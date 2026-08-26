Notam er et senter for alle kunstnere i det frie feltet som jobber med kunst, musikk og teknologi. Vi jobber langs hele verdikjeden fra idéutvikling til formidling av ferdige verk. Våre aktiviteter deles inn i kjerneområdene hjelp til skapende arbeid, forskning og utvikling, utdanning og formidling.

Kunstnerisk og administrativ leder

Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Vil du lede et sted der kunst, teknologi og ny kunnskap møtes?

Notam søker en kunstnerisk og administrativ leder som vil forme og videreutvikle et unikt fagmiljø og en arena der kunstnere kan utforske, eksperimentere og skape verk som ellers vanskelig kunne blitt realisert. Som leder får du mulighet til å utvikle Notam kunstnerisk, faglig og organisatorisk, og til å styrke vår rolle i norsk og internasjonalt kunstliv.

Notam, Norwegian Centre for Technology, Art and Music, er et senter for alle kunstnere i det frie feltet som jobber med kunst, musikk og teknologi. Vi jobber langs hele verdikjeden fra idéutvikling til formidling av ferdige verk. Våre aktiviteter deles inn i kjerneområdene: hjelp til skapende arbeid, forskning og utvikling, utdanning og formidling. Notam har 4,7 årsverk og tilbyr 700 m² med formidlingsareal, verksted, studio for digitale visuelle medier, leserom, lydstudioer, opptaksrom og prosjektrom. I lokalene våre har vi også kontorer til leie for kunstnere og kunstnerorganisasjoner.

Stillingen gir en sjelden mulighet til å videreutvikle Notam i samspill med et nasjonalt og internasjonalt nettverk, og bidra til produksjonen av fremtidens kunst og teknologi. Som leder har du overordnet ansvar for faglig utvikling, personalledelse, daglig drift og økonomi, inkludert arbeid for ekstern finansiering. Du vil også representere Notam utad, utvikle samarbeid og bidra aktivt inn mot Notams prosjekter og kunstneriske virksomhet.

Som leder får du en sentral rolle i utviklingen av Notam i tråd med vår strategi. Lederen må derfor trives med en variert arbeidshverdag, være høyt og lavt, og kunne veksle mellom strategisk utviklingsarbeid og praktiske oppgaver. Kandidater med sterk faglig og kunstnerisk bakgrunn, men begrenset ledererfaring, vil også bli vurdert. Du må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

Stillingen er et åremål for fire år med mulighet for forlengelse.

Som leder hos oss vil du jobbe tett med andre ansatte og kunstnere. Vi ser derfor etter deg som har god rolleforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du er kreativ, løsningsorientert og pålitelig, og trives også med å jobbe selvstendig.

Vi søker deg som er faglig sterk og som støtter opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere og legge til rette for utvikling. Du evner å samle og motivere medarbeidere og bidra til en organisasjonskultur preget av samarbeid, nysgjerrighet og tillit. Samtidig trives du med små og store oppgaver i det daglige, i tillegg til å holde kursen mot de langsiktige strategiske målene.

Kvalifikasjoner:

Dokumentert kompetanse innen ett eller flere av Notams fagområder, med erfaring fra det utøvende eller skapende kunstfeltet.

Gode lederegenskaper med forståelse for personalledelse og organisasjonsutvikling.

God forståelse for økonomi og administrasjon.

Erfaring fra søknadsskriving, budsjettering og regnskap.

Relasjonsbygger med relevant nettverk og erfaring fra nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.

Erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer.

Ønskede kvalifikasjoner:

Erfaring fra arbeid i skjæringsfeltet mellom kunst og teknologi.

Relevant ledererfaring, for eksempel fra personal- eller prosjektledelse.

Erfaring med veiledning eller undervisning.

Førerkort er en fordel.

Det er ønskelig at deler av stillingen brukes til å veilede kunstnere og bidra i Notams prosjektarbeid. Følgelig er det en fordel om du har praktisk erfaring innen for eksempel opptaksteknikk, studioarbeid, elektronikkutvikling, mekanikk eller programmering.

