Butikkmedarbeider (vikariat)

Musikk-Miljø as

Musikk-Miljø as. søker en engasjert butikkmedarbeider til et vikariat, i 100 % midlertidig stilling. Oppstart snarest og varighet ut april 2027, med mulighet for forlengelse.

Stillingen passer for deg som liker å jobbe med mennesker, har interesse for musikk og trives i en variert arbeidshverdag. Hos oss vil du møte kunder på alle nivåer — fra nybegynnere til profesjonelle musikere — og bidra til gode opplevelser i butikk.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

  • Kundebehandling og salg i butikk/på nett
  • Veiledning og hjelp med instrumentvalg og tilbehør
  • Varepåfylling og orden i butikk
  • Bidra til et godt og faglig sterkt miljø

Vi ser etter deg som:

  • Er serviceinnstilt og imøtekommende
  • Har interesse for musikk og instrumenter
  • Er strukturert og tar initiativ
  • Trives med en aktiv arbeidshverdag og takler høyt tempo

Erfaring fra butikk og markedsføring er en fordel.

Arbeidsspråk: Norsk eller engelsk

Hos Musikk-Miljø blir du en del av en fagbutikk med stort engasjement for kvalitet, kunnskap og god kundeservice.

Høres dette ut som noe for deg? Vi gleder oss til å høre fra deg!

Søknader blir vurdert forløpende og kan sendes digitalt eller leveres personlig i vår butikk.

Om bedriften
Musikk-Miljø ble etablert i 1987 og har i over 30 år vært en solid fagbutikk i musikkbransjen. Vi tilbyr et bredt utvalg av instrumenter, noter og tilbehør — og hjelper musikere på alle nivåer med å finne det de trenger.

Hos oss finner du blant annet stryke-, strenge- og blåseinstrumenter, samt et stort utvalg av noter, lærebøker og rekvisita. Vi har også eget verksted for service og reparasjon.

Gjennom vår spesialavdeling Pro Perc i Nygårdsgaten har vi et av Norges største utvalg innen trommer, slagverk og perkusjon, inkludert noter og undervisningsmateriell for slagverkere.

