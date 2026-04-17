Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap, hvor vertskommunene Tromsø og Bodø eier 50% hver. Vi er lokalisert i Tromsø og Bodø, og mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Tromsø kommune, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Vi har for tiden 61 faste ansatte, og engasjerer i tillegg ca. 220 eksterne ressurser årlig.

Arktisk Filharmoni er verdens nordligste profesjonelle orkester, og siden etableringen i 2009 har vi blitt Nord-Norges største og mest aktive kulturinstitusjon. Vår virksomhet kjennetegnes ved svært gode kunstneriske resultater og høy aktivitet. Hvert år spiller vi ca. 230 konserter, og veksler mellom ulike ensembleformater på fast basis. Vi spiller fast i våre to byer Bodø og Tromsø, men har hele Nord-Norge og nordområdene som hjemmebane.

Podieinspisient Bodø

Arktisk Filharmoni

Vi har nå ledig stilling som podieinspisient i Bodø, en sentral og spennende rolle i Arktisk Filharmonis produksjonsteam. Med musikalsk bredde fra kammerformat til full symfoni, kan vi tilby en av landets mest varierte og fleksible inspisientstillinger. I tillegg gir vår turnévirksomhet deg muligheten til å bli godt kjent med den vakre landsdelen vår, hvor kunstneriske høydepunkt og utfordringer kan kombineres med spektakulære naturopplevelser både på jobb og i fritiden.

Vi søker en serviceinnstilt, praktisk anlagt, samarbeidsorientert og fleksibel person som trives i et mangfoldig og kreativt miljø med stor takhøyde. Du skal jobbe tett med produsent og orkestersjef, og ha tett kontakt med orkesterets musikere, dirigenter og solister.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Delta i konseptutvikling, planlegging og gjennomføring av konserter og turnéer

Ansvar for planlegging og rigging av podiet til prøver og konserter, i tett samarbeid med produksjonsapparat

Utforme produksjonsplaner, scenetegninger, tekniske ridere og sjekklister for alt fra symfoniske produksjoner til kammermusikkproduksjoner

Administrere transport av instrumenter og utstyr

Holde systematisk oversikt over lager, eiendeler, utarbeide oversikter til forsikring o.l.

Ansvar for rekvirering, lagring og oppfølging av instrument- og utstyrsvedlikehold.

Andre oppgaver må kunne påregnes. Stillingen følger orkesterets arbeidsplan, og det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid og deltakelse på orkesterets turnéer.

Faglige kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har

Relevant utdanning innen kulturproduksjon

God kunnskap om orkesterfeltet og strukturer i både symfoniorkester og mindre ensembler

Grunnleggende musikkfaglig kompetanse

God forståelse for HMS, orkesteroppsett og akustiske hensyn, samt teknisk kompetanse innen lyd/lys/AV er ønskelig

Erfaring med praktisk produksjonsarbeid, logistikk eller koordinering er en fordel

Personlige egenskaper

Som medarbeider og person er du:

Proaktiv og løsningsorientert, og en som ser muligheter snarere enn begrensninger, med evne til å se helhet og sammenhenger

Tydelig og inkluderende i din kommunikasjon og evner å balansere mange ulike hensyn

Strukturert og har god gjennomføringsevne

I god fysisk form og klar for bæring og manuelt arbeid.

Serviceinnstilt og har god estetisk sans

Glad i et høyt aktivitetsnivå og trives i en praktisk og variert rolle

En relasjonsbygger som bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø, og som finner stor glede i å tilrettelegge for at orkesteret og støttespillere skal yte best mulig.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby

En spennende og utfordrende stilling i en raus, sprek og solid organisasjon.

Gode kollegaer, og en arbeidsdag fylt med kulturelle opplevelser.

Fantastiske arbeidslokaler i Stormen Konserthus

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tiltredelse: Tidlig høst 2026/snarest mulig

Lønn: Etter nærmere avtale

Sektor: Offentlig

Type virksomhet: Institusjon

Stillingstype: Fast

Omfang: Heltid 100%

Arbeidssted: Stormen Konserthus i Bodø. En god del reiseaktivitet må påregnes.

Arbeidsspråk: Norsk

Vi i Arktisk Filharmoni tror på at mangfold, likestilling og inkludering er avgjørende for å skape en sterk og vellykket organisasjon, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsbrev med CV og navn på to referansepersoner kan sendes elektronisk til: post@arktiskfilharmoni.no

Søknadsfrist: 19. mai 2026

Ved spørsmål om stillingen kan orkestersjef Carl Ninian Wika kontaktes på carl.ninian@arktiskfilharmoni.no

Arktisk Filharmoni AS har offentlige søkerlister.