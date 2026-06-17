Produksjonsleder

Festspillene i Nord-Norge

Vil du lede gjennomføringen av en av Nord-Norges største kunst- og kulturfestivaler?

Festspillene i Nord-Norge søker en strukturert, engasjert og handlekraftig produksjonsleder som vil få en nøkkelrolle i planleggingen og gjennomføringen av festivalen.

Hvert år fylles Harstad med kunst- og kulturopplevelser når Festspillene i Nord-Norge arrangeres siste uke i juni. På åtte dager gjennomføres rundt 200 arrangementer innen musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst. Som produksjonsleder får du ansvar for å sikre at festivalen gjennomføres trygt, effektivt og med høy kvalitet – fra planlegging til siste applaus.

Dette er en stilling for deg som trives med mange parallelle prosesser, liker å skape struktur i komplekse produksjoner og motiveres av å lede mennesker mot et felles mål.

Arbeidsoppgaver

Som produksjonsleder vil du ha det overordnede ansvaret for den tekniske og praktiske gjennomføringen av festivalen. Du vil blant annet:

Planlegge og lede den tekniske og praktiske avviklingen av festivalen

Innhente anbud, følge opp leverandører og ha ansvar for budsjettering innen produksjonsområdet

Rekruttere og lede linjeledere, teknisk stab og frivillige

Koordinere arenaer, publikumsflyt, sikkerhet og logistikk

Håndtere innkommende og utgående ridere

Bruke og videreutvikle festivalens produksjons- og styringsverktøy

Forhandle med arenaer og leverandører

Fungere som avviklingsleder under arrangementer gjennom året

Lede produksjonsmøter og følge opp produsenter

Stillingen inngår i festivalens ledergruppe under gjennomføring og rapporterer til direktør.

Vi ser etter deg som

Har relevant utdanning og/eller erfaring fra kulturproduksjon, arrangement eller prosjektledelse

Har erfaring med koordinering av komplekse arrangementer

Er trygg i lederrollen og god på samarbeid

Har god økonomiforståelse og evne til å prioritere

Er strukturert, fleksibel og løsningsorientert

Trives med høyt tempo og mange parallelle oppgaver

Har evne til å motivere og engasjere mennesker rundt deg

Beholder roen og tar gode beslutninger når situasjonen krever det

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

En sentral rolle i en av Nord-Norges ledende kulturfestivaler

Et inkluderende, kreativt og faglig sterkt arbeidsmiljø

Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver

Mulighet til å påvirke utviklingen av festivalen

Gode lønns- og pensjonsordninger, inkludert 7 % OTP

Fleksitid og mulighet for hjemmekontor etter avtale

Inntil 2 timer trening i arbeidstiden og støtte til treningsabonnement

15 ekstra fridager som kompensasjon for overtid i juni

Om Festspillene i Nord-Norge

Festspillene i Nord-Norge er en ledende kunst- og kulturfestival med base i Harstad. Festivalen ble gjennomført første gang i 1965 og samler hvert år publikum fra hele landsdelen til konserter, scenekunst og visuell kunst av høy kvalitet.

Vi er en kjerneorganisasjon på åtte ansatte som vokser til rundt 30 medarbeidere og over 100 frivillige under festivalen. Vi jobber aktivt for mangfold, inkludering og sterke kunstneriske opplevelser.

Mangfold og inkludering

Vi ønsker et arbeidsmiljø som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller bakgrunn.

Praktisk informasjon

Arbeidssted: Harstad

Tiltredelse: 4. januar 2027 eller etter avtale

Lønn og øvrige vilkår etter avtale

Søknadsfrist: 15. august 2026

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Susanne Næss Nielsen

Direktør, Festspillene i Nord-Norge

E-post: susanne@festspillnn.no

Telefon: 48 24 33 73

Søknad med CV og referanser sendes til: susanne@festspillnn.no