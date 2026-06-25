Stavanger konserthus er et av landets ledende konserthus med saler av høy internasjonal standard, meget høyt aktivitetsnivå og et årlig besøk på nærmere 300.000. Aktiviteten spenner over et stort spekter av kunstneriske uttrykksformer, som omfatter alt fra symfonisk musikk til musikkteater, dans og store rockekonserter. Stavanger konserthus er også en viktig arena for regionens næringsliv, som event- og konferansearena. Virksomheten er organisert som interkommunalt selskap (IKS), som eies av Stavanger kommune (89%) og Rogaland fylkeskommune (11%.). Selskapet har sunn og stabil økonomi, med en samlet omsetning på ca. 168 millioner kroner.

Leder for program og produksjon

Stavanger konserthus IKS

Vil du bruke din lidenskap for kultur til å skape opplevelser verdt å minnes i Stavanger konserthus?

Vi søker leder for program og produksjon

Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å kombinere strategisk ledelse, kunstnerisk utvikling og kommersiell forståelse i en av landets ledende kulturinstitusjoner.

Stillingen rapporterer til direktør og har det overordnede ansvaret for konserthusets booking, programvirksomhet og egne produksjoner. Du skal bidra til å videreutvikle Stavanger konserthus som en attraktiv møteplass for publikum, artister, arrangører og samarbeidspartnere gjennom et variert, relevant og bærekraftig programtilbud. Stillingen inngår i ledergruppen og har personalansvar for seks medarbeidere.

Vi søker en trygg leder med solid forståelse for programutvikling, produksjon og publikumsbehov, og som evner å balansere kunstneriske ambisjoner med økonomiske rammer. Du motiverer medarbeidere, bygger gode samarbeid og sikrer høy kvalitet i planlegging og gjennomføring. Du har erfaring med budsjettansvar, forhandlinger, booking eller programmering fra kultursektoren, event-virksomhet eller andre aktivitets intensive organisasjoner.

Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Om du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere hos Hodejegerne, Anette Myhre Vincendeau, tlf.: 975 37 455 eller Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025.

Søknadsfrist: 5. august 2026, men søk gjerne i god tid før fristen.

Intervjuer vil finne sted i uke 33 og 34. Tiltredelse etter avtale.

Det vil utarbeides offentlig søkerliste for denne stillingen. Søker må begrunne et eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.