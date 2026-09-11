Kantor/ Organist/ Kirkemusiker

Publisert

11.09.2026

Om virksomheten

Lommedalen menighet søker en engasjert og kreativ kantor/organist/menighetsmusiker som ønsker å sette sitt preg på et levende og mangfoldig musikkliv. Hos oss får du muligheten til å forme og videreutvikle kirkemusikken i et miljø med mye engasjement.

I Lommedalen kirke møter du et bredt fellesskap av sangere og musikere: to barnekor, Ten Sing, flere voksenkor, et husband og en stor gruppe frivillige som brenner for å bidra. Sammen skaper vi gudstjenester og konserter som engasjerer og berører.

Kirken har et 21-stemmers Ryde & Berg-orgel fra 1999 og et Yamaha C7-flygel – gode instrumenter som gir brede kunstneriske rammer for både liturgisk spill og konsertvirksomhet.