Publisert
02.07.2026
Frist

09/08/2026

Søknad leveresEpost
Område

Troms

Stillingstype

Privat

Firma

Åremål

Heltid

Om virksomheten

Troms musikkråd er en paraplyorganisasjon og studieforbund for det frivillige musikklivet
i fylket. Vi er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i Troms,
med 44 medlemsorganisasjoner og 13 regionledd i Troms, samt 5 lokale råd.
Vi har et servicekontor for musikklivet, har flere prosjekter og aktiviteter, og samarbeider
godt med offentlige myndigheter.

Daglig leder

Troms musikkråd

Vil du være med å påvirke framtida for musikk- og kulturlivet i Troms?
– Daglig leder går av med pensjon og vi søker derfor ny DAGLIG LEDER i inntil 100% stilling, 8 år som åremål med mulighet for fast tilsetting.

En spennende og variert jobb i skjæringspunktet mellom frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning. Aktivitetene spenner vidt: informasjon og veiledning, strategisk kultur- og musikkpolitisk arbeid, kursvirksomhet, søknadsbehandling, tilskuddsforvaltning og akustikkmålinger. Arbeidsoppgavene er allsidige, og ofte prosjektorganiserte.

Vi søker etter en person som har:

  • god kunnskap om det frivillige musikk- og kulturlivet i regionen
  • relevant høyere utdanning
  • leder- og/eller prosjekterfaring
  • pedagogisk administrativ, regnskaps- og organisatorisk erfaring
  • kjennskap til politiske prosesser på nasjonalt, kommunalt og fylkesnivå
  • initiativ og gjennomføringskraft
  • evne til å lede, motivere og samarbeide og få med seg mennesker mot felles mål
  • evne til å samarbeide på tvers av fagfelt, organisasjoner og forvaltningsnivåer
  • evne til å jobbe planmessig, strukturert og målrettet
  • evne til å arbeide selvstendig og i team
  • evne til relasjonsbygging
  • relevant IT-kompetanse

Daglig leders ansvar/arbeidsoppgaver

  • ha ansvar for daglig drift av Troms musikkråd
  • være sekretær for styret og understøtte styret i strategisk arbeid, blant annet ved å forberede og legge frem saksgrunnlag på en ryddig og forsvarlig måte, i god tid før møter og underveis i møtene
  • ha budsjett- og regnskapsansvar i det daglige
  • har delegert arbeidsgiveransvar fra styret, herunder personalansvar for Troms musikkråds øvrige ansatte
  • representere Troms musikkråd utad overfor medlemmer, fylkeskommune og andre samarbeidspartnere
  • bidra til strategisk og faglig utvikling av organisasjonen, i tråd med årsmøtets og styrets retning

Vi tilbyr

  • Tiltredelse 1. oktober eller etter nærmere avtale
  • Åremålsstilling på 8 år i inntil 100% stilling med mulighet for fast tilsetting
  • en spennende og variert lederstilling med stort handlingsrom
  • gode muligheter til å påvirke utviklingen av musikk- og kulturlivet i Troms
  • et engasjert styre og godt samarbeid med fylkesledd og medlemsorganisasjoner
  • fleksibel arbeidshverdag
  • lønn og kollektiv pensjonsavtale i tråd med tariffavtale

Personlig egnethet, kunnskap om og nettverk i musikk- og kulturlivet vil bli vektlagt.
Realkompetanse kan i noen grad erstatte formell kompetanse.

Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid samt reisevirksomhet.

Send søknad og CV innen 09.08.2026 til styreleder.troms@musikk.no

Søkere som innkalles til intervju må levere kopier av attester på tidligere arbeidsforhold og vitnemål på utdanning.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
styreleder Asbjørg Utby på tlf. 902 07 827 eller epost: styreleder.troms@musikk.no.
Se også https://www.musikk.no/troms

Om virksomheten

Vi holder til i egne lokaler hos Tvibit i Parkgata 29, Tromsø.

Troms musikkråd er studieforbund og paraplyorganisasjon for musikklivet i regionen – fylkesledd av Musikkens studieforbund (MSF) og Norsk musikkråd (NMR). Vi ble etablert i 1979, og

  • er fylkets felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan
  • formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
  • har 44 medlemsorganisasjoner i NMR/MSF, hvorav 13 har regionledd i Troms, samt fem lokale musikk- og kulturråd
  • representerer kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rockband, visegrupper med flere
  • arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
  • driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
  • arbeider for bedre musikklokaler til øving og framføring, blant annet gjennom akustikkmålinger
  • informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
  • tilbyr egne kurs og opplæring til medlemmer og lokalmiljøet
  • driver musikkopplæring gjennom prosjektet Musikk i fengsel og frihet (MiFF) i Tromsø, Senja og Harstad
  • arbeider for bedre musikkopplæring gjennom å oppfordre til samarbeid mellom grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet
  • er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlig administrasjon på kultur- og skolesektoren i fylket

Ledige stillinger

Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

Oslo | 01/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Festivalsjef

Buskerud | 16/08/2026
Stavanger konserthus IKS

Leder for program og produksjon

Rogaland | 05/08/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Ole Bull Scene AS og Forum Scene AS

Bookingansvarlig

Vestland | 08/08/2026
Festspillene i Nord-Norge

Produksjonsleder

Troms | 15/08/2026
Norsk musikkråd

Rådgiver akustikk og musikklokaler

Oslo | 07/08/2026
Kvinnherad kulturskule

Pianopedagog

Vestland | 15/07/2026
Kvinnherad kulturskule

Undervisningsinspektør

Vestland | 15/07/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i sang

Oslo | 31/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
Se alle stillinger