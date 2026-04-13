Stipendier til videreutdanning og studiereiser for sanginstruktører, dirigenter og komponister.

Johan D Behrens stipendiefond

Johan D Behrens stipendiefond lyser med dette ut to stipender på 15 000 for sommer/høst 2026 og våren 2027 til videreutdanning og studiereiser for sanginstruktører, dirigenter og komponister.

«Fondets formål er å yte stipendier til norske statsborgere som arbeider som sanginstruktører for mannskor eller blandete kor eller som komponister av korsanger for mannskor eller blandet kor, det være seg a cappella eller med musikkledsagelse.»

Fondet kan dele ut stipend til «den eller de personer under 55 år som legatbestyrelsen finner kvalifisert til stipendium til reiser i inn- og utland og til videre utdannelse i sitt fag».

Søknad med

CV

Kort beskrivelse av prosjektet eller tiltaket

Budsjett/kostnader

Referanser fra oppdrags- og arbeidsgivere

sendes til styreleder Hans-Henrik Hartmann, hans-henrik@fauchald-hartmann.dk .

Søknadsfrist for årets tildeling er 8.mai.