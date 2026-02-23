Utdanning og kurs

Planlegger du å studere musikk?

Her finner du aktuelle studiesteder for musikkstudier i Norge.

Doktorgrad, Master, Bachelor, videreutdanning, kurs, PPU, musikkterapi, musikkvitenskap, komposisjon, dirigent, utøvende musikk, produksjon, teknologi, , kirkemusikk m.m.

Studer musikk i hjertet av Arktis

Ved Musikkonservatoriet i Tromsø tilbyr vi utdanninger innen musikkutøving – bachelor / master – med søknadsfrist 15. desember. Vi legger stor vekt på å gi deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument. I bachelorstudiet kan du velge å fordype deg innen musikkutøving eller instrumentalpedagogikk. Vi tilbyr også Hørelære med didaktikk og praksis – master og Instrumentaldidaktikk – master med søknadsfrist 15. april. Tromsø har et stort og intimt musikkliv hvor studentene får slippe til!

Musikkonservatoriet i Tromsø – UiT Norges arktiske universitet
Vil du utvikle deg som utøver, pedagog eller musikkfaglig formidler?
Ved Musikkonservatoriet i Tromsø får du tett oppfølging, sterke fagmiljøer og rikelig med sceneerfaring – midt i et levende kulturliv.

Våre studietilbud

Søknadsfrist 15. april:

• Årsstudium i musikk
• Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk
• Master i instrumentaldidaktikk (samlingsbasert)
• Master i hørelæredidaktikk (samlingsbasert)

Søknadsfrist 15. desember:
• Bachelor i musikkutøving
• Master i Music Performance

Hos oss studerer du i små miljøer med engasjerte lærere, høyt kunstnerisk nivå og gode muligheter for samspill, konserter og samarbeid –
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Gjør musikken til din framtid.

Tromsø – UiT.no

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger, musikkterapeuter, musikkteoretikere og pianostemmere. Studiene ved Norges musikkhøgskole er ettertraktede og konkurransen om studieplassene er hard. Avgangsstudentene forlater NMH med høy profesjonell kompetanse.

Ved Musikkhøgskolen arbeider noen av landets fremste musikere, pedagoger og musikkforskere. De baserer undervisningen på erfaring, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Resultatene av det kunstneriske og faglige arbeidet kommer til uttrykk blant annet gjennom konserter, CD-utgivelser, komposisjoner, lærebøker, programvare og vitenskapelige artikler.

Musikkhøgskolen arrangerer omtrent 300 konserter årlig innen klassisk musikk, folkemusikk, jazz og improvisert musikk, samtidsmusikk, eksperimentell musikk, – ofte på tvers av sjangere.

Fristen for å søke bachelor- eller mastergrad på Norges musikkhøgskole er 15. desember – men master i musikkterapi og master i musikkpedagogikk har frist 15. april 2026. Det har også videreutdanning og pianostemming, mens kurs, konferanser og etterutdanning foregår hele året.

Universitetet i Innlandet – Musikkutdanning

Er du en av de som ønsker å bruke dagene til å jobbe med musikk og musikkfaget? Vi har musikkstudiene for deg!

Ved studiested Hamar har vi musikkstudier for både lærere og utøvere, for folk i startgropa, og for erfarne folk som ønsker ny input og utvikling. Vi tilbyr blant annet undervisning og prosjektarbeid innenfor scene, studio, musikkteori og -pedagogikk. Du trenes i formidling, i samspill og får timer på ditt valgte hoved-/ fordypningsinstrument. Mulighetene er mange!

Opptaksprøve leveres digitalt innen 5. mai 2026.

Våre musikkutdanninger:

 

UiO – Institutt for musikkvitenskap

Musikk omgir oss overalt i samfunnet. Institutt for Musikkvitenskap gir en bred og fleksibel utdanning i et av Nord-Europas største fagmiljøer for musikkvitenskap. Gjennom bachelor- og masterprogrammet får du innsikt i hvordan musikk oppleves, skapes, diskuteres og påvirker oss.

Studiet kombinerer teoretisk innsikt og praktisk erfaring, og tilbyr stor valgfrihet og tverrfaglighet. Fordypningsmuligheter finnes bl.a. innen populærmusikkstudier, musikkindustri, musikkhistorie, estetikk, filosofi, musikkteknologi og musikkognisjon. Gjennom kritisk og analytisk tenkning lærer du å undersøke musikkens rolle i samfunnet, fordype deg i estetiske, historiske og filosofiske perspektiver, eller utforske teknologi og opplevelse av lyd.

Praktisk undervisning er en viktig del av studieprogrammet: ensemble- og instrumentalundervisning samt valgfag innen musikkproduksjon, gehør og satslære gir utøvende og skapende ferdigheter og analytiske verktøy og kompetanse. Studiet inkluderer kontakt med musikklivet og musikkbransjen og tilbyr utveksling med gode universiteter i utlandet.

Ledende forskere og fagpersoner står for undervisningen og veiledningen. Instituttet utgjør en tredjedel av RITMO, Senter for Fremragende forskning, sammen med Institutt for informatikk og Institutt for psykologi, og leder MishMash – senter for KI og kreativitet, et av landets seks nasjonale forskningssentre på kunstig intelligens.

Som student får du tilgang til moderne infrastruktur, studiofasiliteter og øverom. Med musikk som utgangpunkt, fremmer et sosialt læringsmiljø samarbeid og kreativ utvikling. Studier i musikkvitenskap åpner for videre masterstudier og gir gode karrieremuligheter i kulturliv, media, undervisning, musikkbransje, administrasjon, forvaltning og musikkproduksjon.

