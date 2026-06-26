Festivalsjef
Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival
Vil du lede Kongsberg Jazzfestival inn i neste kapittel?
Kongsberg Jazzfestival søker en samlende, strategisk og handlekraftig festivalsjef som kan videreutvikle festivalens sterke posisjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi ser etter en leder som forstår både kunsten, publikum, lokalsamfunnet, frivilligheten og økonomien – og som evner å skape festivalopplevelser med høy kvalitet, tydelig identitet og bred forankring.
Om stillingen
Som festivalsjef får du det overordnede ansvaret for Kongsberg Jazzfestival.
Du leder festivalens daglige drift og strategiske utvikling, i tett samarbeid med styret, administrasjonen, frivillige funksjonærer, kunstneriske ressurser, partnere og øvrige samarbeidspartnere.
Stillingen krever både visjon og gjennomføringsevne.
Du må kunne tenke langsiktig, bygge relasjoner, sikre god økonomistyring og samtidig håndtere et komplekst festivalmaskineri der mange mennesker, interesser og detaljer skal spille sammen.
Festivalsjefen rapporterer til styret.
Sentrale ansvarsområder
Som festivalsjef vil du blant annet ha ansvar for å:
- lede og videreutvikle festivalens strategi, organisasjon og profil
- sikre god økonomistyring, finansiering og bærekraftig drift
- utvikle festivalens kunstneriske retning i samarbeid med programkomiteen og relevante faglige ressurser
- styrke festivalens posisjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt
- bygge og pleie relasjoner til publikum, frivillige, artister, agenter, sponsorer, næringsliv, offentlige støttespillere og samarbeidspartnere
- lede administrasjon, de frivillige funksjonærene og festivalavviklingen
- bidra til synlig og målrettet kommunikasjon, markedsføring og publikumsutvikling
- sørge for god planlegging, gjennomføring og evaluering av festivalen
- representere Kongsberg Jazzfestival utad
Vi ser etter deg som
- er en lagbygger med ledererfaring fra kulturfeltet, festival, musikk, organisasjonsliv eller annen relevant virksomhet
- har god økonomiforståelse og erfaring med budsjett, finansiering og prosjektstyring
- kjenner kulturfeltet og har interesse for jazz, improvisert musikk og festivalutvikling
- er en tydelig, trygg og inkluderende leder
- har evne til å motivere ansatte, frivillige funksjonærer og samarbeidspartnere
- arbeider strukturert, strategisk og løsningsorientert
- kommuniserer godt med ulike målgrupper
- forstår betydningen av lokal forankring, frivillighet og sterke partnerskap
- har god gjennomføringsevne – også når tempoet er høyt
Relevant utdanning er en fordel, men solid erfaring, nettverk og dokumenterte resultater kan veie like tungt.
Vi tilbyr
- en nøkkelrolle i en av Norges mest markante musikkfestivaler
- mulighet til å forme festivalens videre utvikling
- et sterkt merkenavn med lang historie og stort potensial
- engasjerte frivillige, samarbeidspartnere og støttespillere
- en sentral rolle i Kongsbergs kulturliv
- varierte arbeidsdager med stor påvirkningskraft
- lønn etter avtale
Personlige egenskaper
Vi tror den rette kandidaten kombinerer kunstnerisk nysgjerrighet med organisatorisk kraft.
Du er både relasjonsbygger og beslutningstaker, både strateg og praktiker.
Du trives med ansvar, tåler høyt tempo og klarer å skape retning i en organisasjon som rommer mange mennesker, forventninger og muligheter.
Du må ha respekt for festivalens historie – og mot til å utvikle den videre.
Praktisk informasjon
Stillingsprosent: 100% på åremål for fem år av gangen med mulighet til forlengelse.
Arbeidssted: Kongsberg Tiltredelse: September 2026 Søknadsfrist: 16.08.2026
For spørsmål om stillingen, kontakt Tommy Hvidsten, styreleder, tlf.: 928 36 411/ e-post: tommy@kongsbergjazz.no
Søknad med CV sendes til tommy@kongsbergjazz.no
Kongsberg Jazzfestival ønsker et mangfold av søkere.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn, erfaring og perspektiv til å søke.