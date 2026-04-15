Butikkmedarbeider (vikariat)
Musikk-Miljø as
Musikk-Miljø as. søker en engasjert butikkmedarbeider til et vikariat, i 100 % midlertidig stilling. Oppstart snarest og varighet ut april 2027, med mulighet for forlengelse.
Stillingen passer for deg som liker å jobbe med mennesker, har interesse for musikk og trives i en variert arbeidshverdag. Hos oss vil du møte kunder på alle nivåer — fra nybegynnere til profesjonelle musikere — og bidra til gode opplevelser i butikk.
Arbeidsoppgaver vil blant annet være:
- Kundebehandling og salg i butikk/på nett
- Veiledning og hjelp med instrumentvalg og tilbehør
- Varepåfylling og orden i butikk
- Bidra til et godt og faglig sterkt miljø
Vi ser etter deg som:
- Er serviceinnstilt og imøtekommende
- Har interesse for musikk og instrumenter
- Er strukturert og tar initiativ
- Trives med en aktiv arbeidshverdag og takler høyt tempo
Erfaring fra butikk og markedsføring er en fordel.
Arbeidsspråk: Norsk eller engelsk
Hos Musikk-Miljø blir du en del av en fagbutikk med stort engasjement for kvalitet, kunnskap og god kundeservice.
Høres dette ut som noe for deg? Vi gleder oss til å høre fra deg!
Søknader blir vurdert forløpende og kan sendes digitalt eller leveres personlig i vår butikk.
Om bedriften
Musikk-Miljø ble etablert i 1987 og har i over 30 år vært en solid fagbutikk i musikkbransjen. Vi tilbyr et bredt utvalg av instrumenter, noter og tilbehør — og hjelper musikere på alle nivåer med å finne det de trenger.
Hos oss finner du blant annet stryke-, strenge- og blåseinstrumenter, samt et stort utvalg av noter, lærebøker og rekvisita. Vi har også eget verksted for service og reparasjon.
Gjennom vår spesialavdeling Pro Perc i Nygårdsgaten har vi et av Norges største utvalg innen trommer, slagverk og perkusjon, inkludert noter og undervisningsmateriell for slagverkere.