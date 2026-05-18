Produsent for Barnas Jazzhus

Improbasen

Vil du være med å forme en arena for morgendagens jazzmusikere? Nå har du muligheten – Improbasen ser etter en strukturert og engasjert produsent i 60% stilling.

Improbasen er et ressurssenter for barn og unge som vil lære om jazz og improvisasjon. Vi driver et helt unikt musikktilbud med individuell opplæring og samspilltilbud. Det elevene lærer individuelt, blir fortløpende praktisert i band-sammenheng. I slutten av 2024 flyttet vi inn i store lokaler på Sofienberg i Oslo og her utvikler vi nå Barnas Jazzhus! Vi har fått tilskuddsmidler til ombygging, omfattende tilrettelegging av lokalene, nytt utstyr og økt aktivitet.

I tillegg til drift av Barnas Jazzhus arrangerer Improbasen også månedlige konserter på Nasjonal Jazzscene og på Sentralen i Oslo. Vi har fast samarbeid med flere av de norske jazzfestivalene, og har i over ti år arrangert den internasjonale festivalen Kids in Jazz i Oslo i august. Vi har samarbeidspartnere over hele verden og gjør jevnlig metodikkpresentasjoner og konsertturnéer med unge talenter i en rekke land. Improbasens metodikk har vakt stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt, og har også vært forsket på.

Arbeidsoppgaver:

ukentlig drift

organisering av de faste konsertseriene

organisering av presentasjoner, konserter og turnéer

produsent for festivalen Kids in Jazz

økonomistyring

søknadsskriving og rapportering

Kvalifikasjoner:

Evne til å arbeide strukturert

Erfaring med produksjonsplanlegging

Evne til å arbeide selvstendig

God skriftlig fremstillingsevne

Kompetanse og erfaring med kulturadministrasjon

Personlige egenskaper:

Ryddig

Selvgående

Initiativtaker og pådriver

Positiv

Løsningsorientert

Fleksibel

Interesse for musikk, og god kjennskap til feltet

Improbasen har profesjonelt styre, driftstøtte fra Oslo Kommune, og mottar prosjektstøtte fra Kulturrådet, Sparebankstiftelsen DNB, Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Norsk Musikkråd m.fl.

Produsenten inngår i en administrasjon sammen med daglig leder. Improbasen har også instrumentallærere i ulike deltidsstillinger, og samarbeid med Østnorsk Jazzsenter med regnskapsføring o.l.

Som produsent hos Improbasen vil du være en viktig medspiller i arbeidet med å bygge opp Barnas Jazzhus. Vi kan tilby et spennende, kreativt og dynamisk arbeidsmiljø og store utviklingsmuligheter. Arbeidsoppgavene vil planlegges i tett dialog med deg ut fra din kompetanse og organisasjonens behov. Stillingen er per nå på 60%, men vi har et ønske om å på sikt kunne øke stillingsstørrelsen.

Henvendelser og søknader sendes til produsent Jenny Engh, jenny@improbasen.no.

jenny@improbasen.no