Rådgiver/forsker
Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Rådgiver/seniorrådgiver/forsker innen folkemusikk, folkedans og kulturarv
Vil du arbeide med levende kulturarv, deltakende formidling og utvikling av folkemusikk- og folkedansfeltet i Norge? Norsk senter for folkemusikk og folkedans søker en engasjert rådgiver/forsker i 100 % fast stilling.
Norsk senter for folkemusikk og folkedans søker en engasjert og utviklingsorientert medarbeider i full stilling knyttet til fagutvikling, forskning, prosjektarbeid og formidling innen folkemusikk, folkedans og arkiv.
Stillingen vil arbeide på tvers av flere av senterets satsinger og prosjekter, blant annet det nasjonale programmet Dansespor, arbeid med levende kulturarv og deltakende formidling, samt utvikling og synliggjøring av arkivmateriale og kunnskap.
Arbeidet vil også kunne knyttes til nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.
Vi ser etter en person som både kan arbeide selvstendig og bidra inn i tverrfaglige prosesser, og som ønsker å utvikle nye måter å formidle, videreføre og aktivisere tradisjonsmateriale på — samtidig som vedkommende har interesse for forskning og kunnskapsutvikling innen feltet.
Arbeidsoppgaver
- Faglig og praktisk arbeid i programmet Dansespor
- Utvikling og gjennomføring av formidlings- og kompetansetiltak
- Arbeid med folkedans, samværsdans og/eller folkemusikk i ulike kontekster
- Utvikling av pedagogiske ressurser og undervisningsmateriale
- Arbeid med arkivformidling og tilgjengeliggjøring av kulturarvsmateriale
- Koordinering og oppfølging av samarbeidspartnere og nettverk
- Planlegging og gjennomføring av arrangementer, workshops og samlinger
- Søknads- og rapporteringsarbeid
- Utviklingsarbeid knyttet til levende kulturarv og deltakende praksiser
- Kommunikasjon og innholdsproduksjon til nettsider og sosiale medier
- Deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid
- Bidrag inn i nasjonale og internasjonale prosjekter
Vi ser etter deg som
- Har god kjennskap og kunnskap om folkemusikk, folkedans og levende kulturarv
- Har relevant utdanning på masternivå eller høyere
- Har interesse for forskning og kunnskapsutvikling innen kultur-, musikk-, danse-, museum-, arkiv- eller kulturarvsfeltet
- Gjerne har forskningserfaring, publisering eller erfaring fra forsknings- og utviklingsprosjekter
- Har erfaring med prosjektarbeid, formidling og kulturutvikling
- Liker å arbeide både strategisk og praktisk
- Har gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner
- Arbeider strukturert og selvstendig
- Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og gjerne engelsk
Det er en fordel med:
- Forskningserfaring og kompetanse innen forskningsmetodikk
- Erfaring med UNESCO-relatert kulturarvsarbeid
- Erfaring med digitale formidlingsformer eller arkivarbeid
- Erfaring med søknadsarbeid og prosjektfinansiering
- Erfaring fra frivillig kulturliv, museum, arkiv, kulturforvaltning eller undervisning
Vi tilbyr
- En variert og utviklingsorientert stilling i et nasjonalt fagmiljø
- Mulighet til å bidra til utvikling av kunnskap og praksis innen levende kulturarv
- Spennende nasjonale og internasjonale samarbeid
- Et kreativt og engasjert arbeidsmiljø
- Fleksibilitet og mulighet for faglig utvikling
- Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og Avtalefestet pensjon (AFP)
- Bedriftshelsetjeneste
- Gode forsikringsordninger som Livs- og reiseforsikring
- Ordning for delvis dekket mobilutgifter og treningstjenester
- Arbeidsplass sentralt i Trondheim
- Stillingen innplasseres som rådgiver/seniorrådgiver eller forsker
- Vi tilbyr lønn i henhold til vår tariffavtale – Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner samt senterets lønnspolitikk: Se: https://www.virke.no
Startlønn følger lønnsplanen i tariffavtalen. Endelig årslønn avtales individuelt basert på kandidatens kompetanse, erfaring og den endelige stillingsinstruksen.
Spørsmål om stillingen
Tanja Holmen
Direktør
Mobil: 90 79 69 08