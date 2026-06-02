Maskør / parykkmaker

Den Norske Opera og Ballett

Maskøravdelingen ved Den Norske Opera & Ballett har 14 faglærte parykkmakere og maskører i moderne fasiliteter som jobber med produksjon og forestillingsavvikling av DNO&B sine produksjoner. Vi søker nå en kreativ og initiativrik medarbeider med gode kommunikasjonsevner til et engasjement med oppstart i august og ut januar 2027.

Sentrale oppgaver

Produksjon og design av parykker og sminke til DNO&B’s produksjoner

Det er også muligheter for å få tildelt produksjonsansvar

Dag/kveld og helgearbeid

Vår nye medarbeider må ha følgende kvalifikasjoner

Fagbrev maskør og parykkmaker, eller lignende utdannelse

Gode datakunnskaper (Word, Excel)

Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk

Relevant arbeidserfaring fra teater er ønskelig

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, initiativrik og strukturert

Vi kan tilby

En spennende jobb med selvstendige oppgaver

Et variert fagmiljø i et trivelig arbeidsmiljø

Pensjons- og gruppelivsforsikring

Ansattrabatt på våre forestillinger

Stillingen lønnes etter tariffavtalen mellom DNO&B – CREO/Fagforbundet/NTL/NITO

Info

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til leder for maskør og parykk, Per Ragnar Karlsen på e-post: per.ragnar.karlsen@operaen.no, eller telefon 47915424.

Den Norske Opera & Ballett ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett bakgrunn.

Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.