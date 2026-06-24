Ole Bull Scene og Forum Scene er to av Bergens mest sentrale kulturscener, med til tre ulike scener. Vi huser Norges beste komikere, de største podcastene og de feteste konsertene. Til sammen har vi en bredde i tilbudet som få kan matche!

Bookingansvarlig

Ole Bull Scene AS og Forum Scene AS

Vil du prege Bergens kulturliv?

Vi søker Bookingansvarlig!

Det koker på scenene våre, og vi går en utrolig spennende tid i møte.

Ole Bull Scene og Forum Scene opplever stor pågang og høy aktivitet.

For å styrke posisjonen vår ytterligere og løfte tilbudet til nye høyder, søker vi nå en strukturert og markedsorientert Bookingansvarlig.

I denne rollen vil du få en nøkkelrolle i å videreutvikle scenenes programinnhold.

Vi ser etter deg som har et brennende engasjement for kultur, et solid nettverk og som har et spesielt hjerte for musikkfeltet.

Du trigges av å oppdage nye talenter, lande de rette bookingene og skape uforglemmelige kulturopplevelser for Bergenspublikummet.

Har du teft for hva som rører seg i Kulturnorge, og har lyst til å forme fremtidens program på to av byens mest markante scener?

Da vil vi høre fra deg!

Om stillingen

Som Bookingansvarlig får du en sentral rolle i videreutviklingen av Ole Bull Scene og Forum Scene.

Du samarbeider tett med ledelse, økonomi, teknisk avdeling, marked, teamledere og eksterne produksjoner for å sikre god planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Rollen krever bransjeforståelse- og nettverk, struktur, gode relasjonelle ferdigheter og evne til å følge flere prosesser samtidig.

Arbeidsoppgaver

Booking og programmering av konserter, forestillinger og arrangementer

Vurdere bookinger med tanke på publikumspotensial, økonomi, salgsutvikling og profil

Følge opp bookinger fra forespørsel til gjennomført arrangement

Ha dialog med artister, management, agenter, arrangører og produksjoner

Utarbeide, forhandle og følge opp kontrakter og avtaler

Bidra til god informasjonsflyt mellom booking, marked, billett og produksjon

Holde oversikt over program, avtaler, frister, økonomiske vilkår og produksjonsinformasjon

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har:

Relevant nettverk og erfaring innen kultur-, konsert-, artist- eller bookingmiljøet

God kjennskap til norske artister, management, produksjonsmiljøer og arrangørfeltet

Kommersiell forståelse og evne til å vurdere publikumspotensial og økonomi

Gode digitale ferdigheter

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Erfaring med Ticketmaster og Crescat er en fordel

Personlige egenskaper

Du er strukturert, nøyaktig og god til å holde oversikt.

Du jobber selvstendig, tar initiativ og finner løsninger.

Du er kulturinteressert, trygg i dialog med artister, agenter, management, arrangører og samarbeidspartnere, og du bygger relasjoner på en profesjonell og serviceinnstilt måte.

Du trives med mange parallelle prosesser, perioder med høyt tempo og er fleksibel med tanke på noe kvelds- og helgearbeid

Vi tilbyr

En spennende og variert stilling på to av Bergens mest sentrale kulturscener

Mulighet til å være med å videreutvikle Ole Bull Scene og Forum Scene

En sentral rolle innen booking, programutvikling og publikumsopplevelser

Tett kontakt med artister, produksjoner, arrangører og kulturbransjen

Et kreativt, engasjert og profesjonelt arbeidsmiljø

Har du spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med:

Sølvi Rolland, teatersjef Ole Bull Scene

T:957 23 158 / M: solvi@olebullscene.no

eller

Haavard Monsen, Daglig leder Forum Scene

T: 40826644 / M: haavard@forumscene.no

Søknad sendes: haavard@forumscene.no

Søknadsfrist: Snarest

https://olebullhuset.no/

https://www.forumscene.no/