Vi tilbyr:

Ved Notam legger vi stor vekt på å bygge kompetanse i fagmiljøet. Stillingen gir rom for egen faglig og kunstnerisk utvikling, og i perioder legges det derfor til rette for kompetanseheving og fordypning i egen praksis. Vi tilbyr medlemskap i KLP. Lønn etter avtale.

Tiltredelse snarest, eller etter avtale. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.

Søknadsfrist 20. september 2026. Søknad med CV, to referanser og eventuelle vedlegg sendes i portalen på finn eller til soknad@notam.no.

Ved Notam mener vi at et mangfold av mennesker gir ulike og verdifulle perspektiver. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller alder.

English:

Are you interested in managing a place at the intersection of art, technology and new knowledge? Notam is now looking for a new Director who can shape and develop a unique, professional environment in a place where artists can explore, experiment and create works that might otherwise not be realised. As Director, you will have the opportunity to develop Notam artistically, professionally and organisationally, and to strengthen Notam’s position in the Norwegian and international art scene.

Notam is the Norwegian Centre for Technology, Art and Music. It is a centre for all artists in the independent field who work with art, music and technology. Notam works along the entire value chain, from idea and development to the dissemination of finished works. Our activities are divided into four core areas: assistance in creative work, research and development, education and training, and dissemination. Notam has four full-time employees and two part-time employees. Notam has a workshop, a studio for digital visual media, a reading room, two sound studios, a recording room, a project space and a small gallery space. Notam also has a few offices for rent for artists and art organisations.

The position of Director offers a rare opportunity to further develop Notam in collaboration with a national and international network, and to contribute to the production of the art and technology of the future. As Director, you will have overall responsibility for professional development, personnel, daily operations and finances, including work to secure external funding. You will also represent Notam in different networks, establish and develop collaborations, and actively contribute to Notam’s projects and artistic activities.

As Director, you will play a central role in the development of Notam in line with our strategy. You must enjoy varied workdays and be able to alternate between strategic development, administrative work and practical tasks. Candidates who have a strong academic and artistic background but limited management experience will also be considered. You must be fluent in Norwegian and English, both spoken and written.

The position is a four-year fixed-term position with the possibility of extension.

As Director at Notam, you will work closely with both employees and artists. We are therefore looking for someone who has a good understanding of the role and solid communication and collaboration skills. You are creative and independent, as well as reliable and solution-oriented.

We are looking for someone who is professional and who supports initiative and creativity by inspiring and facilitating development. You are able to unite and motivate employees and contribute to an organisational culture characterised by collaboration, curiosity and trust. You thrive at managing the day-to-day tasks while staying on course with long-term strategic goals.

Necessary qualifications:

Documented expertise within one or more of Notam’s core areas, with experience in the art field.

Good leadership skills with a solid understanding of personnel management and organisational development.

A good understanding of administration, budgeting and accounting.

Experience in writing grant applications, and reporting.

Experience in networking nationally and internationally, and skill in building relationships within relevant networks.

Experience in planning and organising events.

Desired qualifications:

Experience in working at the intersection of art and technology.

Relevant management experience, for example in staff management or project management.

Experience with research supervision or teaching.

Driving licence.

Part of the position will be used to supervise and guide artists and to contribute to Notam’s project work. Consequently, it is an advantage if you have practical experience in, for example, recording, studio work, or the development of electronics, mechanics or programming.

What we offer:

At Notam, we place great emphasis on building competence within our professional community. As Director, you will have dedicated time for your own professional and artistic development, allowing you to expand your expertise and deepen your practice. We offer membership of KLP. Salary by agreement.

Start date is as soon as possible, by agreement. Upon appointment, there is a six month probationary period.

The application deadline is September 20th, 2026. Applications, including CV, two references and any supporting documents, should be submitted via the portal in finn.no, or sent to soknad@notam.no.

At Notam, we believe that diversity provides valuable perspectives. We encourage all qualified candidates to apply regardless of age, gender, disability, nationality or background.