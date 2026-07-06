Publisert
06.07.2026
Frist

01/09/2026

Søknad leveresEpost
Område

Oslo

Stillingstype

Privat

Firma

Fast

Deltid

Daglig leder (30 %)

Oslo Kammerakademi

Ønsker du å arbeide med et av Norges ledende kammermusikkensembler?

​Oslo Kammerakademi søker en engasjert og strukturert daglig leder som ønsker å være med på å utvikle ensemblet videre, både kunstnerisk og organisatorisk.

​Oslo Kammerakademi er et internasjonalt anerkjent blåseensemble med en særegen kunstnerisk profil. Ensemblet kombinerer den klassiske harmoniemusikktradisjonen med musikk fra barokken, romantikken og ny norsk musikk. Vi arrangerer egne konserter, medvirker på festivaler i Norge og internasjonalt og samarbeider med noen av landets fremste musikere og ensembler.

​Talentutvikling er en viktig del av virksomheten vår. Gjennom mentorordninger og et årlig sommerakademi bidrar vi til å utvikle neste generasjon profesjonelle blåsemusikere.

​Oslo Kammerakademi mottar støtte fra Kulturrådet, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

Daglig leder for Oslo Kammerakademi engasjeres på oppdragsavtale som selvstendig næringsdrivende.

Om oppdraget

Som daglig leder får du det overordnede administrative ansvaret for Oslo Kammerakademi og arbeider tett med ensemblets kunstneriske leder og styre. Oppdraget passer for deg som liker å kombinere økonomi, prosjektledelse og kommunikasjon, og som ønsker å bidra til utviklingen av et ambisiøst kunstnerisk miljø.

Arbeidsoppgaver

  • administrativ ledelse av virksomheten
  • budsjettarbeid, økonomioppfølging og regnskap
  • søknader til offentlige og private tilskuddsordninger, samt rapportering
  • markedsføring, publikumsutvikling og kommunikasjon
  • ansvar for nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier
  • kontakt med musikere, samarbeidspartnere og tilskuddsgivere
  • planlegging og koordinering av konserter, turneer og prosjekter

Vi ser etter deg som

  • har interesse for klassisk musikk og kulturlivet
  • arbeider strukturert, selvstendig og målrettet
  • har erfaring med prosjektøkonomi, budsjettering og regnskapsoppfølging
  • skriver godt og har erfaring med søknads- og rapporteringsarbeid
  • har erfaring med markedsføring, kommunikasjon og publikumsutvikling
  • kommuniserer godt på norsk og engelsk

Erfaring fra kunst- og kultursektoren er en fordel, men relevant erfaring fra andre sektorer vil også bli vurdert.

Vi tilbyr

  • en variert og selvstendig lederrolle i et ensemble med høye ambisjoner
  • mulighet til å påvirke utviklingen av et internasjonalt anerkjent ensemble
  • tett samarbeid med noen av Norges fremste musikere

Tiltredelse er senest 1. januar 2027. Dersom den som får oppdraget har anledning til å starte tidligere, ønsker vi en overlappsperiode med nåværende daglig leder for å sikre en god overføring av kunnskap og ansvar.

Søknad

Søknadsfrist: 1. september 2026
Send søknad og CV til oslokammerakademi@gmail.com.
Ved spørsmål, ring kunstnerisk leder David F. Strunck
0047/ 90647062

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