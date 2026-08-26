Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Universitetet i Stavanger -UiS

Da vår nåværende avdelingsleder går av med pensjon søker vi en som vil overta som avdelingsleder ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk fra 1. mars 2027.

Som avdelingsleder vil du blant annet:

være leder for den samlede virksomheten ved avdelingen, rapportere til dekan og inngå i ledergruppen ved Fakultet for utøvende kunstfag

ha personalansvar for avdelingens ansatte og arbeide aktivt med personalledelse, rekruttering, medarbeiderutvikling og videreutvikling av et godt arbeidsmiljø

sørge for at avdelingens samlede ressurser brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets og fakultetets målsettinger

videreutvikle avdelingens strategi og initiere endringer som er nødvendige for gjennomføring av strategien

ha resultatansvar for avdelingens studier, forskning/ kunstnerisk utviklingsarbeid og økonomi, samt legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet

Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Avdelingsleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i totalt tre perioder. Dette etter offentlig kunngjøring og ansettelse i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet i staten.

Ytterligere informasjon om ansvarsområde og arbeidsoppgaver for avdelingsleder fremgår av generell stillingsbeskrivelse for avdelingsleder ved UiS.

Om fakultetet og avdelingen

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. I samarbeid med Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder tilbyr fakultetet doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Fakultetet står i en spennende utviklingsfase, og skal svare på samfunnsoppdraget og -behovet om å utdanne kunstnere for fremtidens samfunn. Universitetet i Stavanger har ambisjoner om å styrke fakultetets rolle som en internasjonalt orientert arena for utøvende kunstfag, kunstnerisk utviklingsarbeid og samfunnsengasjement.

Fakultetet har i dag ca. 250 studieplasser og ca. 90 ansatte fordelt på en fakultetsadministrasjon og fagseksjonene klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, dirigering, kirkemusikk, praktisk-pedagogisk utdanning, samt en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultetet er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogrammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenaer og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen. Fakultetet har to fagavdelinger, Avdeling for klassisk musikk og Avdeling for jazz, dans, PPU samt musikkproduksjon og opptaksteknikk. Avhengig av utviklingen fremover kan det være aktuelt å vurdere mindre endringer i ansvarsområdene avdelingene i mellom.

Med campus i Bjergsted kulturpark har fakultetet en unik nærhet til regionens profesjonelle kunst- og kulturmiljøer. Fakultetet har sterke fagmiljøer innen musikk, dans og kunstpedagogikk, høy formidlingsaktivitet og omfattende samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gir gode muligheter for videre utvikling av fakultetets kunstfaglige profil og samfunnsmessige betydning.

Avdeling for klassisk musikk består av ca. 35 ansatte med høy kompetanse innenfor en omfattende fagportefølje innenfor klassisk musikk. Gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktorgradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde og dybde innenfor utøvende og musikkvitenskapelige disipliner.

Les mer om fakultetet og fakultetets strategi på våre nettsider.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en utviklingsorientert avdelingsleder som har:

faglig/utøvende kompetanse på fortrinnsvis førstestillingsnivå innenfor et relevant fagområde for avdelingen

relevant ledererfaring

erfaring fra undervisning, forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling på universitets-/høgskolenivå

gode kommunikasjonsevner og behersker norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk meget godt muntlig og skriftlig

I tillegg vektlegger vi personlig egnethet, og søker deg som har:

en motiverende, åpen og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog

evne til å legge til rette for mangfold, inkludering og et godt lærings- og arbeidsmiljø

vist prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne

evne til å inspirere til faglig utvikling

evne til å bygge og ivareta nettverk og allianser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr

en sentral lederposisjon ved fakultetet og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet

et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere

interessante og utviklende lederoppgaver, samt deltakelse på UiS lederutviklingsprogram og mulighet for mentorordning

lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 17.500, kode 1003, kr. 1.050.000 – 1.150.000 bto pr. år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

mulighet for videre ansettelse (retrettstilling) etter fullført åremålsperiode som avdelingsleder, forutsatt at du har vitenskapelig kompetanse på minimum førstestillingsnivå innenfor et relevant fagområde for avdelingen

gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Les mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 100 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Spørsmål om stillingen

Harald Eikaas

Dekan

+4751832866

harald.eikaas@uis.no

Helene Engelsgjerd Figved

senior HR-rådgiver

helene.e.figved@uis.no

UiS – utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Universitetet i Stavanger vil være en drivkraft i innovasjon og omstilling av samfunnet. Grønn omstilling står sentralt i vår virksomhet, med bærekraft på vei inn i alle studieprogrammer. Våre satsingsområder er energi, helse og velferd og læring for livet.

Her kommer du til en arbeidsplass preget av fremragende forskere, yrende studentliv og høy trivsel blant våre 2.000 ansatte. Vi er et åpent universitet, raust og inkluderende, med levende møteplasser for kritisk refleksjon, kunnskapsdeling og konstruktiv debatt. Ett av våre fremste kjennetegn er utstrakt samarbeid med arbeidslivet, både i forskning og utdanning. UiS satser på innovative og fleksible læringsmetoder for våre 12.000 studenter. Vi er med på å fornye europeisk høyere utdanning gjennom ECIU University, et flaggskip-initiativ i EU. Dette gir unike muligheter for læring, utveksling og utvikling for våre studenter og ansatte.

Universitetet ligger i Norges tredje største byregion med 340.000 innbyggere. Regionen er internasjonal og har et dynamisk arbeidsliv, spennende kulturliv og rik tilgang på naturopplevelser. Som ansatt får du tilgang til billigere kollektivtransport, trening i arbeidstiden, mulighet for fleksibel arbeidstid og boliglån i Statens pensjonskasse.