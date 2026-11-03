Politisk rådgiver, med kommunikasjonsoppgaver

Norsk Komponistforening

Vil du forme fremtidens rammevilkår for kunstmusikk?

Store endringer innen opphavsrett, rettighetsforvaltning, teknologi og kunstnerøkonomi får betydning for dem som skaper musikk og lyd som kunstform.

Skiftende kulturpolitiske prioriteringer påvirker vilkårene for skapende kunst. Gode rammevilkår oppstår ikke av seg selv.

Norsk Komponistforening søker derfor politisk rådgiver, med kommunikasjonsoppgaver.

ARBEIDSOPPGAVER KAN OMFATTE

Planlegge og sende høringssvar

Kontakt med og følge opp politikere

Undersøke og analysere muligheter i feltet

Bidra til politikkutforming og formulering av konkrete forslag

Mulig ansvar for data, innsikt og analyse (DIA)

Kommunisere skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, om kunst og musikk

Strategisk søknadsskriving

Prosjektutvikling

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

Relevant høyere utdanning

God forståelse for kulturpolitikk

Kjennskap til det skapende musikkfeltet

Ønske om å jobbe for å bedre rammevilkår for ny musikk

God til å formulere og kommunisere meningsinnhold, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Kjennskap til opphavsrett og jus

Analytiske evner og evne til å se løsninger

Omgjengelig i et lite miljø, med vilje til å ta i et tak der det trengs

ANSETTELSE

100% stilling med lønn etter avtale.

Kontor i Oslo sentrum med mulighet for delvis hjemmekontor.

Tiltredelse snarest mulig.

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med daglig leder Ida Habbestad på telefon 99 72 65 59.

OM ARBEIDSGIVEREN

Norsk Komponistforening (NKF) er en kunstnerstyrt fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber kreativt med musikk og lyd som kunstform.

Foreningen jobber for at det skal lages, finnes og lyttes til god musikk – nå og i fremtiden.

Vi ønsker at levende mennesker skal kunne jobbe kreativt og fritt med musikk og lyd som kunstform, og kunne leve av det.

Komponistforeningens styre er valgt av årsmøtet, og har arbeidende styreleder samt to aktive nestlederverv.

Administrasjonen består for øvrig av 4,5 årsverk.

Vi har lokaler sammen med andre musikkorganisasjoner i Kongens gate 12 og pensjons- og forsikringsordninger for våre ansatte.

KONTAKTPERSON

Ida Habbestad

Daglig leder

+4799726559