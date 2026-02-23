Om Ballade

Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettpublikasjon for og om norsk musikkliv. Siden 2000 har nettidsskriftet og avisen Ballade publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere, musikkbransje og organisasjonsliv.

Ballade produserer saker om og fra hele bredden av musikklivet, både når det gjelder sjangre og sakstyper: Fra anmeldelser av plater og konserter, til dybdeintervjuer med komponister og musikere; fra podkaster i Ballade radio, videointervjuer med aktuelle navn i musikken og musikkvideosamlinger; fra løpende aktualitets- og nyhetssaker til kritiske artikler om pengestrømmer og rettigheter. Vi følger opp, anmelder og kritiserer det som skapes og formidles, og vilkårene for å kunne gjøre akkurat det. Vi lager serier om lyrikken i musikken, om de nye musikerne, om hvem vi inspireres av, om hvordan vi lytter og om hva vi lytter til. Vi rapporterer og kommenterer kulturpolitikken bak musikklivet, og følger opp kretsløpet musikerne, musikken og musikklivet i alle ledd lever i, i krisetid og hverdag.

Redaksjonens arbeid følger Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten, og står for en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling som er uavhengig av utgiver.

Ballade eies og gis ut av Foreningen Ballade. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i foreningen, og styret består fra mai 2025 av: