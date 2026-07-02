Daglig leder
Troms musikkråd
Vil du være med å påvirke framtida for musikk- og kulturlivet i Troms?
– Daglig leder går av med pensjon og vi søker derfor ny DAGLIG LEDER i inntil 100% stilling, 8 år som åremål med mulighet for fast tilsetting.
En spennende og variert jobb i skjæringspunktet mellom frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning. Aktivitetene spenner vidt: informasjon og veiledning, strategisk kultur- og musikkpolitisk arbeid, kursvirksomhet, søknadsbehandling, tilskuddsforvaltning og akustikkmålinger. Arbeidsoppgavene er allsidige, og ofte prosjektorganiserte.
Vi søker etter en person som har:
- god kunnskap om det frivillige musikk- og kulturlivet i regionen
- relevant høyere utdanning
- leder- og/eller prosjekterfaring
- pedagogisk administrativ, regnskaps- og organisatorisk erfaring
- kjennskap til politiske prosesser på nasjonalt, kommunalt og fylkesnivå
- initiativ og gjennomføringskraft
- evne til å lede, motivere og samarbeide og få med seg mennesker mot felles mål
- evne til å samarbeide på tvers av fagfelt, organisasjoner og forvaltningsnivåer
- evne til å jobbe planmessig, strukturert og målrettet
- evne til å arbeide selvstendig og i team
- evne til relasjonsbygging
- relevant IT-kompetanse
Daglig leders ansvar/arbeidsoppgaver
- ha ansvar for daglig drift av Troms musikkråd
- være sekretær for styret og understøtte styret i strategisk arbeid, blant annet ved å forberede og legge frem saksgrunnlag på en ryddig og forsvarlig måte, i god tid før møter og underveis i møtene
- ha budsjett- og regnskapsansvar i det daglige
- har delegert arbeidsgiveransvar fra styret, herunder personalansvar for Troms musikkråds øvrige ansatte
- representere Troms musikkråd utad overfor medlemmer, fylkeskommune og andre samarbeidspartnere
- bidra til strategisk og faglig utvikling av organisasjonen, i tråd med årsmøtets og styrets retning
Vi tilbyr
- Tiltredelse 1. oktober eller etter nærmere avtale
- Åremålsstilling på 8 år i inntil 100% stilling med mulighet for fast tilsetting
- en spennende og variert lederstilling med stort handlingsrom
- gode muligheter til å påvirke utviklingen av musikk- og kulturlivet i Troms
- et engasjert styre og godt samarbeid med fylkesledd og medlemsorganisasjoner
- fleksibel arbeidshverdag
- lønn og kollektiv pensjonsavtale i tråd med tariffavtale
Personlig egnethet, kunnskap om og nettverk i musikk- og kulturlivet vil bli vektlagt.
Realkompetanse kan i noen grad erstatte formell kompetanse.
Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid samt reisevirksomhet.
Send søknad og CV innen 09.08.2026 til styreleder.troms@musikk.no
Søkere som innkalles til intervju må levere kopier av attester på tidligere arbeidsforhold og vitnemål på utdanning.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
styreleder Asbjørg Utby på tlf. 902 07 827 eller epost: styreleder.troms@musikk.no.
Se også https://www.musikk.no/troms
Om virksomheten
Vi holder til i egne lokaler hos Tvibit i Parkgata 29, Tromsø.
Troms musikkråd er studieforbund og paraplyorganisasjon for musikklivet i regionen – fylkesledd av Musikkens studieforbund (MSF) og Norsk musikkråd (NMR). Vi ble etablert i 1979, og
- er fylkets felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan
- formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
- har 44 medlemsorganisasjoner i NMR/MSF, hvorav 13 har regionledd i Troms, samt fem lokale musikk- og kulturråd
- representerer kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rockband, visegrupper med flere
- arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
- driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
- arbeider for bedre musikklokaler til øving og framføring, blant annet gjennom akustikkmålinger
- informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
- tilbyr egne kurs og opplæring til medlemmer og lokalmiljøet
- driver musikkopplæring gjennom prosjektet Musikk i fengsel og frihet (MiFF) i Tromsø, Senja og Harstad
- arbeider for bedre musikkopplæring gjennom å oppfordre til samarbeid mellom grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet
- er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlig administrasjon på kultur- og skolesektoren i fylket