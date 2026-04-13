Sceneteknisk sjef

NORMORIA AS

Opera- og kulturhuset Normoria har på kort tid etablert seg som et av landets mest moderne og ambisiøse kulturhus – et levende samlingspunkt for opera, konserter, teater, dans, konferanser og store tverrfaglige produksjoner. Med toppmoderne fasiliteter, høy teknisk standard og et sterkt kunstnerisk miljø er Normoria blitt et kraftsenter for kultur i Kristiansund og regionen. Nå søker vi en sceneteknisk sjef som vil få en nøkkelrolle i å videreutvikle og profesjonalisere den tekniske driften i et hus som allerede er i full aktivitet.

Om rollen

Som sceneteknisk sjef får du overordnet ansvar for all teknisk gjennomføring av forestillinger, prøver og arrangementer i Normoria. Du leder og utvikler et tverrfaglig teknisk team og har ansvar for:

Sceneteknikk, rigg og mekanikk

Lys, lyd og AV

Drift, vedlikehold og teknisk sikkerhet

Ressursplanlegging og koordinering med interne og eksterne produksjoner

Kvalitetssikring av tekniske løsninger i alle scenerom

Operasalen – vårt største scenerom – er utstyrt med avansert sceneteknologi, fleksible løsninger og høy produksjonskapasitet, og du vil være sentral i å utnytte dette potensialet fullt ut.

Dette er en rolle for deg som ønsker å være med på å bygge en teknisk avdeling i et hus som tenker stort, jobber profesjonelt og har ambisjoner om å være en nasjonal referanse for moderne scenekunstproduksjon.

Vi ser etter deg som

Har relevant høyere utdanning og/eller solid erfaring fra teknisk ledelse i scenekunst, kulturhus, turnévirksomhet eller beslektede bransjer

Har erfaring med å lede tekniske fagmiljøer og trives i en operativ lederrolle

Har god forståelse for prosjekt- og prosessledelse

Er trygg, strukturert og tydelig – og skaper tillit i teamet

Har evne til å motivere, bygge kultur og skape entusiasme

Forstår kunstneriske prosesser og brenner for å skape sterke publikumsopplevelser

Vi tilbyr

En unik mulighet i et kulturhus i vekst: Normoria er et av Norges mest spennende kulturprosjekter – et moderne, fleksibelt og fremtidsrettet hus som allerede har satt sitt preg på regionens kulturliv.

En variert og inspirerende arbeidshverdag: Du blir del av et kreativt og profesjonelt miljø med høye ambisjoner, stor produksjonsaktivitet og rom for nye ideer.

Faglig og personlig utvikling: Vi tilbyr kurs, kompetanseheving, bransjenettverk og mulighet til å jobbe med store og komplekse produksjoner.

Et inkluderende og støttende arbeidsmiljø: Hos oss står samarbeid, kultur og fellesskap sterkt – både på og bak scenen.

En fantastisk beliggenhet: Kristiansund byr på kystkultur, natur, festivaler, matopplevelser og et levende bymiljø – et flott sted å bo for deg som liker både kultur og friluftsliv.

Gode betingelser: Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår samt pensjonsordning i Nordea Liv.

Søkerlister til offentlige stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker unntak fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden.

Velkommen som søker!

Kontaktpersoner for stillingen

Asgeir Bahre Hansen

Daglig leder

+4792844288

asgeir@normoria.no

Linda Henriksen

Avdelingsleder

+4796625527

linda.henriksen@personalhuset.no

Om bedriften

Normoria er knutepunktet for Nordmørsmusea, Kristiansund kulturskole, Kristiansund bibliotek, Operaen i Kristiansund og -samlingspunktet for brukere, frivilllige og profesjonelle utøvere av kultur. Sammen med kulturlivet skaper vi liv midt i Kristiansund hele døgnet, hele året.