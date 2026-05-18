Norsk viseforum søker kommunikasjonsrådgiver i 40% stilling

Publisert

18.05.2026

Om virksomheten

Norsk Viseforum er en medlems- og interesseorganisasjon for låtskrivere, viseartister og viseklubber i Norge. Vi arbeider for å styrke vilkårene for, og betydningen av visekunst og sanglyrikk i norsk kulturliv og samfunnet forøvrig.

Vi arrangerer bl.a. låtskriverkurs, deler ut stipender, promoterer artister innen visesjangeren, skaper møteplass for engasjerte i viseklubber og ulike deler av visemiljøet, jobber for bevaring og videreføring av en kulturarv, så vel som å bane vei for det moderne viseuttrykket. Vi jobber med kulturpolitikk nasjonalt, det nordiske visefellesskapet og er engasjert i musikkfrivilligheten, så vel som det profesjonelle musikklivet.