Kantor/organist/ kirkemusiker

Trysil Kirkelige Fellesråd

Kunne du tenke deg å bo og jobbe i Trysil? Her får du en variert kirkemusikerhverdag i en kommune med et levende kulturliv og unike muligheter for ski, sykling og friluftsliv året rundt.

Vi søker en kirkemusiker som vil være med og utvikle det kirkemusikalske arbeidet i Trysil, som ser kirkemusikken som et redskap for menighetsbygging og ønsker å bidra aktivt til å skape fellesskap gjennom musikken.

Stillingsprosent: 60%

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte

Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger

Deltakelse i tjenesteturnus for gravferder og vielser

Videreutvikling av menighetenes musikalske liv i tråd med lokale behov og tradisjoner

Initiere og bidra til konserter og andre kirkemusikalske arrangementer Samarbeid med frivillige, lokale

musikere og kulturlivet i kommunen

Kvalifikasjoner

Kantor/organistutdanning eller annen relevant kirkemusikalsk utdanning

Annen relevant utdanning eller erfaring kan kompensere for formell kirkemusikalsk utdanning

Erfaring fra gudstjenesteliv og menighetsarbeid er ønskelig

Interesse for orgler og grunnleggende forståelse for instrumentenes vedlikeholdsbehov

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Positiv, fleksibel og løsningsorientert

Initiativrik og kreativ i utviklingen av menighetenes musikkliv

Ved ansettelse vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

En variert fast stilling med mulighet til å påvirke og videreutvikle det kirkemusikalske arbeidet

Arbeid i aktive menigheter og ulike kirkerom med forskjellige musikalske uttrykk

Kontorplass i fellesrådets lokaler i Innbygda

Gode kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø

Lønn i henhold til gjeldende tariff. For søkere med relevant høyere utdanning er garantilønnen for tiden kr 533 100 – 765 500 i 100% stilling, avhengig av utdanning og ansiennitet

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Andre opplysninger

Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke ved ansettelse

Prøvespilling vil bli gjennomført som en del av ansettelsesprosessen

Søker må ha førerkort klasse B og kunne disponere bil

Helge- og kveldsarbeid må påregnes

Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest før tiltredelse

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte kirkeverge Lillian Syversrud, mobil 922 44 864 eller epost LE598@kirken.no

Søknadsfrist 1. november 2026. Aktuelle kandidater kan bli invitert til intervju fortløpende, og vi oppfordrer derfor interesserte til å søke så snart som mulig.

Kontaktinformasjon

Lillian Syversrud, kirkeverge, 92244864

Stillingsprosent: 60%

Om bedriften

Trysil kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for syv sokn: Trysil, Nordre Trysil, Ljørdalen, Østby, Søre Trysil, Tørberget og Søre Osen. Trysil kommune ligger i Innlandet, nær svenskegrensen, og har rundt 6500 innbyggere.

Trysil er en av Norges største reiselivskommuner og er særlig kjent som Norges største skidestinasjon, men byr også på et aktivt kultur- og friluftsliv gjennom hele året.

Trysil kirke ligger sentralt i Innbygda og er et viktig samlingspunkt for gudstjenester og kulturarrangementer. Kirken har et 20-stemmers pipeorgel fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, med fem pedalstemmer og nær 1 200 piper. Sammen med orglene i våre øvrige kirker gir dette varierte instrumenter og kirkerom for det kirkemusikalske arbeidet.

De ansatte utgjør én samlet stab som arbeider tett sammen med menighetsrådene, frivillige og lokalsamfunnet for å sikre en levende folkekirke i hele kommunen.

Stillingen omfatter tjeneste i hele fellesrådsområdet, og gir mulighet til å utvikle det kirkemusikalske arbeidet i alle soknene.