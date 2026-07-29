Kulturhusleder
Asker kommune
Asker kommune har et mangfoldig og pulserende kulturliv. Våre 2 kulturhus i Asker sentrum og i Slemmestad er våre fremste arenaer for lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi søker nå kulturhusleder til vår avdeling Kulturarenaer. Her vil du bli med på å utvikle våre scener og tjenester, og lede et godt lag med dyktige ansatte i alle ledd. Vi har en tydelig profil og retning på hvordan våre kulturscener skal drives fremover gjennom vedtatt arena strategi «Fremtidens kulturhus i Asker». Som kulturhusleder får du en viktig og aktiv rolle å være med på å utvikle kulturlivet i Asker slik at vi bli et enda bedre sted å leve. Du blir del av et lederteam på 3 hvor kultursjef, leder Ungkultur og kulturhusleder inngår. Vi ser frem til din søknad.
Arbeidsoppgaver
- Strategisk og operativ ledelse av Asker kulturhus og Sekkefabrikken kulturhus, inkludert ansvar for økonomi, personal, drift og utleie av nærings- og kulturarealer.
- Programutvikling: Bidra til god planlegging og gjennomføre et mangfoldig program som appellerer til både bredde og snevrere publikum.
- Samarbeid og nettverksbygging: Bygging av relasjoner med Asker kommune med aktuelle virksomhetsområder, kunstnere, artister, kulturorganisasjoner, næringsliv og andre samarbeidspartnere.
- Markedsføring og kommunikasjon: Sikre god profilering av kulturhusets tilbud gjennom ulike kanaler.
- Innovasjon og publikumsutvikling: Jobbe målrettet og strategisk for å utvikle nye tilbud som engasjerer både eksisterende og nye publikumsgrupper.
Kvalifikasjoner
- Fortrinnsvis relevant høyere utdanning og/eller erfaring innen kulturledelse, økonomi, markedsføring eller prosjektledelse.
- Ledererfaring fra kultur. Kulturfaglig kompetanse er en fordel.
- Dokumentert erfaring med budsjettansvar og økonomistyring.
- Sterke kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig, samt erfaring med markedsføring og publikumsrettede tiltak.
- Kunne kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk.
Personlige egenskaper
- Du har lidenskap for kulturfeltet, og et ønske om å bidra til et levende kulturliv.
- Du har gode samarbeidsevner og evne til å engasjere og inspirere medarbeidere ogsamarbeidspartnere.
- Du representerer et trygt og motiverende lederskap.
- Du har relevanterfaring fra kulturhusdrift og produksjon.
- Du er innovativ og ser nye muligheter.
- Du har kommersiell teft.
- Du har evnentil å tenke strategisk, samt en løsningsorientert tilnærming til utfordringer.
- Du er tillitsskapende med høy integritet.
- Du har godforståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon.
- Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
- En av de mest spennende stillingene innen kultur i regionen.
- Stor innflytelse på kulturhusenes retning og utvikling.
- Muligheten til å arbeide i et kreativt og dynamisk miljø hvor ingen dager er like.
- Konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.