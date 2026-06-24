Publisert
24.06.2026
Frist

08/08/2026

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Område

Vestland

Stillingstype

Privat

Firma

Fast

Heltid

Om virksomheten

Ole Bull Scene og Forum Scene er to av Bergens mest sentrale kulturscener, med til tre ulike scener. Vi huser Norges beste komikere, de største podcastene og de feteste konsertene. Til sammen har vi en bredde i tilbudet som få kan matche!

Bookingansvarlig

Ole Bull Scene AS og Forum Scene AS

Vil du prege Bergens kulturliv?

Vi søker Bookingansvarlig!

Det koker på scenene våre, og vi går en utrolig spennende tid i møte.

Ole Bull Scene og Forum Scene opplever stor pågang og høy aktivitet.

For å styrke posisjonen vår ytterligere og løfte tilbudet til nye høyder, søker vi nå en strukturert og markedsorientert Bookingansvarlig.

I denne rollen vil du få en nøkkelrolle i å videreutvikle scenenes programinnhold.

Vi ser etter deg som har et brennende engasjement for kultur, et solid nettverk og som har et spesielt hjerte for musikkfeltet.

Du trigges av å oppdage nye talenter, lande de rette bookingene og skape uforglemmelige kulturopplevelser for Bergenspublikummet.

Har du teft for hva som rører seg i Kulturnorge, og har lyst til å forme fremtidens program på to av byens mest markante scener?

Da vil vi høre fra deg!

Om stillingen

Som Bookingansvarlig får du en sentral rolle i videreutviklingen av Ole Bull Scene og Forum Scene.

Du samarbeider tett med ledelse, økonomi, teknisk avdeling, marked, teamledere og eksterne produksjoner for å sikre god planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Rollen krever bransjeforståelse- og nettverk, struktur, gode relasjonelle ferdigheter og evne til å følge flere prosesser samtidig.

Arbeidsoppgaver

  • Booking og programmering av konserter, forestillinger og arrangementer
  • Vurdere bookinger med tanke på publikumspotensial, økonomi, salgsutvikling og profil
  • Følge opp bookinger fra forespørsel til gjennomført arrangement
  • Ha dialog med artister, management, agenter, arrangører og produksjoner
  • Utarbeide, forhandle og følge opp kontrakter og avtaler
  • Bidra til god informasjonsflyt mellom booking, marked, billett og produksjon
  • Holde oversikt over program, avtaler, frister, økonomiske vilkår og produksjonsinformasjon

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har:

  • Relevant nettverk og erfaring innen kultur-, konsert-, artist- eller bookingmiljøet
  • God kjennskap til norske artister, management, produksjonsmiljøer og arrangørfeltet
  • Kommersiell forståelse og evne til å vurdere publikumspotensial og økonomi
  • Gode digitale ferdigheter
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Erfaring med Ticketmaster og Crescat er en fordel

Personlige egenskaper

  • Du er strukturert, nøyaktig og god til å holde oversikt.
  • Du jobber selvstendig, tar initiativ og finner løsninger.
  • Du er kulturinteressert, trygg i dialog med artister, agenter, management, arrangører og samarbeidspartnere, og du bygger relasjoner på en profesjonell og serviceinnstilt måte.
  • Du trives med mange parallelle prosesser, perioder med høyt tempo og er fleksibel med tanke på noe kvelds- og helgearbeid

Vi tilbyr

  • En spennende og variert stilling på to av Bergens mest sentrale kulturscener
  • Mulighet til å være med å videreutvikle Ole Bull Scene og Forum Scene
  • En sentral rolle innen booking, programutvikling og publikumsopplevelser
  • Tett kontakt med artister, produksjoner, arrangører og kulturbransjen
  • Et kreativt, engasjert og profesjonelt arbeidsmiljø

Har du spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med:

Sølvi Rolland, teatersjef Ole Bull Scene
T:957 23 158 / M: solvi@olebullscene.no

eller

Haavard Monsen, Daglig leder Forum Scene
T: 40826644 / M: haavard@forumscene.no

Søknad sendes: haavard@forumscene.no

Søknadsfrist: Snarest

https://olebullhuset.no/

https://www.forumscene.no/

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