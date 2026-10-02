NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har om lag 850 studenter og 206 årsverk.

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Førsteamanuensis i akkordeon

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingen er en åremålsstilling med et omfang på 50 prosent av hel stilling. Den er ledig for en åremålsperiode på seks år fra 1. august 2027.

Stillingens fagområde er akkordeon. En viktig del av stillingen vil være rekruttering, talentutvikling og utvikling av fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsoppgavene ellers omfatter undervisning og veiledning av studenter, forsknings- og utviklingsarbeid, (FoU) og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten i seksjonen.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i akkordeon på bachelor- og masternivå, enkeltvis og i grupper, i tråd med gjeldende studieplaner. Den som ansettes vil også delta i undervisning i høgskolens eksisterende rekrutteringsprogram eller i tiltak spesielt tilpasset akkordeon. Det vil også være aktuelt med veiledning av kammermusikk i ulike grupper. Stillingen kan videre bli tillagt andre undervisningsoppgaver den ansatte er kvalifisert for, herunder veiledning på doktorgradsnivå.

Det forutsettes at den som innehar stillingen tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere i miljøet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Det forventes jevnlig tilstedeværelse ved institusjonen og at den som ansettes har mulighet til å gi ukentlig undervisning.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i akkordeon forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen generelt i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter, samt at den som ansettes går aktivt inn for å styrke kunstnerisk og faglig samarbeid mellom kollegaer.

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

kvalifikasjoner som akkordeonist på høyt kunstnerisk nivå

bred erfaring som kammermusiker og solist

relevant pedagogisk erfaring og gode resultater fra undervisning på høyt nivå

erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer

erfaring med planlegging og gjennomføring av kunstneriske samarbeidsprosjekter

reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledervirksomhet

Det vil også bli lagt vekt på søkerens mulighet til å være til stede ved institusjonen og til å bidra aktivt i rekrutterings- og miljøbyggingsarbeid. Ukentlig tilstedeværelse ved høgskolen er nødvendig, og viktigheten av dette vil være et tema under intervjuene.

Det vil videre bli lagt vekt på bred musikalsk orientering og erfaring med utvikling av nye arbeidsformer, både kunstnerisk og pedagogisk.

Andre kvaliteter som vektlegges:

erfaring med og kjennskap til relevante nasjonale og internasjonale nettverk, og evne til å bygge og ivareta disse

evne til å inspirere kollegaer til kunstnerisk, forskningsrelatert og utdanningsfaglig utvikling

evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningens mål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen

høy arbeidskapasitet, og nysgjerrighet og motivasjon for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved høgskolen

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes, må ha norskferdigheter på minimum nivå B2. Kompetanse i svensk eller dansk er likestilt med norsk. Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, blant annet evne til samarbeid, å ta initiativ, faglig innsikt og refleksjon, og til å gjennomføre planlagte prosjekter. Vi legger særlig vekt på søkerens tanker og refleksjoner rundt talentutvikling.

Søkere må i eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser skal ha gjennomført et universitets- og høgskolepedagogisk program på minimum 200 timer, eller annet relevant kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og egen praktisk undervisningserfaring har opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kravet til gjennomført kurs eller program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men de som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å bestå et universitets- og høgskolepedagogisk program innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner.

Til opplastning i den elektroniske søkerportalen ønsker vi i første omgang:

søknadstekst

CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål

beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner

en redegjørelse for søkerens erfaring og metodikk knyttet til rekrutteringsarbeid og talentutvikling

Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, herunder også lydopptak, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som førsteamanuensis med startlønn mellom 775 000 og 850 000 kroner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Trond Schau tlf. 92 62 44 73, e-post trond.schau@nmh.no eller spesialrådgiver Karl Gunnar Ekblad tlf. 23 36 72 27, e-post karl.g.ekblad@nmh.no.

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 8. november 2026 (CET)