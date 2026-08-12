Ansvarlig redaktør/daglig leder – 60 %

Scenekunst.no AS

Scenekunst.no søker nå ansvarlig redaktør og daglig leder i 60 prosent stilling.

Åremålet til vår ansvarlige redaktør utløper, og vi søker hennes etterfølger.

Vi søker en redaktør med kunnskap om og god kjennskap til scenekunstfeltet som vil videreutvikle Scenekunst.no som et uavhengig nettidsskrift for profesjonell scenekunst og kulturpolitikk. Du kombinerer grundighet og faglig integritet med engasjerende formidling og evner å gjøre komplekse spørsmål relevante for både kunstfeltet og en bredere offentlighet.

Om stillingen

Ansvarlig redaktør har det overordnede redaksjonelle og administrative ansvaret for publisering og drift av nettidsskriftet Scenekunst.no og er daglig leder for virksomheten. Redaktøren leder og samarbeider tett med en fagredaktør i 40 prosent stilling, i tillegg til en rekke frilanskritikere.

Stillingen innebærer blant annet:

redaksjonell ledelse og utvikling

oppfølging av frilansskribenter og kritikere

å følge tett med på scenekunstfeltet, se forestillinger og konserter, delta i debatter og være til stede på fagarrangementer

utvikling av den digitale publiseringen og tilstedeværelsen i sosiale medier

administrativ ledelse og økonomioppfølging

Vi søker deg som:

ønsker å styrke den offentlige samtalen om profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk i Norge

har erfaring som redaktør, journalist, kritiker eller kommentator

har god kjennskap til scenekunstfeltet og forståelse for det kulturpolitiske landskapet

har erfaring med redaksjonell utvikling og publisering på nett og i sosiale medier

har gode språklige ferdigheter og et sikkert redaksjonelt blikk

arbeider undersøkende og etterrettelig, og evner å formidle komplekse temaer på en klar og engasjerende måte

trives med å kombinere strategisk redaksjonelt arbeid med praktisk gjennomføring og administrativt ansvar

Om Scenekunst.no

Scenekunst.no er et redaksjonelt uavhengig nettidsskrift for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitiske spørsmål. Tidsskriftet skal styrke den offentlige samtalen om musikken og scenekunsten i Norge gjennom uavhengig journalistikk, kritikk og analyse og speile feltets bredde, mangfold og utvikling.

Scenekunst.no er et allmennyttig aksjeselskap med Pahn, Norsk teater- og orkesterforening, Norsk skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir årlig bidrag. Siden 2015 har tidsskriftet mottatt støtte fra Norsk kulturfond, og nåværende drift forutsettes av at denne finansieringen videreføres på minst dagens nivå.

Tidsskriftet følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Praktisk informasjon

Stillingen er et fireårig åremål med mulighet for forlengelse.

Tiltredelse 1. januar 2027.

Søknadsfrist: 1. september 2026.

Søknad med CV sendes elektronisk styreleder@scenekunst.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Kristine Karåla Øren (styreleder@scenekunst.no, tlf: 926 15 388) eller ansvarlig redaktør Julie Rongved Amundsen (redaktor@scenekunst.no, tlf: 977 44 391).