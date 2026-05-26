Målselv kommune med omlag 6800 innbyggere ligger sentralt i Troms fylke. I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder. Kommunen har et variert næringsliv og Forsvaret har en sentral plass.Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet! Kulturskolen i Målselv er organisert under enhet for kultur og fritid i Målselv kommune. Enheten tilbyr mange tjenester for barn og unge i deres fritid.

Kulturskolelærer

Målselv kommune Kulturskolen i Målselv

Vi søker medarbeider

Fra 1. august 2026 er det ledig lærerstilling i Kulturskolen i Målselv: Inntil 40 % fast tilsetting, tilknyttet undervisning i sang.

Målselv kommune har valgt å fokusere på at ansatte skal være dyktige, imøtekommende og skapende. På denne bakgrunnen ønsker vi, i tillegg til en dyktig fagperson, en person med gode samarbeidsevner, fleksibilitet og engasjement for alt arbeidet og fellesskapet i enhet for kultur fritid.

Arbeidsoppgaver:

Sangundervisning i individuelle timer og i små og store grupper.

Lede sangaktivitet i prosjekter.

Beherske enkelt akkompagnement i undervisning og sangaktivitet.

Det kan også bli aktuelt å undervise i andre kulturfag.

Kulturskolen i Målselv er organisert under Enhet for kultur og fritid, og har et nært samarbeid med øvrige tjenester i enheten. Ansatte må derfor regne med å jobbe med andre oppgaver utover primærrollen.

Kvalifikasjonskrav:

Utdannelse og/eller realkompetanse innenfor sang og pedagogikk.

Erfaring fra undervisning i Kulturskole.

Søkere må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Ønskelige kvalifikasjoner:

Tilleggskompetanse på gitar/bass, og erfaring fra sceneteknikk.

Faglig allsidighet.

Kjennskap til og interesse for samisk og /eller kvensk språk- og kultur.

Personlige egenskaper:

Er en tydelig voksen og en god rollemodell.

Tar initiativ, har gode samarbeidsevner, er fleksibel og mulighetsfokusert.

Viser engasjement, motiverer og inspirerer.

Er planmessig og strukturert.

Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

I Kulturskolen arbeider vi mye i team og har mange eksterne samarbeidspartnere. Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:

Vi kan tilby et spennende og inspirerende miljø med mulighet for faglig og personlig vekst og utvikling.

Ordning for sletting av studielån:

Målselv er en del av sentralitetssone 5. Dette gir mulighet for sletting av studielån med kr 25.000,- pr. år etter gjeldende nasjonale retningslinjer. Se mer informasjon her.

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere kopier av attester på arbeidsforhold fra tidligere arbeidsgivere og vitnemål på utdanning.

Søkere må før tiltredelse i skole legge frem gyldig politiattest i hht opplæringslovens § 17-11. De som omfattes av tuberkuloseforskriftens § 3-1 jfr. § 3-2 må levere helseattest av ny dato før tiltredelse.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktperson for stillingen

Monica Karlstad

+47 97516123

monica.karlstad@malselv.kommune.no