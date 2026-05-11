Kulturskolelærer – fløyte
Kulturskolen, Grimstad kommune
Grimstad kulturskole har ca 320 elevplasser, og det gis undervisning innen musikk, sang, visuell kunst og teater. Det er 7,7 årsverk og 18 lærere. Kulturskolen har gode lokaler sentralt i byen, og vi har egen bandcontainer. Den kommunale ungdomsklubben er lokalisert i samme bygg, og det jobbes med å utvikle samarbeidet. Gratis kulturlørdag er et populært lavterskeltilbud i regi av kulturskolen, med ulike kunst- og kulturaktiviteter for barnefamilier.
Det må fremlegges godkjent politiattest før oppstart i arbeidet (Opplæringslova §17-11)
Vi har ledig stilling på fløyte – 10% fast og 10% årsvikariat, til sammen 20% stilling skoleåret 26/27.
Arbeidsoppgaver
- Planlegge og undervise elever i fløyte
- Planlegge og gjennomføre samspill i samarbeid med andre lærere
- Bidra aktivt i planlegging/gjennomføring av konserter, forestillinger og ulike samproduksjoner
- Delta på fellesmøter og teamarbeid med kolleger og andre samarbeidspartnere
- Bidra til rekrutteringsarbeid
- Bidra til faglig utvikling og forbedring av tilbudet til elevene
- Noe helgearbeid må påregnes i forbindelse med arrangement mm.
Kvalifikasjoner
Vi søker en person som har:
- relevant utdanning innen sang fra høyskole/universitet, minimum bachelorgrad eller faglærer
- pedagogikk i fagkretsen (dokumentert realkompetanse kan kompensere for krav om pedagogikk)
- relevant erfaring fra undervisning i kulturskole innen sang, kor/grupper og samspill
- gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig
- god kompetanse på digitale verktøyer/plattformer
Personlige egenskaper
Vi ønsker en god kollega som:
- har gode pedagogiske egenskaper og har evne til å skape trygghet til å inspirere og formidle
- vil bidra til et kreativt og utviklende miljø på kulturskolen
- er god til å samarbeide – både med avdelinger i kulturskolen og med eksterne aktører
- har god kommunikasjon med ulike barn og unge
- er vant med å jobbe selvstendig, men også liker å jobbe i team
- er positiv og fleksibel
- er ansvarsfull og løsningsorientert
Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
- Et arbeidsmiljø med høy faglighet og hyggelige kolleger
- Bedriftsidrettslag og leasing av el-sykkel
- Lønn etter kommunal tariff
- Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
Kontaktinformasjon
Charlotte Svidal, Virksomhetsleder, +47 45239273