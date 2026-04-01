Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig + Produksjonsleder / produsent

Høstscena og Fjord Cadenza

Vil du være med å utvikle en ny festivalplattform på Sunnmøre?

Høstscena og Fjord Cadenza søker kommunikasjon og produksjon (50–100 %).

Om satsingen

Høstscena scenekunstfestival og musikkfestivalen Fjord Cadenza går nå inn i et felles utviklingsløp fram mot 2028. Målet er å styrke gjennomføringskraften i begge festivalene, og samtidig utforske nye samarbeidsformer som kan utvikle en mer helhetlig festivalplattform på Sunnmøre.

Høstscena arbeider med utgangspunkt i mottoet «med hjertet i Ålesund og blikket vendt utover», med en tydelig lokal forankring og et internasjonalt orientert program. Fjord Cadenza bygger på tanken om «vårt felles ansvar for kultur og natur», og utvikler kunstneriske opplevelser i samspill med landskap, sted og bærekraftige perspektiver.

Om rollene

Som en del av dette utviklingsløpet vil du arbeide på tvers av to etablerte festivalorganisasjoner. Du vil ha en rolle som både er operativ og utviklingsorientert, og bidra til å forme samarbeid, struktur og arbeidsflyt fram mot 2028.

Festivalene har sin daglige base på Sentralen i Oslo, samtidig som festivalledelsen er mye til stede i Ålesund og regionen. Arbeidet vil i perioder være knyttet til Ålesund og Sunnmøre. Det er samtidig mulig å være bosatt andre steder i landet. Det må påregnes jevnlig reisevirksomhet, særlig i og mellom Møre og Romsdal og Oslo. Full tilstedeværelse i Ålesund uke 34 og uke 39, samt dager i forkant og etterkant.

KOMMUNIKASJONS- OG MARKEDSFØRINGSANSVARLIG (50%)

Du vil ha ansvar for å utvikle og gjennomføre kommunikasjon og markedsføring på tvers av to festivaler, og bidra til å bygge en tydelig og relevant offentlig profil for satsingen.

Arbeidsoppgaver:

• Utvikle og følge opp kommunikasjons- og markedsføringsplaner

• Produsere og publisere innhold til nettside, nyhetsbrev og sosiale medier

• Planlegge og gjennomføre kampanjer, inkludert annonsering på Meta og Google

• Bidra aktivt til billettsalg gjennom målrettede tiltak og publikumsinnsikt

• Arbeide med presse og synlighet regionalt og nasjonalt

• Utvikle formidlingsstrategier som kontekstualiserer og tilgjengeliggjør det kunstneriske programmet

• Koordinere kommunikasjon i tett samspill med program, produksjon og samarbeidspartnere

Arbeidsform: Arbeidet er jevnt fordelt gjennom året, med økt aktivitet i forkant av og under festivalperiodene.

Vi ser etter deg som:

• Har erfaring med kommunikasjon og markedsføring i kulturfeltet

• Har erfaring med digital annonsering (Meta, Google eller tilsvarende)

• Er en sterk formidler, skriftlig og digitalt

• Har forståelse for publikumsutvikling og billettsalg

• Jobber strukturert, selvstendig og trives i samarbeid på tvers av organisasjoner

PRODUKSJONSLEDER / PRODUSENT (50%)

Du vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av festivalene, og for å utvikle gode produksjonsmodeller som støtter samarbeidet mellom de to organisasjonene.

Arbeidsoppgaver:

• Planlegge og koordinere produksjon, logistikk og avvikling

• Utvikle rutiner for ressursbruk, bemanning og produksjonsflyt

• Følge opp kontrakter, budsjett og leverandører

• Koordinere produksjonsdialog på tvers av festivalene og med eksterne aktører

• Bidra til utvikling av arbeidsformer og organisering fram mot 2028

• Arbeide med arrangørverktøy som Crescat eller tilsvarende

Arbeidsform: Stillingen har sitt hovedtrykk i august og september (festivalperiodene), med mer fleksibel og periodebasert arbeidsmengde resten av året.

Vi ser etter deg som:

• Har erfaring fra produksjon innen scenekunst, musikk og festival

• Har erfaring med produksjonsverktøy (Crescat eller lignende er en fordel)

• Har erfaring med søknadsprosesser og tilskuddsordninger (Kulturrådet og andre offentlige instanser)

• Har god kjennskap til det frie scenekunstfeltet, og til sentrale aktører og institusjoner i det norske musikk- og teaterlandskapet

• Har god gjennomføringsevne og økonomiforståelse

• Trives med komplekse prosesser og mange kontaktflater

• Er strukturert, løsningsorientert og trygg i operativ ledelse

• Førerkort klasse B

Felles for begge stillinger

Vi ser etter deg som arbeider selvstendig og tar ansvar i utviklingsprosesser, samtidig som du trives i samarbeid og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Praktisk informasjon

• Arbeidssted: Ålesund / Møre og Romsdal / Oslo (med reise)

• Full tilstedeværelse i Ålesund uke 34 og uke 39, samt dager i forkant og etterkant

• Stillingsomfang: 2 x 50 % (kan søkes separat eller kombineres)

• Lønn etter avtale (ca. 600.000–700.000 kr i 100 % stilling, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner)

Hvorfor jobbe med oss

Hos oss får du en sentral rolle i et ambisiøst utviklingsløp fram mot 2028, med stor mulighet til å påvirke hvordan to festivaler samarbeider og utvikles.

Søknad

Send kort søknad (maks 1 side) og CV.

Vi oppfordrer søkere til å være konkrete i søknadsteksten, og vise til 2–3 relevante prosjekter, samarbeid eller resultater de har hatt ansvar for – og hvilken rolle de selv har hatt i gjennomføringen.

Søknadsfrist: 20. april 2026

Kontakt: Daglig leder / kunstnerisk leder Siri Forberg Mob: 930 89 940 E-post: siri@hostscena.no