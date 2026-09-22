Publisert
22.09.2026
Frist

01/11/2026

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Område

Innlandet

Stillingstype

Offentlig

Firma

Fast

Deltid

Kantor/organist/ kirkemusiker

Trysil Kirkelige Fellesråd

Kunne du tenke deg å bo og jobbe i Trysil? Her får du en variert kirkemusikerhverdag i en kommune med et levende kulturliv og unike muligheter for ski, sykling og friluftsliv året rundt.

Vi søker en kirkemusiker som vil være med og utvikle det kirkemusikalske arbeidet i Trysil, som ser kirkemusikken som et redskap for menighetsbygging og ønsker å bidra aktivt til å skape fellesskap gjennom musikken.

Stillingsprosent: 60%

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte

  • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger
  • Deltakelse i tjenesteturnus for gravferder og vielser
  • Videreutvikling av menighetenes musikalske liv i tråd med lokale behov og tradisjoner
  • Initiere og bidra til konserter og andre kirkemusikalske arrangementer Samarbeid med frivillige, lokale
    musikere og kulturlivet i kommunen

Kvalifikasjoner

  • Kantor/organistutdanning eller annen relevant kirkemusikalsk utdanning
  • Annen relevant utdanning eller erfaring kan kompensere for formell kirkemusikalsk utdanning
  • Erfaring fra gudstjenesteliv og menighetsarbeid er ønskelig
  • Interesse for orgler og grunnleggende forståelse for instrumentenes vedlikeholdsbehov

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
  • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
  • Initiativrik og kreativ i utviklingen av menighetenes musikkliv
  • Ved ansettelse vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

  • En variert fast stilling med mulighet til å påvirke og videreutvikle det kirkemusikalske arbeidet
  • Arbeid i aktive menigheter og ulike kirkerom med forskjellige musikalske uttrykk
  • Kontorplass i fellesrådets lokaler i Innbygda
  • Gode kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Lønn i henhold til gjeldende tariff. For søkere med relevant høyere utdanning er garantilønnen for tiden kr 533 100 – 765 500 i 100% stilling, avhengig av utdanning og ansiennitet
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Andre opplysninger

  • Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke ved ansettelse
  • Prøvespilling vil bli gjennomført som en del av ansettelsesprosessen
  • Søker må ha førerkort klasse B og kunne disponere bil
  • Helge- og kveldsarbeid må påregnes
  • Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest før tiltredelse

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte kirkeverge Lillian Syversrud, mobil 922 44 864 eller epost LE598@kirken.no

Søknadsfrist 1. november 2026. Aktuelle kandidater kan bli invitert til intervju fortløpende, og vi oppfordrer derfor interesserte til å søke så snart som mulig.

Kontaktinformasjon

Lillian Syversrud, kirkeverge, 92244864

Stillingsprosent: 60%

Om bedriften

Trysil kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for syv sokn: Trysil, Nordre Trysil, Ljørdalen, Østby, Søre Trysil, Tørberget og Søre Osen. Trysil kommune ligger i Innlandet, nær svenskegrensen, og har rundt 6500 innbyggere.

Trysil er en av Norges største reiselivskommuner og er særlig kjent som Norges største skidestinasjon, men byr også på et aktivt kultur- og friluftsliv gjennom hele året.

Trysil kirke ligger sentralt i Innbygda og er et viktig samlingspunkt for gudstjenester og kulturarrangementer. Kirken har et 20-stemmers pipeorgel fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, med fem pedalstemmer og nær 1 200 piper. Sammen med orglene i våre øvrige kirker gir dette varierte instrumenter og kirkerom for det kirkemusikalske arbeidet.

De ansatte utgjør én samlet stab som arbeider tett sammen med menighetsrådene, frivillige og lokalsamfunnet for å sikre en levende folkekirke i hele kommunen.

Stillingen omfatter tjeneste i hele fellesrådsområdet, og gir mulighet til å utvikle det kirkemusikalske arbeidet i alle soknene.

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