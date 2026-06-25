Cello, gruppeleder

Arktisk Filharmoni

Arktisk Filharmoni er verdens nordligste profesjonelle orkester, med base i både Bodø og Tromsø. Orkesteret er Nord-Norges største kulturinstitusjon og består av musikere og administrasjon med høy faglig kompetanse. Vi arbeider med et bredt repertoar som jevnlig veksler mellom symfonisk, opera og mindre formater. Gjennom konserter, forestillinger og samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører er vi en sentral brikke i nordnorsk kulturliv.

Å arbeide hos oss innebærer å være del av et fagmiljø med tydelige ambisjoner og høy aktivitet. Organisasjonen er relativt liten, noe som gir korte beslutningsveier og gode muligheter for medvirkning. Vi legger vekt på samarbeid, profesjonalitet og utvikling – både individuelt og som ensemble. Å jobbe her innebærer også turnévirksomhet i en vakker og langstrakt landsdel. Det krever fleksibilitet og tilpasningsevne, men gir samtidig erfaringer og perspektiver som er vanskelig å få andre steder. For mange er det nettopp kombinasjonen av høy kunstnerisk kvalitet og livet i nord det som gjør Arktisk Filharmoni til et attraktivt sted å arbeide.

Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap, hvor vertskommunene Tromsø og Bodø eier 50% hver. Vi er lokalisert i Tromsø og Bodø, og mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Tromsø kommune, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Vi har for tiden 61 faste ansatte, og engasjerer i tillegg ca. 220 eksterne ressurser årlig.

CELLO, gruppeleder

Vi har nå ledig stilling som Cello, gruppeleder med arbeidssted Tromsø. Stillingen har plikt til alternering.

Arktisk Filharmoni er et orkester under utbygging. Musikergruppen i Tromsø er per i dag et kammerorkester på 21 musikere med Henning Kraggerud som kunstnerisk leder. En stor del av den totale produksjonen er samproduksjoner med musikergruppen i Bodø. Vår unike oppbygging gir mulighet til stor musikalsk fleksibilitet, der en typisk konsertsesong inneholder et bredt repertoar som inkluderer kammermusikk, symfonisk musikk og opera.

Arktisk Filharmoni kan, i samarbeid med Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, tilby disponering av et svært godt instrument laget av den franske makeren François-Louis Pique i ansettelsesperioden.

Ønskede kvalifikasjoner:

Høyt kunstnerisk nivå

Musikalsk allsidighet

Kunnskap om ulike stiler og sjangre

Gode kommunikasjonsevner

Gode samarbeidsevner og lederegenskaper

Kunne identifisere deg med våre kjerneverdier RAUS, SPREK og SOLID

Samvittighetsfull og organisert

Tiltredelse: Vår 2027 (evt. etter avtale)

Lønn: Etter CREOs tariff for orkestermusikere i Arktisk Filharmoni.

Sektor: Offentlig

Type virksomhet: Institusjon

Stillingstype: Fast

Omfang: Heltid 100%

Arbeidssted: Tromsø. Stillingen har turnéplikt.

Arbeidsspråk: Norsk. Ved behov vil orkesteret kunne dekke deler av utgifter til språkkurs.

Søknadsprosedyre:

Søknad med videoer, CV og referanser sendes til post@arktiskfilharmoni.no

For detaljer om repertoire og video: se våre hjemmesider https://arktiskfilharmoni.no/om-oss/stillinger/

Søknadsfrist: 01.09.2026

Vi i Arktisk Filharmoni tror på at mangfold, likestilling og inkludering er avgjørende for å skape en sterk og vellykket organisasjon, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Spørsmål om stillingen: Orkestersjef Torunn Reigstad (torunn@arktiskfilharmoni.no)

Vi gjør oppmerksom på at Arktisk Filharmoni AS har offentlige søkerlister.

Prøvespill:

Utvalgte kandidater vil bli invitert til prøvespill.

Prøvespill (etter invitasjon) avholdes torsdag 22. og fredag 23. oktober i Tromsø.

Kandidater som kommer til siste runde i prøvespillet kan motta refusjon på inntil 2500,- av reise/hotellkostnader ved innlevering av kvitteringer.

Finalister må påregne å spille noen uker i orkesteret som del av et utvidet prøvespill (avlønnes som frilansoppdrag).