Produsent

Musikk i Innlandet AS

Musikk i Innlandet AS er et samfunnsnyttig, offentlig eid selskap som jobber for å skape og formidle musikk inspirert av Innlandets historier og erfaringer. Vi jobber innenfor alle sjangere og samarbeider med mennesker og steder for å løfte frem musikkens betydning som ytringsaktør og uttrykksfrihetens verdi.

Nå søker vi en engasjert og erfaren person til en 50 % fast stilling som produsent.

Som produsent hos oss vil du få en avgjørende rolle i planlegging, koordinering og gjennomføring av produksjoner, i tillegg til muligheten for å bidra med din musikkfaglige kompetanse og erfaring inn i ulike prosjekter.

Arbeidsoppgaver

Planlegge, gjennomføre og evaluere turneer/produksjoner i dialog med sjefprodusent/kunstnerisk leder.

Utarbeide og følge detaljerte budsjett innenfor gitte rammer.

Bidra med musikkfaglig kompetanse inn i ulike prosjekter.

Bidra inn i videreutvikling av Musikk i Innlandets profil.

Kvalifikasjoner

Krav om:

Relevant musikkfaglig utdanning fra høyskole/universitet eller tilsvarende realkompetanse

Relevant erfaring fra kunstnerisk utviklingsarbeid

Erfaring med store og små musikkarrangementer

Det er ønskelig med:

Erfaring fra turnelegging

At du har kjennskap til Innlandets musikkliv

Førerkort klasse B

Personlig egnethet

Gode samarbeids -og kommunikasjonsevner

Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt

Evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig så vel som i team

Trives med høyt arbeidstempo

Evne til å jobbe strukturert og nøyaktig

Fleksibel og bidrar der det trengs

Vi tilbyr:

Muligheter for personlig og faglig utvikling

Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning

Fleksibel arbeidstid hvor det må påregnes noe arbeid på kveld og i helg

Kontorplass Gjøvik

En spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og varierte oppgaver

Stillingsstørrelse: 50 %

Ønsket oppstart er 1.januar 2027, eller etter nærmere avtale.

Generell informasjon

Søknaden blir vurdert ut fra informasjon som foreligger ved søknadsfrist. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Søknaden din blir vurdert av Musikk i Innlandets ansettelsesutvalg.

Søknaden må inneholde

Søknad som beskriver din motivasjon for stillingen

CV

Navn og telefon til tre relevante referanser

Musikk i Innlandets personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Offentleglova gjelder ved behandling av søknader.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Solbjørg Tveiten, kunstnerisk og daglig leder for Musikk i Innlandet. Kontaktinfo: solbjorg@musikkinnlandet.no /tlf. 975 49 941

Søknaden med alle vedlegg sendes til: kontakt@musikkinnlandet.no