Direktør
Olavsfest
Nåværende åremålsperiode utløper i 2027 og Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim (Olavsfest) lyser ut stillingen som direktør for åremålsperioden 2027–2032.
Direktøren får lede Olavsfest gjennom en av de viktigste periodene i festivalens historie. Fram mot Nasjonaljubileet i 2030 og helgenkåringsjubileet i 2031 skal festivalen videreutvikles som en stor og relevant kultur- og verdifestival. Det krever kunstnerisk mot, vilje til å utvikle nye konsepter og evne til å sette viktige samfunns- og verdispørsmål på dagsorden.
Olavsfest har eksistert i 64 år og er en arena der kunst og musikk, samfunnssamtale og debatt, kirkeliv og pilegrimstradisjon, familieprogram, markeder og folkefest inngår i en samlet kraftfull festivaluke. Bredden i programmet og evnen til å nå ulike publikumsgrupper regionalt og nasjonalt står sentralt. Direktøren skal samtidig sikre stiftelsens økonomiske posisjon og videreutvikle samarbeidet med sentrale partnere.
Direktøren må ha gode lederegenskaper, strategisk forståelse og evne til å samle team om felles mål og retning. Det er en liten stab med erfarne og dyktige medarbeidere, som før og under festivalen styrkes med en utvidet stab og sommer-jobbere. Dette betyr at direktøren må trives med å jobbe operativt og strategisk.
Festivalen har et unikt og privilegert utgangspunkt i den regionale og nasjonale mobiliseringen mot 2030. Direktørrollen krever solid forståelse for stiftelsens formål og samfunnsoppdrag, samt evne til å delta i den offentlige samtalen. Direktøren må evne å videreutvikle gode relasjoner med medarbeidere, styret, stifterne og sentrale samarbeidspartnere. Det er viktig å forstå samspillet mellom aktørene som er involvert, blant annet kultur- og arrangementslivet, kirken, pilegrimssatsingen, offentlige myndigheter, politisk ledelse, næringsliv, medier og internasjonale nettverk.
Det er en fordel med kompetanse og nettverk innen ett eller flere av områdene arrangement, kunst og kultur, musikk og samfunns- og verdispørsmål.
Direktøren rapporterer til styret i Stiftelsen Olavsfestdagene. Stillingen er et femårig åremål.
Tiltredelse: Etter avtale
Søknadsfrist: 22. september 2026
Lønn: Etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Spørsmål om stillingen kan rettes til ansvarlig rekrutterer Hege Svendsen i Fremo Rekruttering, tlf. 905 87 920, e-post: hege@fremogruppen.no, til styreleder i Stiftelsen Olavsfest, Kristin Jørstad, tlf. 934 49 914 eller nestleder Arild Kalkvik, tlf. 917 84 801.
Henvendelser til Fremo behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase, om ønskelig.