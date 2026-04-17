Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap, hvor vertskommunene Tromsø og Bodø eier 50% hver. Vi er lokalisert i Tromsø og Bodø, og mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Tromsø kommune, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Vi har for tiden 61 faste ansatte, og engasjerer i tillegg ca. 220 eksterne ressurser årlig.

Arktisk Filharmoni er verdens nordligste profesjonelle orkester, og siden etableringen i 2009 har vi blitt Nord-Norges største og mest aktive kulturinstitusjon. Vår virksomhet kjennetegnes ved svært gode kunstneriske resultater og høy aktivitet. Hvert år spiller vi ca. 230 konserter, og veksler mellom ulike ensembleformater på fast basis. Vi spiller fast i våre to byer Bodø og Tromsø, men har hele Nord-Norge og nordområdene som hjemmebane.

Orkesterbibliotekar

Arktisk Filharmoni

Vi har nå ledig stilling som orkesterbibliotekar, en nøkkelrolle midt i organisasjonens kjernevirksomhet! Med musikalsk bredde fra kammerformat til full symfoni, kan vi tilby en av landets mest varierte og fleksible orkesterbibliotekarstillinger. I tillegg gir vårt samfunnsoppdrag som en institusjon for hele Nord-Norge deg muligheten til å bli godt kjent med den vakre landsdelen vår, hvor kunstneriske høydepunkt og utfordringer kan kombineres med spektakulære naturopplevelser både på jobb og fritiden.

Vi søker en serviceinnstilt, strukturert, samarbeidsorientert og pålitelig person som trives i et mangfoldig og kreativt miljø med stor takhøyde. Du skal jobbe tett med organisasjonens programsjef, orkestersjef og produksjonsteam, og ha nær kontakt med orkesterets musikere, dirigenter og solister.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Bestilling, administrering, tilrettelegging og distribusjon av noter til Arktisk Filharmonis produksjoner.

Holde orden i og utvikle orkesterets fysiske og digitale notearkiv.

Dokumentasjon og rapportering av orkesterets samlede produksjonsvirksomhet.

Koordinere og følge opp digitale verktøy og maskinvare som brukes i produksjonene.

Kontakt med forlag, rettighetshavere, notebiblioteker og andre orkesterinstitusjoners notearkiv.

Koordinere leveranser av bestillingsverk.

Følge opp arkivering i orkesterets samlede drift.

Andre oppgaver må kunne påregnes.

Faglige kvalifikasjoner:

Høyere utdanning (minimum bachelor) innen relevante fagområder.

Kyndig IT-bruker med gode digitale ferdigheter og en nysgjerrighet på fremtidige løsninger.

Evne til å søke i digitale plattformer for notedistribusjon og notekataloger.

God generell musikkompetanse og kunnskap om orkesterrepertoar.

Erfaring med arkivering, distribusjon og notebibliotek generelt.

Oversikt over rettighetslovgivning og forlag er en fordel.

Behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

God på kommunikasjon, imøtekommende og effektiv i samspillet med orkestrets ansatte.

Systematisk og nøyaktig med god sans for orden og detaljer.

Selvstendig og strukturert, og kan holde oversikt over mange parallelle oppgaver.

Relasjonsbygger som bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø.

Utstrakt lagspiller, som finner stor glede i å tilrettelegge for at orkesteret og støttespillere skal yte best mulig.

Fleksibel og løsningsorientert i møte med varierende arbeidsoppgaver.

Servicemindset og forståelse for musikernes og produksjonens behov.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby:

En spennende og utfordrende stilling i en raus, sprek og solid organisasjon.

Gode kollegaer, og en arbeidsdag fylt med kulturelle opplevelser.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tiltredelse: Tidlig høst 2026/snarest mulig

Lønn: Etter nærmere avtale

Sektor: Offentlig

Type virksomhet: Institusjon

Stillingstype: Fast

Omfang: Heltid 100%

Arbeidssted: Bodø eller Tromsø

Arbeidsspråk: Norsk

Vi i Arktisk Filharmoni tror på at mangfold, likestilling og inkludering er avgjørende for å skape en sterk og vellykket organisasjon, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsbrev med CV og navn på to referansepersoner kan sendes elektronisk til: post@arktiskfilharmoni.no.

Søknadsfrist: 19. mai 2026

Ved spørsmål om stillingen kan orkestersjef Carl Ninian Wika kontaktes på carl.ninian@arktiskfilharmoni.no

Arktisk Filharmoni AS har offentlige søkerlister.