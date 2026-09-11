Produsent
Musikk i Innlandet AS
Musikk i Innlandet AS er et samfunnsnyttig, offentlig eid selskap som jobber for å skape og formidle musikk inspirert av Innlandets historier og erfaringer. Vi jobber innenfor alle sjangere og samarbeider med mennesker og steder for å løfte frem musikkens betydning som ytringsaktør og uttrykksfrihetens verdi.
Nå søker vi en engasjert og erfaren person til en 50 % fast stilling som produsent.
Som produsent hos oss vil du få en avgjørende rolle i planlegging, koordinering og gjennomføring av produksjoner, i tillegg til muligheten for å bidra med din musikkfaglige kompetanse og erfaring inn i ulike prosjekter.
Arbeidsoppgaver
- Planlegge, gjennomføre og evaluere turneer/produksjoner i dialog med sjefprodusent/kunstnerisk leder.
- Utarbeide og følge detaljerte budsjett innenfor gitte rammer.
- Bidra med musikkfaglig kompetanse inn i ulike prosjekter.
- Bidra inn i videreutvikling av Musikk i Innlandets profil.
Kvalifikasjoner
Krav om:
- Relevant musikkfaglig utdanning fra høyskole/universitet eller tilsvarende realkompetanse
- Relevant erfaring fra kunstnerisk utviklingsarbeid
- Erfaring med store og små musikkarrangementer
Det er ønskelig med:
- Erfaring fra turnelegging
- At du har kjennskap til Innlandets musikkliv
- Førerkort klasse B
Personlig egnethet
- Gode samarbeids -og kommunikasjonsevner
- Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
- Evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig så vel som i team
- Trives med høyt arbeidstempo
- Evne til å jobbe strukturert og nøyaktig
- Fleksibel og bidrar der det trengs
Vi tilbyr:
- Muligheter for personlig og faglig utvikling
- Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
- Fleksibel arbeidstid hvor det må påregnes noe arbeid på kveld og i helg
- Kontorplass Gjøvik
- En spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og varierte oppgaver
Stillingsstørrelse: 50 %
Ønsket oppstart er 1.januar 2027, eller etter nærmere avtale.
Generell informasjon
Søknaden blir vurdert ut fra informasjon som foreligger ved søknadsfrist. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Søknaden din blir vurdert av Musikk i Innlandets ansettelsesutvalg.
Søknaden må inneholde
- Søknad som beskriver din motivasjon for stillingen
- CV
- Navn og telefon til tre relevante referanser
Musikk i Innlandets personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.
Offentleglova gjelder ved behandling av søknader.
Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Solbjørg Tveiten, kunstnerisk og daglig leder for Musikk i Innlandet. Kontaktinfo: solbjorg@musikkinnlandet.no /tlf. 975 49 941
Søknaden med alle vedlegg sendes til: kontakt@musikkinnlandet.no