Velkommen til Universitetet i Oslo! Søknadsfrist: 15. april

Griegakademiet – Institutt for musikk

Griegakademiet tilbyr ledende utdanninger som gir deg kompetansen du trenger som profesjonell utøver, komponist, musikkpedagog, musikkviter eller musikkterapeut!

Som student på UTØVENDE MUSIKK får du fordype deg på ditt hovedinstrument, utvikle dine ferdigheter og kunstneriske potensiale i et sosialt og kreativt miljø. Med tette bånd til de profesjonelle musikkaktørene i Bergen får du som utøver også enestående muligheter gjennom samarbeid med bl.a. Festspillene i Bergen, Nattjazz, Borealis og Bergen Nasjonale Opera.

MUSIKKVITENSKAP ved Griegakademiet fokuserer på hvilken rolle musikk har i kultur og samfunn. Du får kunnskap om hvordan musikk har utviklet seg gjennom tidene og på tvers av kontinenter. Som student på vårt unike 5-årige INTEGRERTE MASTERPROGRAM I MUSIKKTERAPI blir du del av et forskningsbasert fagfelt i sterk utvikling. Vi tilbyr også en PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) til deg som ønsker å videreutdanne deg til musikkpedagog.

Ved Griegakademiet blir du en del av Bergens levende kunst- og kulturliv og bidrar aktivt til Bergens status som en internasjonal kulturby.

Søknadsfristene til Griegakademiet er 15. april for PPU, musikkvitenskap og musikkterapi, og 15. desember for utøvende studier.

Musikkstudier på Kristiania – Vil du ha en musikkutdanning tett på bransjen?

Kristiania tilbyr bachelor-, fagskole- og årsstudier innen musikk.
Nytt for 2026 er en treårig Bachelor i musikk. Studiet bygger på en bred definisjon av populærmusikk og har tre yrkesrettede studieretninger som dekker de viktigste rollene i musikkbransjen:

• Musiker og artist
• Låtskriving og produksjon
• Konsertlyd og studioproduksjon

Studieretningene har et stort fagfellesskap i undervisning og samarbeidsprosjekter. Musikkstudentene samarbeider også med andre studiefag — Kristiania har landets største kunstfaglige utdanningsmiljø.

Gjennom studiet får du tverrfaglig produksjonserfaring og mulighet til å bygge et nettverk for framtida. Vi arrangerer huskonserter, låtcamper og mesterklasser — og vi har vår egen festival, Kristiania Live.

Som student har du tilgang til lokaler og utstyr med bransjestandard, midt i Oslo sentrum. En dedikert fagstab med erfaring fra ulike deler av musikkbransjen står for undervisning og veiledning.

Vi er opptatt av å tilby et musikkstudium som er relevant for arbeidslivet og legger til rette for mange treffpunkter med musikkbransjen. Vi henter inn aktuelle bransjeprofiler i undervisningen, og studentene får verdifulle erfaringer på eksterne arenaer.

Søknadsfrist er 15. april.

Fordjup deg i musikken hos Høgskulen på Vestlandet

Vil du utvikle deg som musikar, skapande utøvar eller kulturarbeidar?
Høgskulen på Vestlandet er ein praksisnær høgskule som er tett på arbeidslivet. Hos oss møter du fagmiljø med sterk kunstnarleg og pedagogisk kompetanse – og studium som gir deg relevante verktøy for eit mangfaldig musikkliv.

Vi tilbyr utdanning innan musikk på fleire nivå:

Det er òg mogleg å velje musikk som valfag i grunnskulelærarutdanninga vår ved HVL i Bergen.

Søknadsfrist: 15. april

Musikkutdanning på bachelor og masternivå

Utvikle ditt eget kunstneriske uttrykk, få tett oppfølging og studere i et miljø som ser deg som enkeltstudent. På UiA kan du følge hele utdanningsløpet fra bachelor til ph.d. i et fagmiljø der utøvende kunst, pedagogikk og kunstnerisk utviklingsarbeid står i sentrum.

Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder tilbyr forskningsbaserte utdanninger innen musikk, sceniske og visuelle fag på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Fakultetet legger vekt på tett oppfølging, individuell utvikling og et inkluderende læringsmiljø der utøvende kunst, pedagogikk og kunstnerisk utviklingsarbeid står sentralt.

Utdanningene innen musikk er organisert i to institutt: Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for rytmisk musikk. Studentene kan fordype seg som utøver, komponist, produsent, låtskriver eller vokalist. Innen rytmisk musikk tilbys bachelor i utøvende rytmisk musikk, elektronisk musikk og årsstudium i Live Electronics. På klassisk retning kan man blant annet velge spesialiseringen musikkformidling, med fokus på kommunikasjon og konsertdesign.
Fakultetet tilbyr også masterstudier i rytmisk og klassisk musikk, inkludert Music Business and Management. Samarbeid med Kilden teater- og konserthus, Kilden vokalensemble og Kristiansand symfoniorkester gir studentene verdifull profesjonsnær erfaring. Fakultetet huser CreaTeMe – Senter for fremragende utdanning, som fremmer kreativ bruk av teknologi i musikkutdanningen.

Campus Kristiansand har moderne fasiliteter med konsertsaler, studioer, øvingsrom og kunstverksteder. Studenthuset BARE brukes til konserter, forestillinger og den årlige eksamensfestivalen. Fakultetet tilbyr et inspirerende miljø for studenter som vil utvikle sitt kunstneriske uttrykk og vokse som utøvende kunstnere.
Søknadsfrister:
Opptak utøvende musikkstudier: 15. desember
Opptak Elektronisk Musikk, bachelor: 15. april
Lokalt opptak : 15. april

