For mer informasjon om Troms fylkeskommune – gå innom vår hjemmeside tromsfylke.no

Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig, og byr på mange flotte opplevelser!

Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb, i et sosialt og faglig sterkt arbeidsmiljø. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, noe som har stor betydning for samfunnsutviklinga i Troms.

Vi er en av landsdelens største arbeidsgivere, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier, kollektivtilbud, offentlig tannhelsetjeneste, kultur og friluftsliv.

Musikk, dans og drama undervisning – sangpedagog og pianopedagog

Troms fylkeskommune (TFK)

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Skolens oppdrag er å gi ungdommer opplæring som kvalifiserer dem for videre studier og arbeidsliv, og som ruster dem for det livet de skal leve. Våre ansatte er profesjonelle og engasjerte, samarbeider tett rundt elevene og er løsningsorienterte og fleksible.

Vi søker lærere innenfor følgende:

Musikk, dans og drama

Inntil 30 prosent fast stilling som sangpedagog innenfor programområdet musikk, dans og drama.

Inntil 50 prosent vikariat som pianopedagog innenfor programområdet musikk, dans og drama.

For undervisning innenfor musikk ønsker vi deg som har høyere utdanning og undervisningskompetanse innen musikk, helst rytmisk fagområde, på instrumentene piano og sang. Begge stillingene vil omfatte undervisning på fordypningsinstrument, bruksinstrument, en til en og i grupper. For pianostillingen er det også noe akkompagnement lagt inn.

Vi jobber mye prosjektbasert og samarbeider tett i lærerkollegiet, det vil også omfatte de som ansettes i disse stillingene.

Om oss

Heggen videregående skole ligger i Harstad og er en studieforberedende skole med studiespesialisering og musikk og drama. Skolen har rundt 500 elever og 85 ansatte. Vår visjon er «sammen bygger vi fremtidas kompetanse», med verdiene modig, raus og bærekraftig.

Harstad by ligger vakkert til på nordøstsiden av Hinnøya. Her er en flott, skjermet skjærgård og et nydelig turterreng både sommer og vinter. Byen har et rikt kultur- og idrettstilbud, som også skolen er en del av.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves relevant godkjent kompetanse for videregående skoleverk, jfr. § 12-7 og §12-9 i forskrift til opplæringsloven.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har solide fagkunnskaper, er en tydelig klasseleder, forutsigbar, omsorgsfull, konsekvent, som skaper gode relasjoner med elevene og som møter hver enkelt elev med forventninger og støtte. Vi ønsker at du har god kompetanse innenfor bruk av relevante digitale verktøy og har gode evner til samarbeid i profesjonsfellesskapet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø

Dyktige kollegaer

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden skal inneholde

Søknadstekst, CV, vitnemål og attester

2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal leveres elektronisk i Jobbnorge.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist:18.05.2026

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste blir automatisk tilgjengelig i søkers brukerkonto i Jobbnorge når stillingen er avpublisert, eller den kan sendes ut ved forespørsel.

Troms fylkeskommune er underlagt sikkerhetsloven. Dette betyr at enkelte stillinger vil kunne kreve sikkerhetsklarering.

Før eventuell tilsetting i Troms fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Kontaktperson for stillingen

Renate Bergland

avdelingsleder/ass.rektor

+4741633844

renate.bergland@tromsfylke.no

