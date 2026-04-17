Daglig leder

Lillestrøm Musikk- og Kulturråd

Vi søker en samlende leder for musikk og kultur i Lillestrøm

Lillestrøm Musikk- og Kulturråd søker nå vår aller første daglige leder i en nyopprettet 40 % stilling.

Er du en lagspiller som trives i skjæringspunktet mellom frivilligheten, det profesjonelle kulturlivet og kommunale beslutningstakere? Vi leter etter deg som har hjertet i kulturen og hodet i strukturene.

Om rollen

Lillestrøm Musikk- og Kulturråd er en intresseorganisasjon for det frivillige musikk- og kulturlivet i Lillestrøm kommune. Vi samler lag og foreninger innen korps, kor og teater, og er et bindeledd mellom frivilligheten, kommunen og andre kulturaktører.

Vi er medlemmenes talerør og en felles stemme for kulturlivet i hele kommunen – både i sentrum og i lokalsamfunnene.

Som daglig leder får du en unik mulighet til å forme din egen arbeidshverdag og sette tydelige spor i lokalmiljøet. Din viktigste oppgave vil være å jobbe sammen med rådets styre for å skape best mulig vilkår og rammebetingelser for kulturlivet i hele Lillestrøm kommune.

Det vil være mulighet for noe hjemmekontor, med en forventing om 1 fast dag i uken på kontorplass sentralt i Lillestrøm by. Stillingen vil innebære noe kveldsarbeid (eksempelvis møtevirksomhet og kontakt med medlemslag).

Sentrale oppgaver vil være:

Administrativ drift: Tett samarbeid med styret og delta i administrativ drift av rådet

Nettverksbygging: Aktiv dialog og brobygger med kommunen, medlemsorganisasjoner, kulturorganisasjoner og relevante samarbeidspartnere

Organisasjonsutvikling: Videreutvikle rådet som en profesjonell og relevant samarbeidspartner for våre medlemslag

Synliggjøring og politisk påvirkning: Være en tydelig stemme for kulturlivets behov overfor politikere, administrasjon og andre relevante offentlige instanser

Hvem er du?

Vi ser etter deg som har solid erfaring fra kulturfeltet, gjerne med bakgrunn fra frivillig

arbeid. Du er en person som:

Har stor arbeidskapasitet, er god til å prioritere og trives med å drive prosesser fra ide til gjennomføring

Kommuniserer godt med alle typer mennesker – fra frivillig kulturliv til politikere og kommuneadministrasjon

Er selvgående og strukturert

Andre kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning, bachelor eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy og sosiale medier

Erfaring fra utrednings- og prosjektarbeid

Erfaring fra organisert frivillighet og styrearbeid er en fordel

Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser

Kjennskap til, og interesse for kultur- og frivillighetspolitikk

Kjennskap til frivillig musikk og kulturliv

Personlige egenskaper og kunnskap om offentlig forvaltning og kulturlivet i Lillestrøm kommune vil bli vektlagt

Spørsmål til stillingen kan stilles til: Christin Fiskvik på telefon +47 907 21 883

Søknad sendes til e-post: post@lillestrom.musikk.no