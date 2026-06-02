Publisert
02.06.2026
Frist

12/06/2026

Søknad leveresSøknadsskjema
Område

Oslo

Stillingstype

Privat

Firma

Engasjement

Heltid

Maskør / parykkmaker

Den Norske Opera og Ballett

Maskøravdelingen ved Den Norske Opera & Ballett har 14 faglærte parykkmakere og maskører i moderne fasiliteter som jobber med produksjon og forestillingsavvikling av DNO&B sine produksjoner. Vi søker nå en kreativ og initiativrik medarbeider med gode kommunikasjonsevner til et engasjement med oppstart i august og ut januar 2027.

Sentrale oppgaver

  • Produksjon og design av parykker og sminke til DNO&B’s produksjoner
  • Det er også muligheter for å få tildelt produksjonsansvar
  • Dag/kveld og helgearbeid

Vår nye medarbeider må ha følgende kvalifikasjoner

  • Fagbrev maskør og parykkmaker, eller lignende utdannelse
  • Gode datakunnskaper (Word, Excel)
  • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk
  • Relevant arbeidserfaring fra teater er ønskelig
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, initiativrik og strukturert

Vi kan tilby

  • En spennende jobb med selvstendige oppgaver
  • Et variert fagmiljø i et trivelig arbeidsmiljø
  • Pensjons- og gruppelivsforsikring
  • Ansattrabatt på våre forestillinger
  • Stillingen lønnes etter tariffavtalen mellom DNO&B – CREO/Fagforbundet/NTL/NITO

Info

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til leder for maskør og parykk, Per Ragnar Karlsen på e-post: per.ragnar.karlsen@operaen.no, eller telefon 47915424.

Den Norske Opera & Ballett ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett bakgrunn.

Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.

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