NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har om lag 824 studenter og 215 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Førsteamanuensis i fele

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingens fagområde og omfang

Stillingen er en inntil 50 prosent fast stilling og er ledig fra 1. august 2027.

Stillingens fagområde er fele innen fagområdet norsk folkemusikk. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten i seksjonen. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn for å styrke kunstnerisk og faglig samarbeid mellom kolleger.

Søkeres kompetanse og erfaring innen tilstøtende fagområder som f.eks. samspill, dansespill og arrangering kan være relevant for stillingen.

Undervisning og veiledning

Arbeidsoppgavene omfatter ukentlig undervisning og veiledning i hovedinstrument, samt andre utøvende og kreative disipliner som samspill og prosjektensemble innenfor bachelor- og mastergradsstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Den som ansettes må kunne undervise studenter fra ulike tradisjonsområder innen norsk folkemusikk. Stillingen kan også inkludere undervisning på lavere alderstrinn og veiledning på ph.d.-nivå.

Vi forventer at den som ansettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger og det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings og utviklingsarbeid (FoU)

Musikkhøgskolen forutsetter at førsteamanuensis i fele opprettholder et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen virksomhet og gjennom deltakelse i kunstneriske og/eller pedagogiske forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes at FoU-ressursen benyttes planmessig, primært rettet inn mot institusjonsrelevante prosjekter, og at den som ansettes bidrar aktivt til å styrke og utvikle FoU-arbeidet ved NMH, i tråd med høgskolens strategiske mål.

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

Kunstneriske kvalifikasjoner som utøver på høyt internasjonalt nivå

Relevant utdanning

Relevant pedagogisk erfaring

Kreativitet og evne til utforsking og utvikling av egen kunstnerisk og pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter. Det kan også bli lagt vekt på i hvilken grad søkeren kompletterer den kompetanse som allerede finnes i fagmiljøet.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Undervisningsoppgavene utføres i all hovedsak på ukentlig basis. Den som ansettes, må ha norskferdigheter på minimum nivå B2 eller forplikte seg til å tilegne seg slike ferdigheter innen tre år fra ansettelse. Høgskolen vil legge til rette for språkopplæring. Kompetanse i svensk eller dansk er likestilt med norsk. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

Søkere må i et vedlegg redegjøre for pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser skal ha gjennomført et universitets-/høgskolepedagogisk program (minimum 200 timer), eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og praktisk undervisningserfaring har opparbeidet ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vurderes av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten blir lagt på den innsendte dokumentasjonen av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole. For deltidsansattes ved Norges musikkhøgskole som også er ansatt ved annen virksomhet, bør samlet stillingsstørrelse ikke utgjøre mer enn 120 prosent.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som førsteamanuensis i stillingskode 1011 med startlønn tilsvarende mellom 750 000 og 825 000 i full stilling. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Ivar Grydeland, tlf. 90 05 10 98, e-post ivar.grydeland@nmh.no eller spesialrådgiver Karl Gunnar Ekblad tlf. 23 36 72 27, e-post karl.g.ekblad@nmh.no.

Søknad sendes elektronisk senest 01.09.2026 (CET)