som ellers ikke blir fortalt. Du vil i samråd med direktør og programsjef ha et utstrakt samarbeid med ulike aktører innen musikk- og kunstmiljøet, utdanningsinstitusjoner og andre.

Stillingen er en 2-årig prosjektstilling i 20%, med mulighet for eventuell økning av stillingsprosenten etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:

Sikre og koordinere Arktisk Filharmonis ivaretakelse av samisk og kvensk kultur i det klassiske musikkfelte

Bidra inn i organisasjonen med solid kompetanse innen samisk og/eller kvensk kultur, samt være kulturpolitisk rådgiver for orkesterets administrasjon.

Skape møteplasser og aktive nettverk for musikere og andre kunstnere innen dette feltet.

Videreutvikle Arktisk Filharmonis utlysninger rettet mot samisk og kvensk musikk.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper:

Du må selv være aktiv innenfor det samisk og/eller kvensk kunstfeltet, fortrinnsvis innen musikk

Du må ha både interesse og forståelse for orkestersjangeren

Du må ha en sterk interesse for å jobbe med utviklingsprosjekter

Du har gode relasjoner til aktører innen samisk og/eller kvensk musikk-, kunst-, og kulturliv

Du må være nysgjerrig på hvordan vi som organisasjon kan ivareta praksiser og repertoar som favner samisk og kvensk kulturtradisjon på en god og respektfull måte.

Du jobber godt selvstendig, og er en god gjennomfører.

Vi i Arktisk Filharmoni har ingen forventning om at du skal ha dybdekunnskap innen både det samiske og det kvenske kunst- og kulturfeltet. Det vil gis rom for å innhente supplerende kompetanse innen det feltet du eventuelt ikke har nært kjennskap til selv.

Orkesteret har tilhold i Bodø og Tromsø, men det er ikke nødvendig at du bor i noen av disse to byene. Reiseaktivitet må påregnes. Samisk og kvensk rådgiver rapporterer til direktør.

Din arbeidsgiver er Nord-Norges største kulturinstitusjon, og du får jobbe i en organisasjon i vekst og med høye ambisjoner. Vi tilbyr et miljø bestående av engasjerte og dedikerte kollegaer.

Kontaktperson

Direktør Trud Berg, tlf: 47 900012, mail: trud@arktiskfilharmoni.no

Søknadsprosedyre:

Søknad sendes til post@arktiskfilharmoni.no og må inkludere CV og referanser.

Vi gjør oppmerksom på at Arktisk Filharmoni AS har offentlige søkerlister. Kandidater som ønsker unntak for oppføring må begrunne dette i søknaden.