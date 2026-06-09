Kommunikasjonsmedarbeider (50% prosjektstilling, to år)
AKKS Norge
Vil du være med på å styrke synligheten til en nasjonal organisasjon som jobber for likestilling og mangfold i musikklivet?
AKKS Norge søker en engasjert og kreativ kommunikasjonsmedarbeider i en toårig prosjektstilling. Vi ser etter deg som brenner for kommunikasjon, synlighet og målrettet formidling, og som ønsker å bidra til å utvikle organisasjonen videre i en spennende periode.
Stillingen vil være en viktig ressurs i arbeidet med å styrke AKKS Norge sin synlighet, medlemsvekst og gjennomføring av nasjonale satsinger. Du vil få en sentral rolle i organisasjonens kommunikasjonsarbeid og samarbeide tett med både sentralleddet og våre lokallag.
Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil kunne utvikles i løpet av prosjektperioden, men vil blant annet kunne omfatte:
- Hovedansvar for organisasjonens kommunikasjonsarbeid og synlighet
- Innholdsproduksjon, drift av nettsider, sosiale medier og digitale kommunikasjonskanaler
- Planlegging og gjennomføring av nasjonale kampanjer, digital annonsering og medlemsvekst
- Bidra til utvikling og gjennomføring av organisasjonens kommunikasjonsstrategi og synlighetsarbeid
- Veilede og støtte lokallag innen markedsføring, kommunikasjon og bruk av maler og verktøy
- Koordinere markedsføringsgruppen og samarbeide om synliggjøring av prosjekter og nasjonale satsinger
- Bidra til gjennomføring av organisasjonssamlinger og oppfølging av medlemssystem
- Støtte organisasjonens politiske og strategiske synlighetsarbeid
Vi ser etter deg som
- Har relevant utdanning eller erfaring innen kommunikasjon, markedsføring, media eller lignende
- Har erfaring med sosiale medier og digital kommunikasjon
- Er god til å formulere deg skriftlig og muntlig
- Er strukturert, initiativrik og selvstendig
- Har evne til å samarbeide med ulike mennesker og miljøer
- Har interesse for kultur-, musikk- eller organisasjonsfeltet
Vi tilbyr
- En spennende og variert prosjektstilling med stor mulighet til å påvirke innhold og arbeidsmetoder
- Fleksibel arbeidshverdag
- Mulighet til å bidra til utviklingen av en nasjonal organisasjon
- Engasjerte kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljø
- Lønn etter avtale
AKKS Norge ønsker en arbeidsplass som speiler mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer personer med ulik bakgrunn til å søke. Vi ønsker søkere med ulik alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene etter behov.
Stillingen er en 50 % prosjektstilling med varighet på to år. Oppstart etter avtale.
Arbeidssted er Sentralen i Oslo. Noe reisevirksomhet må regnes med.
Søknad sendes til siver.zangana@akks.no – søknadsfrist 30. juni 2026. Aktuelle kandidater kontaktes etter at søknadsfristen har utløpt.
Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontaktperson for spørsmål vedrørende stillingen:
Generalsekretær
Siver Zangana
siver.zangana@akks.no