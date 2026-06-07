Daglig leder
Hemsingfestivalen
Daglig leder – Hemsingfestivalen (80%)
Hemsingfestivalen søker en engasjert og drivende daglig leder som vil være med på å forme neste kapittel for en internasjonalt anerkjent kammermusikkfestival i hjertet av Valdres.
Hver vinter samler festivalen anerkjente norske og utenlandske musikere til fire magiske dager der klassisk musikk og folkemusikk møtes i vakre vinteromgivelser. Gjennom kunstnerisk kvalitet i toppklasse og nærhet til natur har Hemsingfestivalen skapt en helt særegen festivalopplevelse.
Som daglig leder blir du vår nøkkelperson. Du samarbeider tett med festivalsjef/kunstnerisk ledelse, styret, samarbeidspartnere, festivalstab og frivillige. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å kombinere ledelse, kultur og relasjonsbygging – og være med på å løfte en av Norges mest særpregede musikkfestivaler videre.
Arbeidsoppgaver
- Overordnet administrativ og operativ ledelse av festivalen gjennom året og under
festivalen i uke 8
- Budsjettarbeid- og regnskap
- Hovedansvar for søknader til offentlige og private tilskuddsgivere, samt rapportering
- Oppfølging av nye og eksisterende sponsorer og samarbeidspartnere
- Hovedansvar for festivalens presse- og kommunikasjonsarbeid, billettsalg og
salgsstrategier
- Publikumsutvikling
- Sekretær for styret
Vi vet at festivalen trenger deg som
- Har god økonomiforståelse
- Vet hvordan man skriver gode søknader
- Har nok digital kompetansen til å beherske relevante festivalverktøy- og systemer
- Som synes SoMe er gøy!
- Har erfaring med strategisk kommunikasjon, pressearbeid og markedsføring
- Har god kunnskap om kultursektoren, festival- eller arrangementsvirksomhet
- Kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
- Alltid kan legge et ekstra gir i uke 8 til Hemsingfestivalen
Vi ser etter deg som
- Trives med å arbeide i en liten organisasjon med stor bredde i oppgavene
- Er strukturert, initiativrik og selvgående
- Er god på relasjonsbygging
- Er fleksibel og tar utfordringer på strak arm
Du får
- En sentral lederrolle i en internasjonalt anerkjent festival
- Fleksibilitet mht å jobbe på hjemmekontor eller få en plass i kontorfellesskap
- Foretrukket arbeidssted Oslo eller Fagernes, eller områdene rundt
- Stor grad av selvstendighet
- Store konsertopplevelser og masse nye hyggelig bekjentskaper
- Lønn etter avtale
Stillingen er 80%. Tiltredelse etter avtale. Det er helt klart en fordel om du kan tiltre raskt, men viktigst er det å finne den riktigste daglige lederen.
Arbeidsbelastningen varierer gjennom året, med høy aktivitet i perioden fram mot og under festivalen i uke 8.
Hvis du lurer på noe så kontakt
Festivalsjef Ragnhild Hemsing, tlf: 971 876 29
Styreleder Per Heggenes, tlf: 482 34 250
Søknad med CV sendes innen 21.06.2026.