Bookingansvarlig
Ole Bull Scene AS og Forum Scene AS
Vil du prege Bergens kulturliv?
Vi søker Bookingansvarlig!
Det koker på scenene våre, og vi går en utrolig spennende tid i møte.
Ole Bull Scene og Forum Scene opplever stor pågang og høy aktivitet.
For å styrke posisjonen vår ytterligere og løfte tilbudet til nye høyder, søker vi nå en strukturert og markedsorientert Bookingansvarlig.
I denne rollen vil du få en nøkkelrolle i å videreutvikle scenenes programinnhold.
Vi ser etter deg som har et brennende engasjement for kultur, et solid nettverk og som har et spesielt hjerte for musikkfeltet.
Du trigges av å oppdage nye talenter, lande de rette bookingene og skape uforglemmelige kulturopplevelser for Bergenspublikummet.
Har du teft for hva som rører seg i Kulturnorge, og har lyst til å forme fremtidens program på to av byens mest markante scener?
Da vil vi høre fra deg!
Om stillingen
Som Bookingansvarlig får du en sentral rolle i videreutviklingen av Ole Bull Scene og Forum Scene.
Du samarbeider tett med ledelse, økonomi, teknisk avdeling, marked, teamledere og eksterne produksjoner for å sikre god planlegging, gjennomføring og oppfølging.
Rollen krever bransjeforståelse- og nettverk, struktur, gode relasjonelle ferdigheter og evne til å følge flere prosesser samtidig.
Arbeidsoppgaver
- Booking og programmering av konserter, forestillinger og arrangementer
- Vurdere bookinger med tanke på publikumspotensial, økonomi, salgsutvikling og profil
- Følge opp bookinger fra forespørsel til gjennomført arrangement
- Ha dialog med artister, management, agenter, arrangører og produksjoner
- Utarbeide, forhandle og følge opp kontrakter og avtaler
- Bidra til god informasjonsflyt mellom booking, marked, billett og produksjon
- Holde oversikt over program, avtaler, frister, økonomiske vilkår og produksjonsinformasjon
Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som har:
- Relevant nettverk og erfaring innen kultur-, konsert-, artist- eller bookingmiljøet
- God kjennskap til norske artister, management, produksjonsmiljøer og arrangørfeltet
- Kommersiell forståelse og evne til å vurdere publikumspotensial og økonomi
- Gode digitale ferdigheter
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
- Erfaring med Ticketmaster og Crescat er en fordel
Personlige egenskaper
- Du er strukturert, nøyaktig og god til å holde oversikt.
- Du jobber selvstendig, tar initiativ og finner løsninger.
- Du er kulturinteressert, trygg i dialog med artister, agenter, management, arrangører og samarbeidspartnere, og du bygger relasjoner på en profesjonell og serviceinnstilt måte.
- Du trives med mange parallelle prosesser, perioder med høyt tempo og er fleksibel med tanke på noe kvelds- og helgearbeid
Vi tilbyr
- En spennende og variert stilling på to av Bergens mest sentrale kulturscener
- Mulighet til å være med å videreutvikle Ole Bull Scene og Forum Scene
- En sentral rolle innen booking, programutvikling og publikumsopplevelser
- Tett kontakt med artister, produksjoner, arrangører og kulturbransjen
- Et kreativt, engasjert og profesjonelt arbeidsmiljø
Har du spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med:
Sølvi Rolland, teatersjef Ole Bull Scene
T:957 23 158 / M: solvi@olebullscene.no
eller
Haavard Monsen, Daglig leder Forum Scene
T: 40826644 / M: haavard@forumscene.no
Søknad sendes: haavard@forumscene.no
Søknadsfrist: Snarest