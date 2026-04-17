Podieinspisient Bodø
Arktisk Filharmoni
Vi har nå ledig stilling som podieinspisient i Bodø, en sentral og spennende rolle i Arktisk Filharmonis produksjonsteam. Med musikalsk bredde fra kammerformat til full symfoni, kan vi tilby en av landets mest varierte og fleksible inspisientstillinger. I tillegg gir vår turnévirksomhet deg muligheten til å bli godt kjent med den vakre landsdelen vår, hvor kunstneriske høydepunkt og utfordringer kan kombineres med spektakulære naturopplevelser både på jobb og i fritiden.
Vi søker en serviceinnstilt, praktisk anlagt, samarbeidsorientert og fleksibel person som trives i et mangfoldig og kreativt miljø med stor takhøyde. Du skal jobbe tett med produsent og orkestersjef, og ha tett kontakt med orkesterets musikere, dirigenter og solister.
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
- Delta i konseptutvikling, planlegging og gjennomføring av konserter og turnéer
- Ansvar for planlegging og rigging av podiet til prøver og konserter, i tett samarbeid med produksjonsapparat
- Utforme produksjonsplaner, scenetegninger, tekniske ridere og sjekklister for alt fra symfoniske produksjoner til kammermusikkproduksjoner
- Administrere transport av instrumenter og utstyr
- Holde systematisk oversikt over lager, eiendeler, utarbeide oversikter til forsikring o.l.
- Ansvar for rekvirering, lagring og oppfølging av instrument- og utstyrsvedlikehold.
Andre oppgaver må kunne påregnes. Stillingen følger orkesterets arbeidsplan, og det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid og deltakelse på orkesterets turnéer.
Faglige kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som har
- Relevant utdanning innen kulturproduksjon
- God kunnskap om orkesterfeltet og strukturer i både symfoniorkester og mindre ensembler
- Grunnleggende musikkfaglig kompetanse
- God forståelse for HMS, orkesteroppsett og akustiske hensyn, samt teknisk kompetanse innen lyd/lys/AV er ønskelig
- Erfaring med praktisk produksjonsarbeid, logistikk eller koordinering er en fordel
Personlige egenskaper
Som medarbeider og person er du:
- Proaktiv og løsningsorientert, og en som ser muligheter snarere enn begrensninger, med evne til å se helhet og sammenhenger
- Tydelig og inkluderende i din kommunikasjon og evner å balansere mange ulike hensyn
- Strukturert og har god gjennomføringsevne
- I god fysisk form og klar for bæring og manuelt arbeid.
- Serviceinnstilt og har god estetisk sans
- Glad i et høyt aktivitetsnivå og trives i en praktisk og variert rolle
- En relasjonsbygger som bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø, og som finner stor glede i å tilrettelegge for at orkesteret og støttespillere skal yte best mulig.
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
Vi kan tilby
- En spennende og utfordrende stilling i en raus, sprek og solid organisasjon.
- Gode kollegaer, og en arbeidsdag fylt med kulturelle opplevelser.
- Fantastiske arbeidslokaler i Stormen Konserthus
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tiltredelse: Tidlig høst 2026/snarest mulig
Lønn: Etter nærmere avtale
Sektor: Offentlig
Type virksomhet: Institusjon
Stillingstype: Fast
Omfang: Heltid 100%
Arbeidssted: Stormen Konserthus i Bodø. En god del reiseaktivitet må påregnes.
Arbeidsspråk: Norsk
Vi i Arktisk Filharmoni tror på at mangfold, likestilling og inkludering er avgjørende for å skape en sterk og vellykket organisasjon, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
Søknadsbrev med CV og navn på to referansepersoner kan sendes elektronisk til: post@arktiskfilharmoni.no
Søknadsfrist: 19. mai 2026
Ved spørsmål om stillingen kan orkestersjef Carl Ninian Wika kontaktes på carl.ninian@arktiskfilharmoni.no
Arktisk Filharmoni AS har offentlige søkerlister.