Instituttleder ved Musikkonservatoriet

UiT Norges arktiske universitet

Vil du lede et skapende fagmiljø i nord? Musikkonservatoriet ved UiT Norges arktiske universitet søker ny instituttleder. Du får det samlede ansvaret for 70 ansatte og 150 studenter i utøvende og pedagogiske utdanninger innen klassisk musikk, rytmisk musikk og drama – og en sentral plass i ledelsen av UiT Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK), der musikk, kunst og museum er samlet i én enhet.

Stillingen er et åremål på fire år, med mulighet for ytterligere to perioder etter utlysning. Ønsket oppstart er 1. februar 2027, eller etter avtale. Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Du har det overordnede ansvaret for instituttets virksomhet – faglig, strategisk og administrativt, inkludert personal og økonomi – og rapporterer til UMAKs direktør.

Du skal blant annet:

lede instituttet, med resultatansvar for faglig og administrativ virksomhet og utvikling

delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for planer som følges opp – med god balanse mellom utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og nyskaping

utvikle organisasjonskultur og arbeidsmiljø, representere institusjonen og fremme samarbeid internt og eksternt

fastsette årsplan og budsjett, og sikre gode HMS- og sikkerhetsrutiner

Du inngår i UMAKs lederteam sammen med direktør, visedirektører, administrativ leder og instituttlederne ved Kunstakademiet og Norges arktiske universitetsmuseum. UiT har egen instruks for instituttlederstillingene.

Kvalifikasjoner

Du må ha

sakkyndig vurdering for topp- eller førstestillingskompetanse (professor, dosent, førsteamanuensis eller førstelektor) innen et fagfelt som dekkes ved instituttet eller mastergrad innen et relevant fagfelt ved instituttet kombinert med dokumentert, omfattende praksis fra ett av fagområdene

kompetanse i ledelse innen forskning, utdanning, formidling og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder

lederegenskaper som motiverer og inkluderer, gode kommunikasjonsevner, evne til å bygge nettverk og tillit, og forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet

evne til å sette mål og arbeide strategisk for å nå dem

god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk (minimum nivå B2 i følge Det felles europeiske rammeverket for språk) og gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du i tillegg har

ledererfaring fra universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon

erfaring med å lede utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid

erfaring med økonomi- og personalledelse

erfaring med å søke ekstern finansiering

kompetanse og erfaring fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Hvem er du som leder?

Du kan beskrive deg selv som motivert, handlekraftig, selvstendig og lagspiller. Du er strukturert og leder med en inkluderende stil – og vil utvikle et faglig og kunstnerisk aktivt musikkonservatorium der utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling holder høy kvalitet.

Er du i tvil om du oppfyller alle ønskene våre, håper vi likevel at du søker – eller tar en uforpliktende prat med oss først.

Vi tilbyr

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ for instituttleder, kode 1475 med en brutto årslønn i 100 % stilling mellom kr 926.028 – 1.085.000,-. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder forsknings- og undervisningstermin etter endt åremålsperiode som instituttleder.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde følgende:

CV og søknadsbrev med refleksjon over egne kvalifikasjoner i forhold til stillingen

Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader

Attester.

To-tre referanser med kontaktinformasjon.

Norske språkferdigheter, kan dokumenteres ved følgende:

– Vitnemål fra videregående.

– Kursbevis norskprøve.

– Vitnemål fra videregående. – Kursbevis norskprøve. Engelske språkferdigheter, kan dokumenteres ved følgende:

– Vitnemål I norsk videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig.

– TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

– IELTS (International English Testing Service).

– Fullført universitetsgrad I engelsk språk og litteratur (60 ECTS).

– Fullført ett år på videregående eller ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk.

– Fullført en engelskspråklig mastergrad.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker

oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

UiT – drivkraft i Nord

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er et breddeuniversitet som med sine 17 000 studenter og 4000 ansatte bidrar til en kunnskapsbasert utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utnytter vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet, og våre tverrfaglige fortrinn til å møte framtidens utfordringer.

UiTs visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsgiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Les mer om UiTs strategi mot 2030.

UiT har et særlig oppdrag knyttet til å frembringe og formidle kunnskap om arktiske forhold på vegne av nasjonen Norge og for en verden som ser mot nord.

Spørsmål om stillingen

Lena Aarekol

Direktør ved UMAK

+4748049883

lena.aarekol@uit.no

Kjell Strøm

Ekstern konsulent i Fair Assess AS

+4795198710

kjell.strom@fairassess.no