Publisert
07.06.2026
Frist

21/06/2026

Søknad leveresSøknadsskjema
Område

Innlandet

Stillingstype

Privat

Firma

Fast

Heltid

Om virksomheten

Hemsingfestivalen er en internasjonal kammermusikkfestival som arrangeres årlig i Aurdal i Valdres. Festivalen ble etablert av musikersøstrene Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, og samler anerkjente musikere fra hele verden til konserter og kulturarrangementer i unike omgivelser.

Festivalen er kjent for sine intime musikkopplevelser, sterke lokale forankring og engasjement for barn og unge. Gjennom folkemusikk og klassisk musikk, kultur og samarbeid med lokalt næringsliv og frivillige bidrar Hemsingfestivalen til å skape identitet, fellesskap og internasjonal oppmerksomhet for regionen.

Daglig leder

Hemsingfestivalen

Daglig leder – Hemsingfestivalen (80%)

Hemsingfestivalen søker en engasjert og drivende daglig leder som vil være med på å forme neste kapittel for en internasjonalt anerkjent kammermusikkfestival i hjertet av Valdres.

Hver vinter samler festivalen anerkjente norske og utenlandske musikere til fire magiske dager der klassisk musikk og folkemusikk møtes i vakre vinteromgivelser. Gjennom kunstnerisk kvalitet i toppklasse og nærhet til natur har Hemsingfestivalen skapt en helt særegen festivalopplevelse.

Som daglig leder blir du vår nøkkelperson. Du samarbeider tett med festivalsjef/kunstnerisk ledelse, styret, samarbeidspartnere, festivalstab og frivillige. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å kombinere ledelse, kultur og relasjonsbygging – og være med på å løfte en av Norges mest særpregede musikkfestivaler videre.

Arbeidsoppgaver

  • Overordnet administrativ og operativ ledelse av festivalen gjennom året og under
    festivalen i uke 8
  • Budsjettarbeid- og regnskap
  • Hovedansvar for søknader til offentlige og private tilskuddsgivere, samt rapportering
  • Oppfølging av nye og eksisterende sponsorer og samarbeidspartnere
  • Hovedansvar for festivalens presse- og kommunikasjonsarbeid, billettsalg og
    salgsstrategier
  • Publikumsutvikling
  • Sekretær for styret

Vi vet at festivalen trenger deg som

  • Har god økonomiforståelse
  • Vet hvordan man skriver gode søknader
  • Har nok digital kompetansen til å beherske relevante festivalverktøy- og systemer
  • Som synes SoMe er gøy!
  • Har erfaring med strategisk kommunikasjon, pressearbeid og markedsføring
  • Har god kunnskap om kultursektoren, festival- eller arrangementsvirksomhet
  • Kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
  • Alltid kan legge et ekstra gir i uke 8 til Hemsingfestivalen

Vi ser etter deg som

  • Trives med å arbeide i en liten organisasjon med stor bredde i oppgavene
  • Er strukturert, initiativrik og selvgående
  • Er god på relasjonsbygging
  • Er fleksibel og tar utfordringer på strak arm

Du får

  • En sentral lederrolle i en internasjonalt anerkjent festival
  • Fleksibilitet mht å jobbe på hjemmekontor eller få en plass i kontorfellesskap
  • Foretrukket arbeidssted Oslo eller Fagernes, eller områdene rundt
  • Stor grad av selvstendighet
  • Store konsertopplevelser og masse nye hyggelig bekjentskaper
  • Lønn etter avtale

Stillingen er 80%. Tiltredelse etter avtale. Det er helt klart en fordel om du kan tiltre raskt, men viktigst er det å finne den riktigste daglige lederen.

Arbeidsbelastningen varierer gjennom året, med høy aktivitet i perioden fram mot og under festivalen i uke 8.

Hvis du lurer på noe så kontakt
Festivalsjef Ragnhild Hemsing, tlf: 971 876 29
Styreleder Per Heggenes, tlf: 482 34 250

Søknad med CV sendes innen 21.06.2026.

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