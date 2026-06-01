Senteret samarbeider tett med frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner, utdanningsmiljøer, museer, festivaler og internasjonale partnere, og arbeider aktivt for å styrke levende tradisjoner i samtiden.

Senteret arbeider med forskning, dokumentasjon, arkiv, utviklingsarbeid og formidling, og er akkreditert rådgivende organisasjon for UNESCO innen levende kulturarv.

Norsk senter for folkemusikk og folkedans er et nasjonalt fag- og formidlingssenter for folkemusikk og folkedans.

Rådgiver/forsker

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Rådgiver/seniorrådgiver/forsker innen folkemusikk, folkedans og kulturarv

Vil du arbeide med levende kulturarv, deltakende formidling og utvikling av folkemusikk- og folkedansfeltet i Norge? Norsk senter for folkemusikk og folkedans søker en engasjert rådgiver/forsker i 100 % fast stilling.

Norsk senter for folkemusikk og folkedans søker en engasjert og utviklingsorientert medarbeider i full stilling knyttet til fagutvikling, forskning, prosjektarbeid og formidling innen folkemusikk, folkedans og arkiv.

Stillingen vil arbeide på tvers av flere av senterets satsinger og prosjekter, blant annet det nasjonale programmet Dansespor, arbeid med levende kulturarv og deltakende formidling, samt utvikling og synliggjøring av arkivmateriale og kunnskap.

Arbeidet vil også kunne knyttes til nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Vi ser etter en person som både kan arbeide selvstendig og bidra inn i tverrfaglige prosesser, og som ønsker å utvikle nye måter å formidle, videreføre og aktivisere tradisjonsmateriale på — samtidig som vedkommende har interesse for forskning og kunnskapsutvikling innen feltet.

Arbeidsoppgaver

Faglig og praktisk arbeid i programmet Dansespor

Utvikling og gjennomføring av formidlings- og kompetansetiltak

Arbeid med folkedans, samværsdans og/eller folkemusikk i ulike kontekster

Utvikling av pedagogiske ressurser og undervisningsmateriale

Arbeid med arkivformidling og tilgjengeliggjøring av kulturarvsmateriale

Koordinering og oppfølging av samarbeidspartnere og nettverk

Planlegging og gjennomføring av arrangementer, workshops og samlinger

Søknads- og rapporteringsarbeid

Utviklingsarbeid knyttet til levende kulturarv og deltakende praksiser

Kommunikasjon og innholdsproduksjon til nettsider og sosiale medier

Deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid

Bidrag inn i nasjonale og internasjonale prosjekter

Vi ser etter deg som

Har god kjennskap og kunnskap om folkemusikk, folkedans og levende kulturarv

Har relevant utdanning på masternivå eller høyere

Har interesse for forskning og kunnskapsutvikling innen kultur-, musikk-, danse-, museum-, arkiv- eller kulturarvsfeltet

Gjerne har forskningserfaring, publisering eller erfaring fra forsknings- og utviklingsprosjekter

Har erfaring med prosjektarbeid, formidling og kulturutvikling

Liker å arbeide både strategisk og praktisk

Har gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner

Arbeider strukturert og selvstendig

Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og gjerne engelsk

Det er en fordel med:

Forskningserfaring og kompetanse innen forskningsmetodikk

Erfaring med UNESCO-relatert kulturarvsarbeid

Erfaring med digitale formidlingsformer eller arkivarbeid

Erfaring med søknadsarbeid og prosjektfinansiering

Erfaring fra frivillig kulturliv, museum, arkiv, kulturforvaltning eller undervisning

Vi tilbyr

En variert og utviklingsorientert stilling i et nasjonalt fagmiljø

Mulighet til å bidra til utvikling av kunnskap og praksis innen levende kulturarv

Spennende nasjonale og internasjonale samarbeid

Et kreativt og engasjert arbeidsmiljø

Fleksibilitet og mulighet for faglig utvikling

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og Avtalefestet pensjon (AFP)

Bedriftshelsetjeneste

Gode forsikringsordninger som Livs- og reiseforsikring

Ordning for delvis dekket mobilutgifter og treningstjenester

Arbeidsplass sentralt i Trondheim

Stillingen innplasseres som rådgiver/seniorrådgiver eller forsker

Vi tilbyr lønn i henhold til vår tariffavtale – Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner samt senterets lønnspolitikk: Se: https://www.virke.no

Startlønn følger lønnsplanen i tariffavtalen. Endelig årslønn avtales individuelt basert på kandidatens kompetanse, erfaring og den endelige stillingsinstruksen.

Spørsmål om stillingen

Tanja Holmen

Direktør

Mobil: 90 79 69 08