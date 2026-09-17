Inspektør

Vefsn kulturskole

Tjenesteområdet oppvekst og kultur består av 5 grunnskoler, 6 barnehager, voksenopplæring og PP-tjeneste. I tillegg har vi kultursenter med kulturskole, kino, kulturhus og bibliotek.

Vefsn kommune søker etter inspektør i kulturskolen.

Litt om oss:

Vefsn kulturskole er en aktiv kulturskole med tilbud innen flere kunstfag og et høyt aktivitetsnivå gjennom undervisning, konserter, forestillinger og andre produksjoner. Kulturskolen samarbeider tett med kommunens øvrige kulturvirksomhet, skoler, frivillig kulturliv og andre aktører lokalt og regionalt.

Kulturskolen tilbyr i dag kunstfaglig opplæring innen musikk og dramafag. Elever og ansatte har et høyt aktivitetsnivå og deltar i et bredt spekter av prosjekter og produksjoner gjennom hele året. Vi er en inkluderende kulturskole som arbeider målrettet med tilrettelagt undervisning og integrering.

Vefsn kommune har distriktsmusikere som også underviser i kulturskolen. Vi leverer dirigenttjenester til skolekorps og har et tett samarbeid med det frivillige kulturlivet. Kulturskolen samarbeider også med grunnskoler, videregående skole og andre kulturskoler i regionen. Vi ønsker å være en tydelig og relevant aktør i lokalsamfunnet og bidra til å utvikle kulturlivet i kommunen.

Hva går stillingen ut på:

Stillingen kombinerer inspektøroppgaver, undervisning i kulturskolen og produsentoppgaver. Omfanget av de ulike arbeidsområdene tilpasses kulturskolens behov, søkerens kompetanse og den samlede kompetansen i kollegiet, og kan endres over tid.

Aktuelle oppgaver vil blant annet være:

Bistå rektor i den daglige pedagogiske og administrative driften, herunder planlegging, organisering og oppfølging

Være rektors formelle stedfortreder ved rektors fravær

Ha en sentral rolle i timeplanlegging, elevopptak, ressursfordeling og organisering av vikarbruk

Ivareta funksjonen som kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken (DKS)

Følge opp elever, foresatte og ansatte innenfor avtalte ansvarsområder

Bidra i pedagogisk utviklingsarbeid, profesjonsfellesskap, fagseksjoner og faglig samhandling

Planlegge og gjennomføre konserter, forestillinger, prosjekter og andre produksjoner

Alle som tilsettes i stillinger i kulturskolen må påregne endringer i arbeidsoppgaver og organisering i tråd med kulturskolens samlede behov

Produsentoppgaver – Vefsn-Ensemblet

Stillingen vil også inneholde produsentoppgaver knyttet til distriktsmusikerordningen Vefsn-Ensemblet. Oppgavene utføres i samarbeid med kulturskolerektor, som har det overordnede ansvaret for ensemblet, og vil blant annet kunne omfatte:

Planlegging og koordinering av konserter, turneer og andre aktiviteter

Kontakt med arrangører og samarbeidspartnere, samt oppfølging av avtaler og kontrakter

Budsjettoppfølging, økonomisk koordinering, søknader og rapportering

Markedsføring og informasjonsarbeid

Koordinering av tekniske og praktiske behov og oppfølging av gjennomføringen

Undervisning i kulturskolen

Stillingen kan inneholde undervisning i kulturskolen. Fagområde og omfanget av undervisningen vil vurderes ut fra søkerens kompetanse og kulturskolens samlede behov.

Arbeidsoppgavene kan omfatte:

Individuell undervisning og/eller gruppeundervisning innen kulturskolefag

Samspill, ensemble eller andre relevante gruppeaktiviteter der dette er aktuelt

Deltakelse i kulturskolens konserter, utstillinger, prosjekter og produksjoner

Aktiv deltakelse i fagmiljø og pedagogisk utviklingsarbeid

Krav til stillingen:

Erfaring med planlegging, organisering og koordinering fra kulturskole eller annen relevant opplæringsvirksomhet innen kunst- og kulturfag

Relevant høyere utdanning innen ett eller flere av kulturskolens fagområder, med pedagogisk kompetanse

Erfaring med undervisning fra kulturskole eller annen relevant opplæringsvirksomhet innen kunst- og kulturfag

Erfaring med planlegging og gjennomføring av konserter, forestillinger, prosjekter eller andre kulturproduksjoner

Kompetanse innen musikk eller relevante kunstfag som kan inngå i kulturskolens undervisningstilbud

God digital kompetanse

God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner:

Ledererfaring eller erfaring med administrativt ansvar og medarbeideroppfølging fra kulturskole eller annen relevant opplæringsvirksomhet innen kunst- og kulturfag

Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og profesjonsfellesskap

Kjennskap til kulturskolens samfunnsoppdrag og samarbeid med frivillig og profesjonelt kulturliv

Erfaring med økonomi, budsjettarbeid, søknader eller rapportering

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kommunen er en inkluderende arbeidsplass og oppfordrer kvalifiserte kandidater med funksjonsvariasjon til å søke.

Kontaktinfo:

Nærmere informasjon om stillingen vedrørende arbeidsområder og organisering kan fås hos rektor, Ivar Andre Solvang på TLF: 993 78 175 eller på mail: ivar.solvang@vefsn.kommune.no.

Vi tilbyr:

Svært gode pensjons- og forsikringsordninger

Fleksibel arbeidstid

Dekning av flytteutgifter

Tilflytternettverk for god fritid

Vefsn kommune oppfyller retten til barnehageplass etter barnehageloven

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Lønn etter avtale

Fast 100% stilling

For stillinger i Vefsn kommune:

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Om plasseringen:

Vefsn kommune har over 13 500 innbyggere og er en vidstrakt kommune med høye fjell, fjorder, grotter og elver. Turmulighetene er mange året rundt.

Kommunen har et rikt kulturtilbud med teater, dans, konserter og kunstutstillinger, og hyppige kultur- og idrettsarrangementer for både voksne og barn. Byen tilbyr også et stort utvalg av lag og foreninger som organiserer aktiviteter for både voksne og barn. Mulighetene er mange og valget er ditt.

Vår visjon:

Kommunens ansatte og folkevalgte skal bygge sine handlinger på verdiene:

Humør – vi er positive og uhøytidlige

Ansvarlighet – vi er ærlige, seriøse og leveringsdyktige

Nysgjerrighet – vi er åpne, interesserte og søkende

Engasjement – vi er kraftfulle, initiativrike og deltakende

Vefsn kommune – et steg foran