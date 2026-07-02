Troms musikkråd er en paraplyorganisasjon og studieforbund for det frivillige musikklivet i fylket. Vi er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i Troms, med 44 medlemsorganisasjoner og 13 regionledd i Troms, samt 5 lokale råd. Vi har et servicekontor for musikklivet, har flere prosjekter og aktiviteter, og samarbeider godt med offentlige myndigheter.

Daglig leder

Troms musikkråd

Vil du være med å påvirke framtida for musikk- og kulturlivet i Troms?

– Daglig leder går av med pensjon og vi søker derfor ny DAGLIG LEDER i inntil 100% stilling, 8 år som åremål med mulighet for fast tilsetting.

En spennende og variert jobb i skjæringspunktet mellom frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning. Aktivitetene spenner vidt: informasjon og veiledning, strategisk kultur- og musikkpolitisk arbeid, kursvirksomhet, søknadsbehandling, tilskuddsforvaltning og akustikkmålinger. Arbeidsoppgavene er allsidige, og ofte prosjektorganiserte.

Vi søker etter en person som har:

god kunnskap om det frivillige musikk- og kulturlivet i regionen

relevant høyere utdanning

leder- og/eller prosjekterfaring

pedagogisk administrativ, regnskaps- og organisatorisk erfaring

kjennskap til politiske prosesser på nasjonalt, kommunalt og fylkesnivå

initiativ og gjennomføringskraft

evne til å lede, motivere og samarbeide og få med seg mennesker mot felles mål

evne til å samarbeide på tvers av fagfelt, organisasjoner og forvaltningsnivåer

evne til å jobbe planmessig, strukturert og målrettet

evne til å arbeide selvstendig og i team

evne til relasjonsbygging

relevant IT-kompetanse

Daglig leders ansvar/arbeidsoppgaver

ha ansvar for daglig drift av Troms musikkråd

være sekretær for styret og understøtte styret i strategisk arbeid, blant annet ved å forberede og legge frem saksgrunnlag på en ryddig og forsvarlig måte, i god tid før møter og underveis i møtene

ha budsjett- og regnskapsansvar i det daglige

har delegert arbeidsgiveransvar fra styret, herunder personalansvar for Troms musikkråds øvrige ansatte

representere Troms musikkråd utad overfor medlemmer, fylkeskommune og andre samarbeidspartnere

bidra til strategisk og faglig utvikling av organisasjonen, i tråd med årsmøtets og styrets retning

Vi tilbyr

Tiltredelse 1. oktober eller etter nærmere avtale

Åremålsstilling på 8 år i inntil 100% stilling med mulighet for fast tilsetting

en spennende og variert lederstilling med stort handlingsrom

gode muligheter til å påvirke utviklingen av musikk- og kulturlivet i Troms

et engasjert styre og godt samarbeid med fylkesledd og medlemsorganisasjoner

fleksibel arbeidshverdag

lønn og kollektiv pensjonsavtale i tråd med tariffavtale

Personlig egnethet, kunnskap om og nettverk i musikk- og kulturlivet vil bli vektlagt.

Realkompetanse kan i noen grad erstatte formell kompetanse.

Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid samt reisevirksomhet.

Send søknad og CV innen 09.08.2026 til styreleder.troms@musikk.no

Søkere som innkalles til intervju må levere kopier av attester på tidligere arbeidsforhold og vitnemål på utdanning.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

styreleder Asbjørg Utby på tlf. 902 07 827 eller epost: styreleder.troms@musikk.no.

Se også https://www.musikk.no/troms

Om virksomheten

Vi holder til i egne lokaler hos Tvibit i Parkgata 29, Tromsø.

Troms musikkråd er studieforbund og paraplyorganisasjon for musikklivet i regionen – fylkesledd av Musikkens studieforbund (MSF) og Norsk musikkråd (NMR). Vi ble etablert i 1979, og