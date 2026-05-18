Norsk viseforum søker kommunikasjonsrådgiver i 40% stilling
Norsk viseforum
Vil du jobbe i en organisasjon som hjelper viseartister, låtskrivere og konsertarrangører i hele landet?
Stillingen er spennende, utfordrende og interessant for deg som er opptatt av norsk musikkliv og ønsker å bidra til å videreutvikle musikkbransjen nasjonalt.
Vi søker en engasjert, fleksibel, utviklingsorientert og kreativ kommunikasjonsrådgiver. Stillingen er på 40%.
Arbeidsoppgaver:
- Produksjon av intervju, tekst og bilder
- Arbeid med våre nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev
- Media- og markedsføringsarbeid i forbindelse medlemsorganisasjonens prosjekter.
- Diverse kommunikasjonsfaglige oppgaver og medlemskontakt.
- Utvikle organisasjonen i tett samarbeid med daglig leder: drive frem prosjekt og aktiviteter, samt bistå i utførelse av strategisk arbeid for å oppnå organisasjonens mål.
- Noe av stillingen kan disponeres til administrative oppgaver.
Ønskede kvalifikasjoner:
- Erfaring fra presse- og kommunikasjonsarbeid
- Erfaring fra, og god kjennskap til kulturlivet og musikkbransjen spesielt.
- God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
- Erfaring fra nettpublisering og arbeid med sosiale medier
- Erfaring og bruk av redigeringsverktøy for foto og grafisk design
- Utdannelse innen kultur, kommunikasjon, markedsføring og/eller journalistikk.
- Relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse.
- Erfaring med foto- og videoproduksjon og tilknyttet programvare er ønskelig.
Egenskaper
- Du er kreativ, god til å formidle, og skriver godt og raskt
- Du er en positiv pådriver som tar initiativ, og som er med på å skape din egen arbeidshverdag.
- Du liker å jobbe med mennesker og trives med å ha mange baller i lufta.
- Du har stor arbeidskapasitet og jobber godt selvstendig
- Du er positiv, konstruktiv og fleksibel.
Vi har kontor i Dronningens gate 16 i et spennende kontorfellesskap bestående av andre musikkorganisasjoner.
Oppstart: august 2026
Lønn: etter avtale
Søknader skrevet med KI eller uten søknadsbrev som direkte svar til denne stillingsutlysningen blir ikke behandlet.