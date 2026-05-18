Publisert
18.05.2026
Frist

03/06/2026

Område

Oslo

Stillingstype

Privat

Firma

Fast

Heltid

Om virksomheten

Norsk Viseforum er en medlems- og interesseorganisasjon for låtskrivere, viseartister og viseklubber i Norge. Vi arbeider for å styrke vilkårene for, og betydningen av visekunst og sanglyrikk i norsk kulturliv og samfunnet forøvrig.

Vi arrangerer bl.a. låtskriverkurs, deler ut stipender, promoterer artister innen visesjangeren, skaper møteplass for engasjerte i viseklubber og ulike deler av visemiljøet, jobber for bevaring og videreføring av en kulturarv, så vel som å bane vei for det moderne viseuttrykket. Vi jobber med kulturpolitikk nasjonalt, det nordiske visefellesskapet og er engasjert i musikkfrivilligheten, så vel som det profesjonelle musikklivet.

Norsk viseforum søker kommunikasjonsrådgiver i 40% stilling

Norsk viseforum

Vil du jobbe i en organisasjon som hjelper viseartister, låtskrivere og konsertarrangører i hele landet?

Stillingen er spennende, utfordrende og interessant for deg som er opptatt av norsk musikkliv og ønsker å bidra til å videreutvikle musikkbransjen nasjonalt.

Vi søker en engasjert, fleksibel, utviklingsorientert og kreativ kommunikasjonsrådgiver. Stillingen er på 40%.

Arbeidsoppgaver:

  • Produksjon av intervju, tekst og bilder
  • Arbeid med våre nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev
  • Media- og markedsføringsarbeid i forbindelse medlemsorganisasjonens prosjekter.
  • Diverse kommunikasjonsfaglige oppgaver og medlemskontakt.
  • Utvikle organisasjonen i tett samarbeid med daglig leder: drive frem prosjekt og aktiviteter, samt bistå i utførelse av strategisk arbeid for å oppnå organisasjonens mål.
  • Noe av stillingen kan disponeres til administrative oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra presse- og kommunikasjonsarbeid
  • Erfaring fra, og god kjennskap til kulturlivet og musikkbransjen spesielt.
  • God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
  • Erfaring fra nettpublisering og arbeid med sosiale medier
  • Erfaring og bruk av redigeringsverktøy for foto og grafisk design
  • Utdannelse innen kultur, kommunikasjon, markedsføring og/eller journalistikk.
  • Relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse.
  • Erfaring med foto- og videoproduksjon og tilknyttet programvare er ønskelig.

Egenskaper

  • Du er kreativ, god til å formidle, og skriver godt og raskt
  • Du er en positiv pådriver som tar initiativ, og som er med på å skape din egen arbeidshverdag.
  • Du liker å jobbe med mennesker og trives med å ha mange baller i lufta.
  • Du har stor arbeidskapasitet og jobber godt selvstendig
  • Du er positiv, konstruktiv og fleksibel.

Vi har kontor i Dronningens gate 16 i et spennende kontorfellesskap bestående av andre musikkorganisasjoner.

Oppstart: august 2026

Lønn: etter avtale

Søknader skrevet med KI eller uten søknadsbrev som direkte svar til denne stillingsutlysningen blir ikke behandlet.

