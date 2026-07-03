NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har om lag 824 studenter og 215 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Førsteamanuensis i komposisjon

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er fast og har et omfang på 50 prosent av hel stilling. Stillingen er ledig fra 1. august 2027.

Undervisning og veiledning

Undervisnings- og veiledningsoppgavene omfatter kompositoriske emner innenfor bachelor- og mastergradsstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisningen vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan også bli tillagt veiledningsoppgaver på ph.d.-nivå. Vi forventer at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurser innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere ved institusjonen. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Musikkhøgskolen forventer at førsteamanuensis i komposisjon opprettholder et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen komposisjonsvirksomhet og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi forventer også at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen, blant annet i samarbeidsprosjekter med høgskolens utøvende og skapende fagmiljø, og med relevante eksterne partnere, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. FoU-ressursen i stillingen skal benyttes planmessig og systematisk.

Administrative oppgaver

Stillingen vil bli tillagt fagadministrative oppgaver innen fagområdet komposisjon, herunder videreutvikling av komposisjonsfeltet ved høgskolen i tråd med nasjonal og internasjonal utvikling.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

Kunstneriske kvalifikasjoner som komponist på høyt internasjonalt nivå.

Bred kompositorisk produksjon.

Høy faglig kompetanse innen det 20. og 21. århundres kunstmusikk generelt, samt i sentrale komposisjons-, instrumentasjons- og analyseteknikker

Relevant erfaring i arbeid med reflekterende tekster og annet skriftlig arbeid.

Bred og relevant undervisnings- og veiledningserfaring. Vi ser spesielt etter søkere som har erfaring med veiledning eller annen faglig funksjon innen kunstnerisk ph.d.

Erfaring med planlegging og gjennomføring av kunstneriske samarbeidsprosjekter.

Evne til å drive frem og ta ansvar for utvikling av nye faglige tilbud innen komposisjon i høyere musikk- og kunstutdanning

Evne til å lede og organisere studietilbud

Videre vil det kunne bli lagt vekt på evne til å kunne sette det faglige innhold inn i et musikkestetisk og musikkhistorisk perspektiv, samt forståelse av samtidsmusikkfeltet og kunstfeltet nasjonalt og internasjonalt.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes, må ha norskferdigheter på minimum nivå B2 eller forplikte seg til å tilegne seg slike ferdigheter innen tre år fra ansettelse. Høgskolen vil legge til rette for språkopplæring. Kompetanse i svensk eller dansk er likestilt med norsk. Mye av undervisningen foregår på engelsk, og det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i et eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser har opparbeidet gode ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning gjennom egen praktisk undervisningserfaring, samt ved gjennomført universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Ved vurderingen vil hovedvekten ligge på den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som kan lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, herunder også lyd – og videoopptak, må sendes inn i fire eksemplarer. Søknad og alle vedlegg som det skal tas hensyn til i vurderingen må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Mangfold er en styrke, og Norges musikkhøgskole ønsker en arbeidsstokk som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som førsteamanuensis med startlønn mellom 750 000 og 825 000 kroner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Rune Rebne, tlf. +47 48 22 86 22, e-post rune.rebne@nmh.no eller (etter 10. august) spesialrådgiver Karl Gunnar Ekblad tlf. +47 23 36 72 27, e-post karl.g.ekblad@nmh.no.

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 01.09.2026 (CET)

Spørsmål om stillingen

Rune Rebne

Fagseksjonsleder

+47 48 22 86 22

rune.rebne@nmh.no