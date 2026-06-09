Kommunikasjonsmedarbeider (50% prosjektstilling, to år)

AKKS Norge

Vil du være med på å styrke synligheten til en nasjonal organisasjon som jobber for likestilling og mangfold i musikklivet?

AKKS Norge søker en engasjert og kreativ kommunikasjonsmedarbeider i en toårig prosjektstilling. Vi ser etter deg som brenner for kommunikasjon, synlighet og målrettet formidling, og som ønsker å bidra til å utvikle organisasjonen videre i en spennende periode.

Stillingen vil være en viktig ressurs i arbeidet med å styrke AKKS Norge sin synlighet, medlemsvekst og gjennomføring av nasjonale satsinger. Du vil få en sentral rolle i organisasjonens kommunikasjonsarbeid og samarbeide tett med både sentralleddet og våre lokallag.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil kunne utvikles i løpet av prosjektperioden, men vil blant annet kunne omfatte:

Hovedansvar for organisasjonens kommunikasjonsarbeid og synlighet

Innholdsproduksjon, drift av nettsider, sosiale medier og digitale kommunikasjonskanaler

Planlegging og gjennomføring av nasjonale kampanjer, digital annonsering og medlemsvekst

Bidra til utvikling og gjennomføring av organisasjonens kommunikasjonsstrategi og synlighetsarbeid

Veilede og støtte lokallag innen markedsføring, kommunikasjon og bruk av maler og verktøy

Koordinere markedsføringsgruppen og samarbeide om synliggjøring av prosjekter og nasjonale satsinger

Bidra til gjennomføring av organisasjonssamlinger og oppfølging av medlemssystem

Støtte organisasjonens politiske og strategiske synlighetsarbeid

Vi ser etter deg som

Har relevant utdanning eller erfaring innen kommunikasjon, markedsføring, media eller lignende

Har erfaring med sosiale medier og digital kommunikasjon

Er god til å formulere deg skriftlig og muntlig

Er strukturert, initiativrik og selvstendig

Har evne til å samarbeide med ulike mennesker og miljøer

Har interesse for kultur-, musikk- eller organisasjonsfeltet

Vi tilbyr

En spennende og variert prosjektstilling med stor mulighet til å påvirke innhold og arbeidsmetoder

Fleksibel arbeidshverdag

Mulighet til å bidra til utviklingen av en nasjonal organisasjon

Engasjerte kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljø

Lønn etter avtale

AKKS Norge ønsker en arbeidsplass som speiler mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer personer med ulik bakgrunn til å søke. Vi ønsker søkere med ulik alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene etter behov.

Stillingen er en 50 % prosjektstilling med varighet på to år. Oppstart etter avtale.

Arbeidssted er Sentralen i Oslo. Noe reisevirksomhet må regnes med.

Søknad sendes til siver.zangana@akks.no – søknadsfrist 30. juni 2026. Aktuelle kandidater kontaktes etter at søknadsfristen har utløpt.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontaktperson for spørsmål vedrørende stillingen:

Generalsekretær

Siver Zangana

siver.zangana@akks.no