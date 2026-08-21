TRONDHEIM INTERNASJONALE OLAVSFEST er en av Norges største festivaler, med rundt 100 000 besøkende og over 250 arrangementer gjennom festivaluka 28. juli–3. august. Med Nidarosdomen og den tusenårige olsoktradisjonen som utgangspunkt skaper Olavsfest møter mellom kunst og kultur, tro og samfunn, historie og samtid. Festivaluka rommer store og små konserter, kunst, kirkeliv, samfunnssamtaler, pilegrimstradisjon, markeder og folkefest.

Direktør

Olavsfest

Nåværende åremålsperiode utløper i 2027 og Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim (Olavsfest) lyser ut stillingen som direktør for åremålsperioden 2027–2032.

Direktøren får lede Olavsfest gjennom en av de viktigste periodene i festivalens historie. Fram mot Nasjonaljubileet i 2030 og helgenkåringsjubileet i 2031 skal festivalen videreutvikles som en stor og relevant kultur- og verdifestival. Det krever kunstnerisk mot, vilje til å utvikle nye konsepter og evne til å sette viktige samfunns- og verdispørsmål på dagsorden.

Olavsfest har eksistert i 64 år og er en arena der kunst og musikk, samfunnssamtale og debatt, kirkeliv og pilegrimstradisjon, familieprogram, markeder og folkefest inngår i en samlet kraftfull festivaluke. Bredden i programmet og evnen til å nå ulike publikumsgrupper regionalt og nasjonalt står sentralt. Direktøren skal samtidig sikre stiftelsens økonomiske posisjon og videreutvikle samarbeidet med sentrale partnere.

Direktøren må ha gode lederegenskaper, strategisk forståelse og evne til å samle team om felles mål og retning. Det er en liten stab med erfarne og dyktige medarbeidere, som før og under festivalen styrkes med en utvidet stab og sommer-jobbere. Dette betyr at direktøren må trives med å jobbe operativt og strategisk.

Festivalen har et unikt og privilegert utgangspunkt i den regionale og nasjonale mobiliseringen mot 2030. Direktørrollen krever solid forståelse for stiftelsens formål og samfunnsoppdrag, samt evne til å delta i den offentlige samtalen. Direktøren må evne å videreutvikle gode relasjoner med medarbeidere, styret, stifterne og sentrale samarbeidspartnere. Det er viktig å forstå samspillet mellom aktørene som er involvert, blant annet kultur- og arrangementslivet, kirken, pilegrimssatsingen, offentlige myndigheter, politisk ledelse, næringsliv, medier og internasjonale nettverk.

Det er en fordel med kompetanse og nettverk innen ett eller flere av områdene arrangement, kunst og kultur, musikk og samfunns- og verdispørsmål.

Direktøren rapporterer til styret i Stiftelsen Olavsfestdagene. Stillingen er et femårig åremål.

Tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist: 22. september 2026

Lønn: Etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til ansvarlig rekrutterer Hege Svendsen i Fremo Rekruttering, tlf. 905 87 920, e-post: hege@fremogruppen.no, til styreleder i Stiftelsen Olavsfest, Kristin Jørstad, tlf. 934 49 914 eller nestleder Arild Kalkvik, tlf. 917 84 801.

Henvendelser til Fremo behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase, om ønskelig.