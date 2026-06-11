Publisert
11.06.2026
Frist

07/08/2026

Søknad leveresSøknadsskjema
Område

Oslo

Stillingstype

Offentlig

Firma

Engasjement

Deltid

Om virksomheten

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er det frivillige musikklivets nasjonale nettverks- og opplæringsorganisasjoner. Samlet representerer vi 47 nasjonale musikkorganisasjoner, 14 regionledd og over 100 lokale musikk- og kulturråd i kommunene.

Norsk musikkråd er både en samarbeidsarena og en interesseorganisasjon for det frivillige musikklivet i Norge, og våre medlemmer utgjør over 7 000 lokale lag med over 260 000 medlemskap spredt over hele landet.

Rådgiver akustikk og musikklokaler

Norsk musikkråd

40% stilling

Norsk musikkråd søker en faglig sterk og samfunnsengasjert rådgiver for akustikk og musikklokaler. Stillingen inngår i Norsk musikkråds sekretariat i Oslo.

Ønsker du å bidra til å styrke det frivillige musikklivet? Har du kompetanse innen akustikk og erfaring fra arbeid med musikklokaler? Vi kan tilby en givende stilling i en fremoverlent organisasjon som jobber for det frivillige musikklivets rammevilkår.

Norsk musikkråd jobber for at flere skal få oppleve musikk og at de som utøver og fremfører musikk skal få muligheten til å utvikle seg. En sentral oppgave er å jobbe for tilgjengelige og egnede lokaler for øving og fremføring over hele landet.

Norsk musikkråds rådgiver for akustikk og musikklokaler skal koordinere vår nasjonale satsing på gode øvings- og fremføringslokaler og har ansvaret for å implementere vår strategi for musikklokaler og vår plan for arbeidet med akustikkmåling.

Arbeidsoppgaver:

  • Drifte og utvikle Norsk musikkråds system for akustikkmålinger
  • Gjennomføre akustikkmålinger i øvings- og fremføringslokaler
  • Utarbeide rapporter med vurderinger og anbefalinger
  • Koordinere og veilede Norsk musikkråds regionledd i arbeidet med akustikkmåling og musikklokaler
  • Formidle kunnskap om normer og krav for egnede musikklokaler
  • Kartlegging av musikklokaler
  • Bidra til interessepolitisk arbeid for tilgjengelige og egnede musikklokaler
  • Bidra til kommunikasjonsarbeidet knyttet til musikklokaler
  • Sekretær i Norsk musikkråds nasjonale utvalg for musikklokaler

Kvalifikasjoner:

  • Kompetanse innen akustikk, byggakustikk e.l.
  • Erfaring med måling av musikklokaler, analyse av måleresultater og rapportskriving
  • Erfaring fra byggeprosesser
  • God kjennskap til det frivillige musikkliv
  • Erfaring fra strategisk arbeid og prosjektarbeid
  • Solide IT-kunnskaper

Egenskaper:

  • Strukturert og stor gjennomføringskraft
  • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
  • Løsningsorientert
  • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
  • Evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Engasjement for norsk musikk- og kulturliv
  • Samfunnsorientert

Reisevirksomhet må påregnes.

Vi kan tilby en spennende stilling i et inspirerende og faglig sterkt arbeidsmiljø sentralt i Oslo sentrum. Norsk musikkråds sekretariat deler kontor med 14 musikkorganisasjoner i Møllergata 39.

Stillingen er et engasjement. Norsk musikkråd har konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Vi vet at mangfold skaper bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Spørsmål rettes til generalsekretær Lise Keilty Gulbransen per telefon på 99227089 eller per e-post til lise.gulbransen@musikk.no.

Søknadsfrist 7. august. Tiltredelse etter avtale.

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