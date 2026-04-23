Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen Joik

Nord universitet

Har du inngående kunnskap om joik, samisk musikk og kulturforståelse?

Om stillingen

Er du en person med inngående kunnskap om joik, samisk musikk og kulturforståelse og har lyst til å videreformidle din kunnskap gjennom undervisning og forskning?

Nord universitet har et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur. Vi søker nå etter en førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen Joik med hovedfokus på den sør- og lulesamiske tradisjonen.

Musikkindustrien og musikkutdanningene er i stor endring for tiden, bl.a. gjennom bruk av AI og utvikling av digitale verktøy som vil endre bransjen markant i årene som kommer. Det er derfor et ønske om at søkeren også innehar kunnskap om bruk og av samisk musikk inn mot musikkproduksjon og studioarbeid, i tillegg til generell musikkompetanse.

Vi søker nå etter en person som kan bidra med undervisning innen samisk musikk og kulturforståelse på vårt årsstudium, vår nye bachelor, samt på vårt unike studium «med joik som utgangspunkt» utviklet av vår professor i joik. Det vil også være aktuelt å etablere nye studier og forskningsprosjekter.

Det er nå en ledig 60% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i Joik.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslærer.

Det forventes at den som ansettes som universitetslektor eller universitetslærer, kvalifiserer seg til førstestilling eller universitetslektor etter avtale med dekanen.

Stillingen har fast kontorsted i Levanger. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

Undervisning i joik og joiketeknikk

Undervisning i samspill og prosjektarbeid som har joik som utgangspunkt

Musikkproduksjon med fokus på samiske musikktradisjoner

Forskningsoppgaver knyttet til samisk musikk og kulturforståelse

Andre undervisningsoppgaver innen musikk

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis

For ansettelse som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen relevant fagområde, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert enten ved vitenskapelig arbeid eller kunstnerisk arbeid av samme omfang og kvalitet

utdanningsfaglig kompetanse og

norskferdigheter på nivå B2.

Ansettelse som førstelektor

For ansettelse som førstelektor kreves høyere grads eksamen eller tilsvarende innen relevant fagområde

utdanningsfaglig kompetanse

norskferdigheter på nivå B2

relevant yrkes- eller undervisningserfaring og bidrag til faglig utviklingsarbeid på høyt nivå, i samsvar med internasjonale eller nasjonale standarder innen fagområdet/yrkesfeltet

Ansettelse som universitetslektor

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen eller tilsvarende innen relevant fagområde

utdanningsfaglig kompetanse

norskferdigheter på nivå B2 og

relevant yrkes- eller undervisningserfaring

Ansettelse som universitetslærer

Lavere grads eksamen eller tilsvarende innen relevant fagområde

utdanningsfaglig kompetanse

norskferdigheter på nivå B2 og

relevant yrkes- eller undervisningserfaring.

Felles for alle:

God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).

Søkere må dokumentere at de har utdanningsfaglig kompetanse, det vil si pedagogisk eller didaktisk kompetanse for å fremme læring, blant annet kunnskap og ferdigheter innen utvikling og gjennomføring av undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Mer informasjon finner du på Nords nettsider. (https://www.nord.no/node/42166#10.8-krav-til-utdanningsfaglig-kompetanse) Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet

Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt

Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren

Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende

Relevant yrkespraksis

God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

Personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, 1198 førstelektor, kode 1009 for universitetslektor og kode 1007 universitetslærer. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no/)

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

En arbeidsplass i stadig utvikling

Fleksibel arbeidstid

Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Nord universitet er underlagt sikkerhetsloven og dette stiller krav til håndtering av skjermingsverdig og sensitiv informasjon. For å øke sikkerheten rundt ansettelsene, kan Nord benytte seg av bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV’en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Faggruppeleder Ola Marius Ryan, tlf. 74 02 26 62, e-post: ola.m.ryan@nord.no

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 17.05.2026

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

Søknadsbrev

Fullstendig curriculum vitae

Kopi av vitnemål og attester

Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse 10 vedleggene. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen.

Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht veileder for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse (https://nord-ekstern.datakvalitet.net/docs/pub/dok00233.htm)

Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.