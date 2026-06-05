NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har om lag 824 studenter og 215 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Førsteamanuensis i sang

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingens omfang og fagområde

Norges musikkhøgskole søker en erfaren og engasjert person til å undervise i klassisk sang. Stillingen er en fast 70 prosent stilling og er ledig fra 1. august 2027.

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i sang. Undervisningsoppgavene vil i hovedsak omfatte hovedinstrumentundervisning på bachelor- og masternivå, men det vil også kunne være aktuelt med veiledningsoppgaver på doktorgradsnivå. Stillingen kan også bli tillagt undervisning i andre emner, avhengig av behov ved institusjonen og kvalifikasjonene til den som ansettes.

Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere ved institusjonen. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings – og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i sang forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen generelt, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig, og skal anvende digitale ressurser i tilrettelegging og planlegging av undervisningen og i kommunikasjon med studenter og kollegaer. NMH bruker digitale plattformer til undervisning (Canvas) og faglig samarbeid (Teams).

Det forutsettes aktivt faglig samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Administrative egenskaper er en fordel.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere:

Kunstneriske kvalifikasjoner som utøvende sanger på høyt internasjonalt nivå

Bred utøvende erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer

Stilistisk bredde i form av erfaring med fagfelt som kirkemusikk, samtidsmusikk, opera eller annet

Reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledervirksomhet

Relevant undervisnings- og veiledningserfaring på høyt nivå med dokumentert gode resultater. Herunder evne til å gi studentene individuelt tilpasset undervisning, bygge et godt teknisk grunnlag, være med å utvikle hver students kunstneriske potensial og evne til kunstnerisk refleksjon.

Erfaring med planlegging og gjennomføring av kunstneriske samarbeidsprosjekter

Kreativitet og evne til nyskaping innenfor egen kunstnerisk og pedagogisk virksomhet

Den som ansettes, må ha norskferdigheter på minimum nivå B2 eller forplikte seg til å tilegne seg slike ferdigheter innen tre år fra ansettelse. Høgskolen vil legge til rette for språkopplæring. Kompetanse i svensk eller dansk er likestilt med norsk. Mye av undervisningen foregår på engelsk, og det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen:

Evne til å inspirere kollegaer til kunstnerisk og utdanningsfaglig utvikling

Evne til å rekruttere studenter

Erfaring med undervisning i flere stemmefag og god kjennskap til repertoar for disse

Evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningens mål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen

Erfaring med relevante nettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved høgskolen

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Søkere må i et eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser har opparbeidet gode ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning gjennom egen praktisk undervisningserfaring, samt ved gjennomført universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som kan lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, herunder også lyd – og videoopptak, må sendes inn i fire eksemplarer. Søknad og alle vedlegg som det skal tas hensyn til i vurderingen må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Mangfold er en styrke, og Norges musikkhøgskole ønsker en arbeidsstokk som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Norges musikkhøgskole har en overvekt av mannlige førsteamanuenser. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som førsteamanuensis med startlønn tilsvarende mellom 750 000 og 825 000 kroner i full stilling. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Otto Christian Odland, tlf. 92 24 52 63, e-post otto.c.odland@nmh.no eller spesialrådgiver Karl Gunnar Ekblad, tlf. 23 36 72 27, e-post karl.g.ekblad@nmh.no.

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 31.08.2026 (CET)