Aalborg Symfoniorkester Bliv en del af vores orkester Aalborg Symfoniorkester er et dynamisk landsdelsorkester med base i Musikkens Hus – en af Nordens mest markante koncertsale med akustik og arkitektur i international klasse. Vi har høje kunstneriske ambitioner og et stærkt internationalt udsyn. Og nu søger vi nye kolleger – måske er det dig? Orkestrets hjemmebane er i Aalborg, Nordjyllands hovedstad, smukt beliggende ved Limfjorden. Byen kombinerer storbyens kultur- og musikliv med overskuelighed og nærhed. Omgivet af hav, fjord og åbne landskaber byder Nordjylland på enestående natur og høj livskvalitet – med både plads til ro og aktivitet. Hos os får du ikke bare en spændende arbejdsplads – du bliver en del af et fællesskab i inspirerende omgivelser.

Tutti 1. violin

Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

Ønskede kvalifikationer:

Højt kunstnerisk niveau

Gode samarbejdsevner

Evne til at identificere dig med vores menneskesyn

Arbejdssproget er dansk.

Tiltrædelse: Fortløbende, eventuelt efter aftale

Løn: I henhold til gældende overenskomst

Stillingskategori: Fastansættelse

Omfang: Fuldtid, 100 %

Arbejdssted: Aalborg, Danmark

Konkurrenceforløb:

Stilling: Tutti 1. violin

Konkurrencedato: Tirsdag den 27.10.2026

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 6.10.2026

Konkurrenceopgaver og orkesterstemmer:

Materialet vil være tilgængeligt senest 2 måneder før konkurrencen.

Konkurrencen finder sted i Musikkens Hus, Aalborg.

Tilmelding:

En motiveret ansøgning, CV og referencer sendes til audition@aalborgsymfoni.dk

Ved et højt antal ansøgere vil kandidater blive bedt om at indsende en digital optagelse til en pre-round.

Interview

Efter tredje runde inviteres indstillede kandidater efter konkurrencen til prøveuger og interview. Samtalen er en central del af ansættelsesproceduren, hvor vi sikrer, at både det kunstneriske og det menneskelige matcher, mellem kandidaten og Aalborg Symfoniorkesters kunstneriske vision, værdier og menneskesyn.

En akkompagnatør stilles til rådighed, og klaveret stemmes til 442 Hz. Vi kan ikke garantere mulighed for øvning med pianist forud for konkurrencen.

Om orkestret

Aalborg Symfoniorkester blev grundlagt i 1943 og består i dag af 65 fuldtidsansatte musikere.

Kernen i vores virke er de symfoniske torsdagskoncerter med både danske og internationale solister og dirigenter. Derudover spiller vi opera- og balletforestillinger med Det Kongelige Teater og Den Jyske Opera, filmkoncerter samt crossover-projekter med kunstnere fra andre genrer. Vores stærke børne- og ungeprogram er også med til at bringe musikken ud til publikum i alle aldre i hele Nordjylland.

Med akustik i verdensklasse og de unikke rammer i Musikkens Hus skaber vi en platform for kunstnerisk udfoldelse. Vi samarbejder med førende solister, dirigenter og kulturaktører fra ind- og udland for at sikre koncerter af højeste kvalitet. Samtidig arbejder vi målrettet på at styrke vores synlighed og udvide vores netværk, så orkestret fortsat er en central aktør i dansk og internationalt musikliv. Et vigtigt fokus hos os er at skabe en arbejdsplads, hvor trivsel og kunstneriske ambitioner går hånd i hånd.

Siden 2023 har den amerikanske dirigent Joshua Weilerstein været chefdirigent, mens Michael Schønwandt er orkestrets æresdirigent.

Menneskesyn

I Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus arbejder vi ud fra visionen: Mennesket først.

Vi har et positivt menneskesyn

Alle bidrager til trivsel og arbejdsglæde

Vi giver energi til os selv og hinanden

Vi rummer forskelligheder

Vi taler med – ikke om – hinanden

Vi gør det, vi siger

Vi tager ansvar, når vi fejler, og giver anerkendelsen til kollegerne, når det går godt.

Dette menneskesyn præger også vores ansættelser: Ud over den musikalske konkurrence indgår interview, så vi sikrer, at både det kunstneriske og det menneskelige passer sammen.