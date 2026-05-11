Publisert
11.05.2026
Frist

24/05/2026

Søknadsskjema
Område

Agder

Stillingstype

Offentlig

Firma

Fast

Heltid

Om virksomheten

Velkommen til Grimstad kommune!

Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim sektor, et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter, et framtidsrettet utdanningsmiljø og en offensiv landbruksnæring.

Grimstad er i tillegg en universitetsby og en teknologiby, som har tett samarbeid med næringslivet i kommunen og regionen.

«Skjærgårdsbyen Grimstad» har store områder som er disponible for fastboende og gjester, og gjennom «Sykkelbyen Grimstad» er det et godt utbygd nett av sykkelstier for sykling til jobb, for tur og trening.
Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er mot, åpenhet, redelighet og respekt. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.

Grimstad kommune ønsker et mangfold blant våre ansatte, vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en.

Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4

Kulturskolelærer – fløyte

Kulturskolen, Grimstad kommune

Grimstad kulturskole har ca 320 elevplasser, og det gis undervisning innen musikk, sang, visuell kunst og teater. Det er 7,7 årsverk og 18 lærere. Kulturskolen har gode lokaler sentralt i byen, og vi har egen bandcontainer. Den kommunale ungdomsklubben er lokalisert i samme bygg, og det jobbes med å utvikle samarbeidet. Gratis kulturlørdag er et populært lavterskeltilbud i regi av kulturskolen, med ulike kunst- og kulturaktiviteter for barnefamilier.
Det må fremlegges godkjent politiattest før oppstart i arbeidet (Opplæringslova §17-11)

Vi har ledig stilling på fløyte – 10% fast og 10% årsvikariat, til sammen 20% stilling skoleåret 26/27.

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge og undervise elever i fløyte
  • Planlegge og gjennomføre samspill i samarbeid med andre lærere
  • Bidra aktivt i planlegging/gjennomføring av konserter, forestillinger og ulike samproduksjoner
  • Delta på fellesmøter og teamarbeid med kolleger og andre samarbeidspartnere
  • Bidra til rekrutteringsarbeid
  • Bidra til faglig utvikling og forbedring av tilbudet til elevene
  • Noe helgearbeid må påregnes i forbindelse med arrangement mm.

Kvalifikasjoner
Vi søker en person som har:

  • relevant utdanning innen sang fra høyskole/universitet, minimum bachelorgrad eller faglærer
  • pedagogikk i fagkretsen (dokumentert realkompetanse kan kompensere for krav om pedagogikk)
  • relevant erfaring fra undervisning i kulturskole innen sang, kor/grupper og samspill
  • gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig
  • god kompetanse på digitale verktøyer/plattformer

Personlige egenskaper
Vi ønsker en god kollega som:

  • har gode pedagogiske egenskaper og har evne til å skape trygghet til å inspirere og formidle
  • vil bidra til et kreativt og utviklende miljø på kulturskolen
  • er god til å samarbeide – både med avdelinger i kulturskolen og med eksterne aktører
  • har god kommunikasjon med ulike barn og unge
  • er vant med å jobbe selvstendig, men også liker å jobbe i team
  • er positiv og fleksibel
  • er ansvarsfull og løsningsorientert

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

  • Et arbeidsmiljø med høy faglighet og hyggelige kolleger
  • Bedriftsidrettslag og leasing av el-sykkel
  • Lønn etter kommunal tariff
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP

Kontaktinformasjon
Charlotte Svidal, Virksomhetsleder, +47 45239273

