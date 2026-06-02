Maskør / parykkmaker
Den Norske Opera og Ballett
Maskøravdelingen ved Den Norske Opera & Ballett har 14 faglærte parykkmakere og maskører i moderne fasiliteter som jobber med produksjon og forestillingsavvikling av DNO&B sine produksjoner. Vi søker nå en kreativ og initiativrik medarbeider med gode kommunikasjonsevner til et engasjement med oppstart i august og ut januar 2027.
Sentrale oppgaver
- Produksjon og design av parykker og sminke til DNO&B’s produksjoner
- Det er også muligheter for å få tildelt produksjonsansvar
- Dag/kveld og helgearbeid
Vår nye medarbeider må ha følgende kvalifikasjoner
- Fagbrev maskør og parykkmaker, eller lignende utdannelse
- Gode datakunnskaper (Word, Excel)
- Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk
- Relevant arbeidserfaring fra teater er ønskelig
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, initiativrik og strukturert
Vi kan tilby
- En spennende jobb med selvstendige oppgaver
- Et variert fagmiljø i et trivelig arbeidsmiljø
- Pensjons- og gruppelivsforsikring
- Ansattrabatt på våre forestillinger
- Stillingen lønnes etter tariffavtalen mellom DNO&B – CREO/Fagforbundet/NTL/NITO
Info
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til leder for maskør og parykk, Per Ragnar Karlsen på e-post: per.ragnar.karlsen@operaen.no, eller telefon 47915424.
Den Norske Opera & Ballett ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett bakgrunn.
Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.