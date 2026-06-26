Festivalsjef

Publisert

26.06.2026

Om virksomheten

Kongsberg Jazzfestival har siden 1960-tallet vært en viktig møteplass for jazz, improvisert musikk, nye uttrykk og store konsertopplevelser.

Festivalen er tett knyttet til Kongsberg by, til det norske jazzfeltet og til et stort nettverk av frivillige, samarbeidspartnere, publikum og kunstnere.

Festivalen skal både ta vare på en stolt historie og være en drivkraft for fornyelse.

Hos oss møtes det smale og det brede, det lokale og det internasjonale, det unge og det etablerte.

Kongsberg Jazzfestival eies og drives av Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival (et selvstendig rettssubjekt med ideelt formål).

Styret er stiftelsens øverste organ og har ansvar for at virksomheten forvaltes i tråd med festivalens formål.

Festivalen har en sterk frivillig forankring gjennom Funksjonærmøtet, som blant annet velger styremedlemmer og fører tilsyn med stiftelsens virksomhet.