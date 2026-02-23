Utdanning og kurs

Ved Musikkonservatoriet i Tromsø tilbyr vi utdanninger innen musikkutøving – bachelor / master – med søknadsfrist 15. desember. Vi legger stor vekt på å gi deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument. I bachelorstudiet kan du velge å fordype deg innen musikkutøving eller instrumentalpedagogikk. Vi tilbyr også Hørelære med didaktikk og praksis – master og Instrumentaldidaktikk – master med søknadsfrist 15. april. Tromsø har et stort og intimt musikkliv hvor studentene får slippe til!

Ved Musikkonservatoriet i Tromsø får du tett oppfølging, sterke fagmiljøer og rikelig med sceneerfaring – midt i et levende kulturliv.

Våre studietilbud

Søknadsfrist 15. april:

• Årsstudium i musikk

• Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk

• Master i instrumentaldidaktikk (samlingsbasert)

• Master i hørelæredidaktikk (samlingsbasert)

Søknadsfrist 15. desember:

• Bachelor i musikkutøving

• Master i Music Performance

Hos oss studerer du i små miljøer med engasjerte lærere, høyt kunstnerisk nivå og gode muligheter for samspill, konserter og samarbeid –

lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

