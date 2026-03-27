Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Ph.d.-stipendiat i musikkpedagogikk – med fokus på kreativ bruk av AI i musikkpedagogiske kontekster

Om stillingen

Ph.d.-stillingen er en del av fakultetets forskningsgruppe «music-related learning processes», og vil gjennom denne være tilknyttet «MishMash – Centre for AI and Creativity», et norsk KI-forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd. MishMash består av mer enn 200 fagpersoner fra høyere utdanningsinstitusjoner over hele Norge og samarbeider med en rekke partnere i offentlig og privat sektor. Senterets primære mål er å skape, utforske og reflektere over kunstig intelligens for, gjennom og i kreative praksiser. MishMash-forskere undersøker KI-ens innvirkning på kreative prosesser, utvikler innovative ko-kreative KI-systemer og utdanningsstrategier, og tar for seg etiske, kulturelle, juridiske og samfunnsmessige implikasjoner av KI i kreative domener.

Ph.d.-stillingen vil være en del av MishMashs arbeidspakke 4: «Creative Use of AI in Education». Kandidaten forventes å bidra til å besvare arbeidspakke fire sine forskningsspørsmål ved å utforske hvordan KI er, eller kan være, integrert i formelle, ikke-formelle og/eller uformelle musikkpedagogiske kontekster for å styrke menneskelig kreativitet, læring og dannelse («Bildung»). Ph.d.-prosjektet må derfor eksplisitt ta for seg minst ett av følgende WP4-forskningsspørsmål:

Hvordan kan kreativ KI integreres effektivt for å forbedre undervisning og læring og fremme menneskelig kreativitet?

Hvordan kan kunstnerisk bruk av KI innen kreativ og kunstnerisk utdanning utfordre og utvikle hierarkier for kunnskapsproduksjon i utdanning og forskning?

Hvilke tiltak kan sikre at etiske hensyn som mangfold, rettferdighet, inkludering, personvern, tillit og tilgjengelighet er sentrale i implementeringen av KI i kreative utdanninger?

Hvordan kan forholdet mellom KI i formell utdanning og anvendelsen av KI i bredere kunstnerisk praksis kartlegges og analyseres for å fremme bruken av kreativ KI?

Søkere oppfordres til å samarbeide med relevante prosjektpartnere fra offentlig og/eller privat sektor innenfor MishMash-nettverket der dette styrker prosjektet.

Den valgte doktorgradskandidaten forventes å delta aktivt i WP4 (og, hvor relevant, andre MishMash-arbeidspakker), samarbeide på tvers av MishMash-nettverket og delta i relevante MishMash-aktiviteter. Stillingen befinner seg i skjæringspunktet mellom musikkpedagogikk og kunstig intelligens. Søkere vil bli vurdert på bakgrunn av det foreslåtte doktorgradsprosjektets relevans for WP4s forskningsspørsmål.

Stillingen har som mål å fullføre en forskerutdanning frem til oppnådd doktorgrad (ph.d.) innenfor fagområdet.

Ansettelsesperioden er tre år uten pliktarbeid, eller fire år med 25 % karrierefremmende arbeid.

Kontorsted er på Levanger ved Nord universitet.

Kvalifikasjonskrav

Mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen musikkpedagogikk eller et annet relevant felt innen musikkforskning. Søkeren må dokumentere at graden samsvarer med stillingsprofilen.

Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergraden.

Søkere som er i sluttfasen av masterstudiet kan også søke. Studiet må imidlertid være fullført før ansettelse.

Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i Ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap ved Nord universitet er oppfylt. Se opptakskrav: Ph.d. i profesjonsvitenskap .

Det er en forutsetning at den som ansettes, tas opp på fakultetets doktorgradsprogram. Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalt senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.

For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Arbeidsspråket ved Nord universitet er norsk. Arbeidsspråket i MishMash er engelsk. For denne stillingen er det ikke krav om norskkunnskaper, men kunnskap om norsk eller et annet skandinavisk språk er en fordel.

Kandidater som allerede har en ph.d.-grad vil ikke bli vurdert for stillingen.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Relevans og kvalitet i tema og perspektiver fra masteroppgaven

Kvalitet og gjennomførbarhet i prosjektskissen

Ph.d.-prosjektets kvalitet og relevans for MishMash WP4s målsettinger.

Søkerens motivasjon for doktorgradsarbeidet og evne til selvstendig forskning

Sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner og evnen til å delta i akademisk teamarbeid på tvers av fagområder.

Relevant forsknings- og undervisningserfaring

Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 550 800,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

En arbeidsplass i stadig utvikling

Fleksibel arbeidstid

Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Nord universitet er underlagt sikkerhetsloven og dette stiller krav til håndtering av skjermingsverdig og sensitiv informasjon. For å øke sikkerheten rundt ansettelsene, kan Nord benytte seg av bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Professor Jens Knigge, E-post: jens.knigge@nord.no, Tlf: +47 74 02 27 36.

Søknadsprosessen

Søkeren vil bli vurdert av en faglig komité. Se mer informasjon på Nords nettside. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.04.2026. Den elektroniske søknaden skal inneholde:

Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen

Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)

Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester

Søkere med utdanning fra land utenfor Skandinavia, med vitnemål utstedt på et annet språk enn engelsk, må legge ved bekreftede vitnemål både på originalspråket og autoriserte engelske oversettelser.

Søkere fra land utenfor EU/EØS må sende inn HK-dir-godkjenning av mastergraden sin.

Kopi av søkerens masteroppgave som PDF-fil

Prosjektbeskrivelse (maks. 12.000 tegn inkl. mellomrom, ekskl. referanser). Prosjektbeskrivelsen skal gi en oversikt over de foreslåtte forskningsspørsmålene, relevante teoretiske perspektiver og den planlagte forskningsdesignen og metodene (inkludert data/materiale og analytisk tilnærming). Beskrivelsen skal tydelig angi hvordan prosjektet er i tråd med MishMash WP4 og hvilke WP4-forskningsspørsmål det tar for seg. Den skal også inneholde en kort fremdriftsplan (milepæler og tidsplan) og reflektere over etiske hensyn som er relevante for prosjektet.

Navn og kontaktinformasjon til 2–3 referanser (navn, din relasjon til personen, e-post og telefonnummer)

Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkerens ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30251265