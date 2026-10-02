NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har om lag 850 studenter og 206 årsverk.

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Førsteamanuensis i orgel

Norges musikkhøgskole (NMH)

Norges musikkhøgskole søker en erfaren og engasjert førsteamanuensis i orgel. Stillingen er fast og i 50 prosent, og ledig fra 1. august 2027.

Stillingens faglige hovedområde er orgelspill, men også andre kirkemusikalske disipliner vil være aktuelle undervisningsområder.

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som tilsettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter orgelspill, improvisasjon og liturgisk orgelspill for kirkemusikkstudenter på alle nivåer, i tråd med gjeldende studieplaner. Stillingen kan også bli tillagt undervisningsoppgaver i andre kirkemusikkfag, avhengig av kvalifikasjonene til den som tilsettes. Veiledning av studenter på doktorgradsnivå kan også være aktuelt. Undervisning vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper og mesterklasser.

Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere ved institusjonen. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings – og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i kirkemusikk forutsettes å opprettholde et høyt faglig og kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes at den som tilsettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen generelt, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Det som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig, og skal anvende digitale ressurser i tilrettelegging og planlegging av undervisningen og i kommunikasjon med studenter og kollegaer. Det forutsettes aktivt faglig samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Administrative egenskaper er en fordel.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere:

Kunstneriske kvalifikasjoner på høyt internasjonalt nivå

Bred utøvende erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer

Stilistisk bredde i repertoar

Kompetanse innenfor flere kirkemusikalske emner. Kompetanse innenfor nyere musikalske uttrykksformer i kirkelig sammenheng vil tillegges vekt.

God innsikt og kjennskap til norsk kirkemusikalsk tradisjon

Relevant undervisnings- og veiledningserfaring på høyt nivå med dokumentert gode resultater

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse, kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes, må ha norskferdigheter på minimum nivå B2 eller forplikte seg til å tilegne seg slike ferdigheter innen tre år fra ansettelse. Høgskolen vil legge til rette for språkopplæring. Kompetanse i svensk eller dansk er likestilt med norsk. Mye av undervisningen foregår på engelsk, og det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, blant annet evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i et eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle professorer har opparbeidet gode ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning gjennom egen praktisk undervisningserfaring, samt ved gjennomført universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil ginødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som kan lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, herunder også lyd – og videoopptak, må sendes inn i fire eksemplarer. Søknad og alle vedlegg som det skal tas hensyn til i vurderingen må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere vil bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som førsteamanuensis med startlønn mellom 750 000 og 825 000 kroner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til assisterende fagseksjonsleder Otto Christian Odland, tlf. +47 92 24 52 63, e-post otto.c.odland@nmh.no eller spesialrådgiver Karl Gunnar Ekblad, tlf. +47 23 36 72 27, e-post karl.g.ekblad@nmh.no.

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 08.11.2026 (CET)