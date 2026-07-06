Daglig leder (30 %)

Oslo Kammerakademi

Ønsker du å arbeide med et av Norges ledende kammermusikkensembler?

​Oslo Kammerakademi søker en engasjert og strukturert daglig leder som ønsker å være med på å utvikle ensemblet videre, både kunstnerisk og organisatorisk.

​Oslo Kammerakademi er et internasjonalt anerkjent blåseensemble med en særegen kunstnerisk profil. Ensemblet kombinerer den klassiske harmoniemusikktradisjonen med musikk fra barokken, romantikken og ny norsk musikk. Vi arrangerer egne konserter, medvirker på festivaler i Norge og internasjonalt og samarbeider med noen av landets fremste musikere og ensembler.

​Talentutvikling er en viktig del av virksomheten vår. Gjennom mentorordninger og et årlig sommerakademi bidrar vi til å utvikle neste generasjon profesjonelle blåsemusikere.

​Oslo Kammerakademi mottar støtte fra Kulturrådet, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

Daglig leder for Oslo Kammerakademi engasjeres på oppdragsavtale som selvstendig næringsdrivende.

Om oppdraget

Som daglig leder får du det overordnede administrative ansvaret for Oslo Kammerakademi og arbeider tett med ensemblets kunstneriske leder og styre. Oppdraget passer for deg som liker å kombinere økonomi, prosjektledelse og kommunikasjon, og som ønsker å bidra til utviklingen av et ambisiøst kunstnerisk miljø.

Arbeidsoppgaver

administrativ ledelse av virksomheten

budsjettarbeid, økonomioppfølging og regnskap

søknader til offentlige og private tilskuddsordninger, samt rapportering

markedsføring, publikumsutvikling og kommunikasjon

ansvar for nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier

kontakt med musikere, samarbeidspartnere og tilskuddsgivere

planlegging og koordinering av konserter, turneer og prosjekter

Vi ser etter deg som

har interesse for klassisk musikk og kulturlivet

arbeider strukturert, selvstendig og målrettet

har erfaring med prosjektøkonomi, budsjettering og regnskapsoppfølging

skriver godt og har erfaring med søknads- og rapporteringsarbeid

har erfaring med markedsføring, kommunikasjon og publikumsutvikling

kommuniserer godt på norsk og engelsk

Erfaring fra kunst- og kultursektoren er en fordel, men relevant erfaring fra andre sektorer vil også bli vurdert.

Vi tilbyr

en variert og selvstendig lederrolle i et ensemble med høye ambisjoner

mulighet til å påvirke utviklingen av et internasjonalt anerkjent ensemble

tett samarbeid med noen av Norges fremste musikere

Tiltredelse er senest 1. januar 2027. Dersom den som får oppdraget har anledning til å starte tidligere, ønsker vi en overlappsperiode med nåværende daglig leder for å sikre en god overføring av kunnskap og ansvar.

Søknad

Søknadsfrist: 1. september 2026

Send søknad og CV til oslokammerakademi@gmail.com.

Ved spørsmål, ring kunstnerisk leder David F. Strunck

0047/ 90647062