Kantor/organist/ kirkemusiker
Trysil Kirkelige Fellesråd
Kunne du tenke deg å bo og jobbe i Trysil? Her får du en variert kirkemusikerhverdag i en kommune med et levende kulturliv og unike muligheter for ski, sykling og friluftsliv året rundt.
Vi søker en kirkemusiker som vil være med og utvikle det kirkemusikalske arbeidet i Trysil, som ser kirkemusikken som et redskap for menighetsbygging og ønsker å bidra aktivt til å skape fellesskap gjennom musikken.
Stillingsprosent: 60%
Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte
- Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger
- Deltakelse i tjenesteturnus for gravferder og vielser
- Videreutvikling av menighetenes musikalske liv i tråd med lokale behov og tradisjoner
- Initiere og bidra til konserter og andre kirkemusikalske arrangementer Samarbeid med frivillige, lokale
musikere og kulturlivet i kommunen
Kvalifikasjoner
- Kantor/organistutdanning eller annen relevant kirkemusikalsk utdanning
- Annen relevant utdanning eller erfaring kan kompensere for formell kirkemusikalsk utdanning
- Erfaring fra gudstjenesteliv og menighetsarbeid er ønskelig
- Interesse for orgler og grunnleggende forståelse for instrumentenes vedlikeholdsbehov
Personlige egenskaper
- Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
- Positiv, fleksibel og løsningsorientert
- Initiativrik og kreativ i utviklingen av menighetenes musikkliv
- Ved ansettelse vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
- En variert fast stilling med mulighet til å påvirke og videreutvikle det kirkemusikalske arbeidet
- Arbeid i aktive menigheter og ulike kirkerom med forskjellige musikalske uttrykk
- Kontorplass i fellesrådets lokaler i Innbygda
- Gode kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø
- Lønn i henhold til gjeldende tariff. For søkere med relevant høyere utdanning er garantilønnen for tiden kr 533 100 – 765 500 i 100% stilling, avhengig av utdanning og ansiennitet
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
Andre opplysninger
- Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke ved ansettelse
- Prøvespilling vil bli gjennomført som en del av ansettelsesprosessen
- Søker må ha førerkort klasse B og kunne disponere bil
- Helge- og kveldsarbeid må påregnes
- Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest før tiltredelse
Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte kirkeverge Lillian Syversrud, mobil 922 44 864 eller epost LE598@kirken.no
Søknadsfrist 1. november 2026. Aktuelle kandidater kan bli invitert til intervju fortløpende, og vi oppfordrer derfor interesserte til å søke så snart som mulig.
Kontaktinformasjon
Lillian Syversrud, kirkeverge, 92244864
Stillingsprosent: 60%
Om bedriften
Trysil kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for syv sokn: Trysil, Nordre Trysil, Ljørdalen, Østby, Søre Trysil, Tørberget og Søre Osen. Trysil kommune ligger i Innlandet, nær svenskegrensen, og har rundt 6500 innbyggere.
Trysil er en av Norges største reiselivskommuner og er særlig kjent som Norges største skidestinasjon, men byr også på et aktivt kultur- og friluftsliv gjennom hele året.
Trysil kirke ligger sentralt i Innbygda og er et viktig samlingspunkt for gudstjenester og kulturarrangementer. Kirken har et 20-stemmers pipeorgel fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, med fem pedalstemmer og nær 1 200 piper. Sammen med orglene i våre øvrige kirker gir dette varierte instrumenter og kirkerom for det kirkemusikalske arbeidet.
De ansatte utgjør én samlet stab som arbeider tett sammen med menighetsrådene, frivillige og lokalsamfunnet for å sikre en levende folkekirke i hele kommunen.
Stillingen omfatter tjeneste i hele fellesrådsområdet, og gir mulighet til å utvikle det kirkemusikalske arbeidet i alle soknene.