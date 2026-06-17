Produksjonsleder
Festspillene i Nord-Norge
Vil du lede gjennomføringen av en av Nord-Norges største kunst- og kulturfestivaler?
Festspillene i Nord-Norge søker en strukturert, engasjert og handlekraftig produksjonsleder som vil få en nøkkelrolle i planleggingen og gjennomføringen av festivalen.
Hvert år fylles Harstad med kunst- og kulturopplevelser når Festspillene i Nord-Norge arrangeres siste uke i juni. På åtte dager gjennomføres rundt 200 arrangementer innen musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst. Som produksjonsleder får du ansvar for å sikre at festivalen gjennomføres trygt, effektivt og med høy kvalitet – fra planlegging til siste applaus.
Dette er en stilling for deg som trives med mange parallelle prosesser, liker å skape struktur i komplekse produksjoner og motiveres av å lede mennesker mot et felles mål.
Arbeidsoppgaver
Som produksjonsleder vil du ha det overordnede ansvaret for den tekniske og praktiske gjennomføringen av festivalen. Du vil blant annet:
- Planlegge og lede den tekniske og praktiske avviklingen av festivalen
- Innhente anbud, følge opp leverandører og ha ansvar for budsjettering innen produksjonsområdet
- Rekruttere og lede linjeledere, teknisk stab og frivillige
- Koordinere arenaer, publikumsflyt, sikkerhet og logistikk
- Håndtere innkommende og utgående ridere
- Bruke og videreutvikle festivalens produksjons- og styringsverktøy
- Forhandle med arenaer og leverandører
- Fungere som avviklingsleder under arrangementer gjennom året
- Lede produksjonsmøter og følge opp produsenter
Stillingen inngår i festivalens ledergruppe under gjennomføring og rapporterer til direktør.
Vi ser etter deg som
- Har relevant utdanning og/eller erfaring fra kulturproduksjon, arrangement eller prosjektledelse
- Har erfaring med koordinering av komplekse arrangementer
- Er trygg i lederrollen og god på samarbeid
- Har god økonomiforståelse og evne til å prioritere
- Er strukturert, fleksibel og løsningsorientert
- Trives med høyt tempo og mange parallelle oppgaver
- Har evne til å motivere og engasjere mennesker rundt deg
- Beholder roen og tar gode beslutninger når situasjonen krever det
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
- En sentral rolle i en av Nord-Norges ledende kulturfestivaler
- Et inkluderende, kreativt og faglig sterkt arbeidsmiljø
- Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
- Mulighet til å påvirke utviklingen av festivalen
- Gode lønns- og pensjonsordninger, inkludert 7 % OTP
- Fleksitid og mulighet for hjemmekontor etter avtale
- Inntil 2 timer trening i arbeidstiden og støtte til treningsabonnement
- 15 ekstra fridager som kompensasjon for overtid i juni
Om Festspillene i Nord-Norge
Festspillene i Nord-Norge er en ledende kunst- og kulturfestival med base i Harstad. Festivalen ble gjennomført første gang i 1965 og samler hvert år publikum fra hele landsdelen til konserter, scenekunst og visuell kunst av høy kvalitet.
Vi er en kjerneorganisasjon på åtte ansatte som vokser til rundt 30 medarbeidere og over 100 frivillige under festivalen. Vi jobber aktivt for mangfold, inkludering og sterke kunstneriske opplevelser.
Mangfold og inkludering
Vi ønsker et arbeidsmiljø som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller bakgrunn.
Praktisk informasjon
Arbeidssted: Harstad
Tiltredelse: 4. januar 2027 eller etter avtale
Lønn og øvrige vilkår etter avtale
Søknadsfrist: 15. august 2026
For spørsmål om stillingen, kontakt:
Susanne Næss Nielsen
Direktør, Festspillene i Nord-Norge
E-post: susanne@festspillnn.no
Telefon: 48 24 33 73
Søknad med CV og referanser sendes til: susanne@festspillnn.no