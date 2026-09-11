Kantor/ Organist/ Kirkemusiker
Kirkelig fellesråd i Bærum
Arbeidsoppgaver
- Lede, planlegge og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten og bidra til musikalsk kvalitet og mangfold.
- Tjenestegjøre som kantor/organist ved menighetens gudstjenester i samarbeid med andre ansatte.
- Tjenestegjøre som kantor/organist ved kirkelige handlinger i hele Bærum prosti etter gjeldende ordning
- Delta aktivt i menighetsbyggende arbeid og samarbeid på tvers av fagområder
- Lede menighetens voksenkor, Comeback, og i samarbeid med menighetspedagog ha ansvar for barnekorene
- Videreføre samarbeidet med øvrige kor, sang- og musikkrefter i lokalsamfunnet
- Ha ansvar for kirkens instrumenter, og budsjettansvar for musikkfeltet i menighet
Kvalifikasjoner
- Utdanning innen kirkemusikk jmf. utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer eller annen relevant utdanning.
- Beherske orgel, piano og samspill med andre i ulike stilarter
- Erfaring fra barnekorvirksomhet er en fordel
- Evne til å videreutvikle menighetens musikalske profil
- Allsidig og trygg i ulike musikalske uttrykk
- Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
- God digital kompetanse
Særskilte krav
- Medlem i Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
- Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkeloven §29
Personlige egenskaper
- Driftig, engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv
- Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
- 60% stilling
- Stimulerende og humørfylt arbeidsfellesskap med stab og frivillige
- Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for nye initiativ
- Gudstjenesteliv med bredde og variasjon
- Et kirkerom med god akustikk og kvalitetsutstyr for lyd, lys og bilde, samt eget bandrom og lydstudio
- Faglig utvikling og fellesskap med 10 andre kantorer/organister i Bærum
- Lønn etter KAs tariffavtale
- Pensjons- og forsikringsordninger i KLP, med 2% pensjonstrekk av brutto årslønn
- Trening i arbeidstid
Annet
- Må trives med arbeid i helg og på kveldstid
- Oppstart etter avtale
En åpen dør – inn til det hellige og ut til mennesker. Dette er visjonen for Lommedalen menighet. Vi ønsker å være et sted for befolkningen både i hverdagslivet og høytider. Menigheten har ca. 7100 medlemmer, i stor grad familier med barn og tenåringer, men også økende gruppe godt voksne. Det frivillige engasjementet er høyt. Staben består av to prester, kirkeforvalter, kirkemusiker, kateket, menighetspedagog, diakon, ungdomsarbeidere, kirketjener og sekretær.
Les mer om menigheten her: https://www.lommedalen-menighet.no/
Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 133 228 innbyggere, hvorav 72.000 er medlem i Den norske kirke. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv og en aktiv medspiller bl.a i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.
Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside.
Kirkelig fellesråd i Bærum skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentiet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
Kontaktinformasjon
Vibeke Thunes Olsen
Kirkeforvalter/daglig leder
Telefon:+47 41510750
E-post:ka434@kirken.no
Kristin Anskau
Assisterende kirkeverge/ HR sjef
Telefon:98267801
E-post:ka434@kirken.no