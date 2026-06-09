Publisert
09.06.2026
Frist

30/06/2026

Søknad leveresEpost
Område

Oslo

Stillingstype

Privat

Firma

Engasjement

Deltid

Kommunikasjonsmedarbeider (50% prosjektstilling, to år)

AKKS Norge

Vil du være med på å styrke synligheten til en nasjonal organisasjon som jobber for likestilling og mangfold i musikklivet?

AKKS Norge søker en engasjert og kreativ kommunikasjonsmedarbeider i en toårig prosjektstilling. Vi ser etter deg som brenner for kommunikasjon, synlighet og målrettet formidling, og som ønsker å bidra til å utvikle organisasjonen videre i en spennende periode.

Stillingen vil være en viktig ressurs i arbeidet med å styrke AKKS Norge sin synlighet, medlemsvekst og gjennomføring av nasjonale satsinger. Du vil få en sentral rolle i organisasjonens kommunikasjonsarbeid og samarbeide tett med både sentralleddet og våre lokallag.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil kunne utvikles i løpet av prosjektperioden, men vil blant annet kunne omfatte:

  • Hovedansvar for organisasjonens kommunikasjonsarbeid og synlighet
  • Innholdsproduksjon, drift av nettsider, sosiale medier og digitale kommunikasjonskanaler
  • Planlegging og gjennomføring av nasjonale kampanjer, digital annonsering og medlemsvekst
  • Bidra til utvikling og gjennomføring av organisasjonens kommunikasjonsstrategi og synlighetsarbeid
  • Veilede og støtte lokallag innen markedsføring, kommunikasjon og bruk av maler og verktøy
  • Koordinere markedsføringsgruppen og samarbeide om synliggjøring av prosjekter og nasjonale satsinger
  • Bidra til gjennomføring av organisasjonssamlinger og oppfølging av medlemssystem
  • Støtte organisasjonens politiske og strategiske synlighetsarbeid

Vi ser etter deg som

  • Har relevant utdanning eller erfaring innen kommunikasjon, markedsføring, media eller lignende
  • Har erfaring med sosiale medier og digital kommunikasjon
  • Er god til å formulere deg skriftlig og muntlig
  • Er strukturert, initiativrik og selvstendig
  • Har evne til å samarbeide med ulike mennesker og miljøer
  • Har interesse for kultur-, musikk- eller organisasjonsfeltet

Vi tilbyr

  • En spennende og variert prosjektstilling med stor mulighet til å påvirke innhold og arbeidsmetoder
  • Fleksibel arbeidshverdag
  • Mulighet til å bidra til utviklingen av en nasjonal organisasjon
  • Engasjerte kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale

AKKS Norge ønsker en arbeidsplass som speiler mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer personer med ulik bakgrunn til å søke. Vi ønsker søkere med ulik alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene etter behov.

Stillingen er en 50 % prosjektstilling med varighet på to år. Oppstart etter avtale.

Arbeidssted er Sentralen i Oslo. Noe reisevirksomhet må regnes med.

Søknad sendes til siver.zangana@akks.no – søknadsfrist 30. juni 2026. Aktuelle kandidater kontaktes etter at søknadsfristen har utløpt.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontaktperson for spørsmål vedrørende stillingen:

Generalsekretær
Siver Zangana
siver.zangana@akks.no

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