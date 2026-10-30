Sopran og bass

Det Norske Solistkor

Det Norske Solistkor søker sopran og bass!

DET NORSKE SOLISTKOR er et ungt og nyskapende ensemble med en rik historie. Som et av Europas ledende kammerkor leverer de spektakulære konserter i inn- og utland, i konsertsaler og kirker, campingvogner og nedlagte fabrikkhaller.

Solistkoret består av 26 håndplukkede, profesjonelle sangere med stor uttrykkskraft som skaper korets egenart. De er engasjert gjennom intensjonsavtaler på inntil tre år på basis av prøvesang. Førstegangsavtale har varighet på ett år (prøvetid).

Sammen med sin kunstneriske leder Yuval Weinberg er koret stadig i utvikling mot å virkeliggjøre ambisiøse kunstneriske mål. Weinberg har ledet koret siden høsten 2026, og er i tillegg sjefdirigent for SWR Vokalensemble i Stuttgart og en ettertraktet gjestedirigent.

Koret har de senere årene hatt en svært positiv utvikling, med konserter på de fremste festivalene for klassisk musikk i Norge, kritikerroste CD-utgivelser, turnévirksomhet i inn- og utland, samt samarbeid med de fremste norske orkestrene og internasjonale ensembler. Virksomheten drives prosjektbasert.

Prøvesangrepertoar:

Sopran:

J. S. Bach: Er hat uns allen wohlgetan + Aus Liebe will mein Heiland sterben (fra Matteuspasjonen)

Bass:

J. S. Bach: Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder + Gerne will ich mich bequemen (fra Matteuspasjonen)

For begge stemmegrupper:

Et selvvalgt stykke (ikke barokk)

Prima vista

Aktuelle søkere vil bli innkalt til prøvesang etter vurdering av søknad og lydopptak. Solistkoret stiller med repetitør.

Prøvesang arrangeres sentralt i Oslo 8. og 9. februar 2027. I andre runde av prøvesangen vil kandidatene synge i et lite ensemble sammen med medlemmer av Solistkoret. Søkere som kalles inn til prøvesang vil motta mer informasjon om dette.

Send kortfattet søknad med CV og lydopptak på e-post til nina@solistkoret.no

Vi ønsker at lydopptaket består av enten en oratorie-arie eller en romanse/lied. Vi oppfordrer søkere til å sende cv som også viser erfaring med ensemblesang.

Søknadsfrist: 27. november 2026.

Eventuelle spørsmål kan rettes til medlem av kunstnerisk team: Nina T. Karlsen

E-post: nina@solistkoret.no

Se solistkoret.no for mer informasjon om virksomheten.