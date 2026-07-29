Publisert
29.07.2026
Frist

10/08/2026

Søknad leveresSøknadsskjema
Område

Akershus

Stillingstype

Offentlig

Firma

Fast

Heltid

Om virksomheten

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 100 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, og har som visjon at vi sammen skal skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet. Vi har derfor med oss kommunens verdier nær, skapende, raus og modig i det arbeidet vi gjør. Asker kommune skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, og er opptatt av nytenkning og utvikling.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres.

Kulturhusleder

Asker kommune

Asker kommune har et mangfoldig og pulserende kulturliv. Våre 2 kulturhus i Asker sentrum og i Slemmestad er våre fremste arenaer for lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi søker nå kulturhusleder til vår avdeling Kulturarenaer. Her vil du bli med på å utvikle våre scener og tjenester, og lede et godt lag med dyktige ansatte i alle ledd. Vi har en tydelig profil og retning på hvordan våre kulturscener skal drives fremover gjennom vedtatt arena strategi «Fremtidens kulturhus i Asker». Som kulturhusleder får du en viktig og aktiv rolle å være med på å utvikle kulturlivet i Asker slik at vi bli et enda bedre sted å leve. Du blir del av et lederteam på 3 hvor kultursjef, leder Ungkultur og kulturhusleder inngår. Vi ser frem til din søknad.

Arbeidsoppgaver

  • Strategisk og operativ ledelse av Asker kulturhus og Sekkefabrikken kulturhus, inkludert ansvar for økonomi, personal, drift og utleie av nærings- og kulturarealer.
  • Programutvikling: Bidra til god planlegging og gjennomføre et mangfoldig program som appellerer til både bredde og snevrere publikum.
  • Samarbeid og nettverksbygging: Bygging av relasjoner med Asker kommune med aktuelle virksomhetsområder, kunstnere, artister, kulturorganisasjoner, næringsliv og andre samarbeidspartnere.
  • Markedsføring og kommunikasjon: Sikre god profilering av kulturhusets tilbud gjennom ulike kanaler.
  • Innovasjon og publikumsutvikling: Jobbe målrettet og strategisk for å utvikle nye tilbud som engasjerer både eksisterende og nye publikumsgrupper.

Kvalifikasjoner

  • Fortrinnsvis relevant høyere utdanning og/eller erfaring innen kulturledelse, økonomi, markedsføring eller prosjektledelse.
  • Ledererfaring fra kultur. Kulturfaglig kompetanse er en fordel.
  • Dokumentert erfaring med budsjettansvar og økonomistyring.
  • Sterke kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig, samt erfaring med markedsføring og publikumsrettede tiltak.
  • Kunne kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk.

Personlige egenskaper

  • Du har lidenskap for kulturfeltet, og et ønske om å bidra til et levende kulturliv.
  • Du har gode samarbeidsevner og evne til å engasjere og inspirere medarbeidere ogsamarbeidspartnere.
  • Du representerer et trygt og motiverende lederskap.
  • Du har relevanterfaring fra kulturhusdrift og produksjon.
  • Du er innovativ og ser nye muligheter.
  • Du har kommersiell teft.
  • Du har evnentil å tenke strategisk, samt en løsningsorientert tilnærming til utfordringer.
  • Du er tillitsskapende med høy integritet.
  • Du har godforståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • En av de mest spennende stillingene innen kultur i regionen.
  • Stor innflytelse på kulturhusenes retning og utvikling.
  • Muligheten til å arbeide i et kreativt og dynamisk miljø hvor ingen dager er like.
  • Konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.

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