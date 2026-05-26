Kantor

Lund Kirkelige Fellesråd

Lund og Heskestad menigheter søker en engasjert og kreativ kantor i 80 % fast stilling.

Vi ønsker oss en kirkemusiker som vil være med å videreutvikle menighetsarbeidet gjennom musikk, gudstjenester og møteplasser for hele lokalsamfunnet.

Om stillingen

Kantor har det faglige ansvaret for menighetens kirkemusikalske arbeid og er en sentral medarbeider i stab og menighetsliv. Stillingen omfatter tjeneste i begge sokn, med varierte oppgaver knyttet til gudstjenester, kirkelige handlinger, korarbeid og annet musikalsk arbeid for alle aldersgrupper, i hele Lund kommune.

Lund Kirkelige Fellesråd er arbeidsgiver for 9 ansatte, fordelt på 3,75 årsverk. Vi har sokneprest i 100% stilling, fordelt på våre 2 sokn. Vi er en del av Dalane Prosti, med prostesete i Egersund. Kirkekontoret ligger sentralt på Moi. Vi har 2 kirker, og menighetene har også egne menighetshus hvor mye av aktivitetene foregår. Kirken har stor oppslutning og deltakelse.

Orgelet i Lund kirke har 17 stemmer, og er bygget av Gangfløt/Ryde (1985) og renovert i 2022. Orgelet i Heskestad kyrkje har (10) stemmer, og er bygget av Bruno Christensen (1986). Begge kirkene har hvert sitt Schimmel-piano.

Arbeidsoppgaver

Lede og koordinere menighetenes kirkemusikalske virksomhet innenfor rammen av de planer og prioriteringer som er fastsatt av menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter i samarbeid med prest, øvrig stab og frivillige medarbeidere.

Spill ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Lede og utvikle menighetens korvirksomhet (Lund menighetskor, Heskestadkoret, prosjektarbeid).

Ivareta musikalske perspektiver i menighetenes arbeid blant barn og unge, i diakoni og ellers i menighetsarbeidet.

Ansvar for planlegging og gjennomføring av konserter og andre kulturarrangement.

Ansvar for tilsyn og vedlikehold av orgel og andre instrumenter.

Rekruttering og oppfølging av frivillige i samarbeid med øvrig stab.

Deltakelse i råd og utvalg.

Oppgavene kan i noen grad tilpasses kandidatens kompetanse og ønsker.

Kvalifikasjoner

For stillingen <> kreves kvalifiserende utdanning i kirkemusikk. Se mer informasjon på https://www.kirken.no/nb-NO/jobbikirken/jobberikirken/kantor/kvalifikasjoner/

Andre søkere, som ikke møter utdanningskrav for kantor, oppfordres også til å søke på stillingen, og kan vurderes for tilsetting i tilsvarende stilling, med annen stillings-/yrkestittel.

Allsidige orgel- og pianoferdigheter. Det kan bli avholdt prøvespilling med aktuelle kandidater.

Evne til å lede kor/ensembler. Det kan bli avholdt prøvedirigering.

Kjennskap til gudstjenestepraksis i Den norske kirke.

Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en medarbeider som:

er allsidig i musikalsk uttrykksform og stilarter

er selvstendig, strukturert og initiativrik

evner å inspirere og inkludere mennesker i alle aldre

har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

ønsker å utvikle et variert og inkluderende kirkemusikalsk tilbud

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

En variert og meningsfull arbeidshverdag

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og frivillige

Utfordringer og spennende oppgaver i menigheter med rike musikalske tradisjoner

Mulighet til å forme og utvikle menighetenes musikkliv

Fleksibel arbeidstid innenfor rammene av oppgavene

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende tariff (KA-området)

Pensjonsordning i KLP

Annet

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.

Det kreves politiattest ihht. trossamfunnsloven § 20.

Du må ha førerkort og disponere bil

Helgearbeid er en vesentlig del av stillingen. Arbeid ettermiddag og kveld må også påregnes.

Merk:

Vi har for tiden ubesatt opp til 20% i menighetens arbeid med barn 0-6år, hvor en kan arbeide med bla. babysang og lignende aktiviteter. Dersom dette kan være aktuelt for deg, som et tillegg til den her utlyste kantor-stillingen, så ber vi deg spesifisere dette i søknaden.

Kontaktperson for stillingen

Kristian Sirevåg

Kirkeverge

94850152

kristian.sirevag@lund.kommune.no

Om bedriften

Lund og Heskestad er aktive menigheter med høy aktivitet, bred virksomhet og et godt gudstjenesteliv. Menighetene har høy deltakelse blant barn og unge, og et bredt og rikt tilbud for alle. Menighetsarbeidet og gudstjenestene har god oppslutning.

Lund kommune ligger sør i Rogaland og er en landlig kommune preget av vakker natur, gode oppvekstvilkår og et aktivt lokalsamfunn. Kommunen har rundt 3 200 innbyggere og er kjent for sitt sterke fellesskap, frivillighet og rike kultur- og organisasjonsliv. Med nærhet til både fjell og vann byr området på gode muligheter for friluftsliv året rundt. Lund kommune har et inkluderende og trygt nærmiljø, hvor kirken spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet.