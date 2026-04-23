Dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger har ledig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag fra 1. januar 2027.

Universitetet søker en utviklingsorientert dekan som assosierer seg med våre verdier (uavhengig, involverende og skapende), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med våre mål om å:

ha attraktive og fremtidsrettede utdanninger som møter samfunnets utfordringer

være en attraktiv partner som følge av kritisk og uavhengig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid med høy internasjonal kvalitet

være en profilert kompetanse- og formidlingsinstitusjon som gjennom samarbeid skaper verdier og ny kunnskap til nytte for individ og samfunn.

Dekan vil ha en sentral rolle i den videre utviklingen av fakultetet i samsvar med universitetets strategi.

Som del av universitetets ledergruppe skal dekan bidra til ledelse og tverrfaglig samarbeid på tvers av fakultet og avdelinger innenfor utdanning, forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon.

Dekan skal legge til rette for og stimulere til høy kvalitet i utdanningene og gode kunstfaglige forskningsmiljøer, samt inspirere og motivere ansatte og studenter til faglig utvikling. Den som ansettes skal sørge for at de samlede ressurser brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger, videreutvikle fakultetets strategi og initiere endringer som er nødvendige for gjennomføring av strategien.

Dekan er øverste leder for alle ansatte ved fakultetet og har direkte personalansvar for fakultetsdirektør og to avdelingsledere. Til stillingen ligger også resultatansvar for studier, forskning/ kunstnerisk utviklingsarbeid og fakultetets økonomi. Dekan skal og legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet.

Nærmere informasjon om ansvarsområde og arbeidsoppgaver fremgår av generell stillingsbeskrivelse for dekaner ved UiS.

Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Dekan ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i totalt tre perioder. Dette etter offentlig kunngjøring og ansettelse i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet i staten. Nåværende dekan har besluttet å ikke søke ny åremålsperiode.

Om fakultetet

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. I samarbeid med Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder tilbyr fakultetet doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Fakultetet har i dag ca. 250 studieplasser og ca. 90 ansatte fordelt på en fakultetsadministrasjon og fagseksjonene klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, dirigering, kirkemusikk, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, samt en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultetet er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogrammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenaer og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen.

Fakultetet er strategisk lokalisert med campus i Bjergsted kulturpark, med nærhet til sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett. Organisatorisk er fakultetet inndelt i en fakultetsadministrasjon og to fagavdelinger; Avdeling for klassisk musikk og Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon.

Vi søker en dekan som har

en åpen og motiverende lederstil preget av integritet, samarbeid og nyskaping

relevant ledererfaring fra kultur- eller kunnskapsorganisasjon, og erfaring med medvirkningsbaserte prosesser

vist prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne

evne til å bygge tillit og lede på tvers av avdelinger og fagmiljø

høy vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse innenfor et relevant fagområde for fakultetet, på minimum førstestillingsnivå

erfaring fra undervisning, forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling på universitets-/høgskolenivå

tverrfaglig kompetanse og bred erfaring for videre utvikling av fakultetet. Internasjonal erfaring er en fordel

vist evne til å bygge nettverk, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

god fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi tilbyr

sentral lederposisjon ved et universitet i positiv utvikling

dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljø

interessante og utviklende lederoppgaver

en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling

lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 17.500, kode 1474, kr 1.150.000-1.350.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

mulighet for retrettstilling og seks måneders oppdateringstid etter endt åremålsperiode som dekan

gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger. På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser.

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 100 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Søknaden vil kun bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader registrert i Jobbnorge.

UiS – utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.

Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet – European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Spørsmål om stillingen

Klaus Mohn

Rektor

klaus.mohn@uis.no

Helene Engelsgjerd Figved

Senior HR-rådgiver

helene.e.figved@uis.no